Италия - Чехия онлайн трансляция матча

Италия не проигрывает в последних 26 играх.

Италия не проигрывает в последних 24 домашних матчах.

Италия выиграл 4 домашних матчей подряд.

Чехия проиграл 3 выездных матчей подряд.

Италия имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Италия не пропускает в 7 матчах подряд.

Италия выигрывает первый тайм в 66% матчей, Чехия выигрывает в 45% матчей.

Италия выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Чехия выигрывает в 45%.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Чехия's.

Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Чехия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 2, команда Чехия выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Италия.

В их последнюю встречу команда Италия победила в 1 гол(а).

Италия забивает 1.4 гола за матч против команды Чехия, а Чехия забивает 1 гола против команды Италия (в среднем).

Италия забивает 3.29 гола, играя дома, а Чехия забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Чехия - 2.4.

Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Чехия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Чехия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.

Италия забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.