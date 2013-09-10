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Италия - Чехия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 04 июня 2021, 21:45 . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Тшуди
Рейтинг матча:
Италия
0 - 0
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21'
Чехия
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Италия
36%
Ничья
36%
Чехия
29%
П1: 1.45 Х: 4.20 П2: 7.00
П1: 1.52 Х: 4.30 П2: 6.70
Интересные факты
  • Италия не проигрывает в последних 26 играх.
  • Италия не проигрывает в последних 24 домашних матчах.
  • Италия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Чехия проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Италия имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Италия не пропускает в 7 матчах подряд.
  • Италия выигрывает первый тайм в 66% матчей, Чехия выигрывает в 45% матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Чехия выигрывает в 45%.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Чехия's.
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Чехия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 2, команда Чехия выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Италия.
  • В их последнюю встречу команда Италия победила в 1 гол(а).
  • Италия забивает 1.4 гола за матч против команды Чехия, а Чехия забивает 1 гола против команды Италия (в среднем).
  • Италия забивает 3.29 гола, играя дома, а Чехия забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Чехия - 2.4.
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Чехия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Чехия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Италия забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Италия выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Чехия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Италия
Личные встречи
Италия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Чехия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
10.09.2013 - 21:45 Италия 2 - 1 Завершен Чехия
Последние матчи - Италия
Международные товарищеские матчи 2021
28.05.2021 - 21:45 Италия 7 - 0 Завершен Сан-Марино В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Литва 0 - 2 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Италия В
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Последние матчи - Чехия
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Эстония 2 - 6 Завершен Чехия В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Чехия 2 - 0 Завершен Словакия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Чехия 1 - 0 Завершен Израиль В
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Новости команд
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Италия
36%
Ничья
36%
Чехия
29%
П1: 1.45 Х: 4.20 П2: 7.00
П1: 1.52 Х: 4.30 П2: 6.70
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
Удары в створ
1
4
Штрафные
4
1
Сейвы
3
Фолы
4
Блокировано ударов
1
Угловые
1
2
Удары мимо
1
1
Офсайды
Трансляция
20'
Замена
Да, таки первая замена. Ачерби заменил Бонуччи. Стоит пожелать здоровья Леонардо перед Евро
18'
На газоне Леонардо Бонуччи. Борьба против Крменчика может для него закончиться плохо. Ачерби начал разминаться
Инфо
Пока ни одного удара в створ. Всего команды пробивали по разу. Не густо, как для участников Евро
16'
Навес от Спинаццолы с левого фланга на дошел до Иммобиле, но первым на подборе оказался Локателли. Лидер "Сассуоло" пробил сильно. Сильно неточно. В следующий раз нужно лучше готовиться
13'
Нет, не опасный, Доннарумма вышел на мяч и выбил его в аут. Все просто
13'
Фол в центре поля от Чиро Иммобиле. Чехи получили на стандарт, однако до ворот далековато. Будет навес. Скоро узнаем, опасный ли...
11'
Первая кровь. У капитана Италии Джорджо Кьеллини разбита губа, из-за чего он временно покинул поле
10'
Еще одна от Италии. Инсинье вывел Иммобиле на ударную позицию, однако форвард "орлов" ударил сильно выше ворот
9'
Хорошая атака от Италии не была доведена до удара. Дважды Лоренцо Инсинье замешкался в штрафной, так и не пробив. Первая активность от команда Манчини
7'
Хорошая подача с правого фланга Барака. Защита Италии выбивает мяч на угловой. Хорошее начало от гостей
5'
Двойное падение. На газоне оказались Барелла и Борил. Оба уже поднялись после столкновения
2'
Агрессивное начало от чехов. Прессингуют соперника, навешивают с флангов
Свисток
Наш матч начинается
Инфо
Чехия (старт): Павленка - Цоуфал, Брабец, Челустка, Боржил - Крал - Масопуст, Дарида, Барак, Янкто - Крменчик
Инфо
Италия (старт): Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола - Барелла, Локателли, Жоржиньо - Берарди, Иммобиле, Инсинье
Добрый вечер! UA-Футбол приветствует вас на текстовой трансляции товарищеской встречи сборных Италии и Чехии. Обе команды сыграют на Евро, а значит сегодня наставники смогут наиграть состав и проверить резервы. Начало матча - в 21:45
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Анонс матча Италия - Чехия 04.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Италия и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 04.06.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Италия и командой Чехия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Италия и Чехия в предыдущем футбольном матче 10.09.2013 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Чехия можно посмотреть 04.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Италия - Чехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Сан-Марино - 28.05.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Павел Врба

Предыдущий поединок команды Чехия был сыгран против Уэльс - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Уэльс.

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