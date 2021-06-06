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Англия - Румыния онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 06 июня 2021, 19:00
Главный судья: Тиагу Мартинш
Рейтинг матча:
Англия
1 - 0
Матч завершен
Румыния
Ход матча
68' Рэшфорд, Маркус
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 501.00
П1: 1.03 Х: 16.00 П2: 51.00
Интересные факты
  • Англия выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Англия имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Румыния проиграл 3 матчей подряд.
  • Англия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Румыния выигрывает в 25% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Румыния выигрывает в 25%.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Румыния's.
  • Команда Румыния проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Англия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Англия выиграла 1, команда Румыния выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Румыния.
  • В их последнюю встречу команда Румыния победила в 1 гол(а).
  • Англия забивает 1.33 гола за матч против команды Румыния, а Румыния забивает 1.67 гола против команды Англия (в среднем).
  • Англия забивает 2.5 гола, играя дома, а Румыния забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Румыния - 3.
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Румыния лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Румыния% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Румыния проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Румыния% своих матчей.
  • Румыния пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Англия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Англия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Румыния
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния
Последние матчи - Англия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
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Последние матчи - Румыния
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния П
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Румыния 1 - 2 Завершен Грузия П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 19:00 Армения 3 - 2 Завершен Румыния П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия П
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Румыния 3 - 2 Завершен Македония В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Рэшфорд, Маркус
68'
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 501.00
П1: 1.03 Х: 16.00 П2: 51.00
Статистика матча
9
Удары мимо
4
12
Штрафные
11
4
Угловые
2
9
Фолы
12
6
Удары в створ
5
5
Сейвы
5
55%
Владение мячом
45%
2
Блокировано ударов
3
2
Офсайды
ЖК
1
Трансляция
Второй тайм был лучше и активнее. Рашфорд забил с пенальти. Мог забивать еще Хендерсон, но пробил слишком просто. Свои подходы имели Калверт-Льюин и Лингард, но удары следовали в молоко. А еще феерил Ница. Кипер гостей выдал несколько умопомрачительных сейвов. Итог - 1:0. Минимальная победа родоначальников футбола.
90+4'
Свисток
Матч окончен!
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
87'
Навес Будеску с фланга пришелся прямо в Джонстона.
83'
Опасный момент
Кирикеш заблокировал удар Беллингема, но мяч ушел за лицевую. Угловой для хозяев.
82'
Замена
Уоткинс сменил Калверт-Льюина.
80'
Замена
Паун-Александру и Чикылдэу уходят. Будеску и Балута выходят.
78'
Незабитый пенальти
И не забивает Хендерсон. Довольно банальный удар от игрока Ливерпуля.
77'
Кирикеш влетел в Калверт-Льюина! Еще один пенальти в ворота гостей!
75'
Замена
Лингард сменил Рашфорда. Триппьер сменил Шоу.
74'
Опасный момент
Чикылдэу пробил с линии вратарской! И Джонстон потащил! Сейвище!
70'
Рашфорд избежал офсайда и отдал в обострение. Калверт-Льюин не смог замкнуть передачу партнера.
68'
Гоооол!!!
Рашфорд хладнокровно реализовал приговор! 1:0!
67'
Пенальти в нашем поединке! Кэпушэ сфолил против Грилиша в своей штрафной.
66'
Замена
Хаджи сменил Алибека. Кэпушэ сменил Алибека.
65'
Райс сменил Уорд-Прауса. Беллингем сменил Санчо.
63'
Инфо
Статистика ударов - 10:8 в пользу сборной Англии.
60'
Час команды отыграли, голов все нет. Сказочный футбол.
58'
Желтая карточка
Иван попытался обнять Шоу и получил желтую за это. Футбол - суровый спорт.
57'
Офсайд
Рашфорд в офсайде.
55'
Калверт-Льюин получает помощь медиков. Пауза в игре.
53'
Опасный момент
Ух, ударище от Сореску! В касание! Мимо штанги мяч летит!
49'
Иван, Сореску и Алибек несмогли на троих сообразить атаку. Англичане отбились.
47'
Опасный момент
Моментище! Калверт-Льюин нанес удар из вратарской! Ница показал чудеса реакции! Сейв!
46'
Замена
Хендерсон сменил Филлипса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Очень серый первый тайм. Команды совсем упали в какой-то сплин. 2 удара опасных от львов, но удары спонтанные. Рашфорда на поле почти не видно. Румыны играют в спокойном темпе и редко ходят в атаки. Типичный тренировочный матч.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Мощный удар низом от Сореску в дальний! Джонстон ногой отразил мяч.
41'
На поле выбежал болельщик. Заскучал парень.
38'
Опасный момент
Спонтанный удар от Санчо! Мяч в перекладину попал! Такие выстрелы разряжают сонную обстановку поединка.
35'
Фол против Шоу. И тут без желтой. Дает арбитр командам потолкаться.
32'
Опасный момент
Вот он - момент! Калверт-Льюин пробил головой почти в упор! Ница спасает гостей! Классный удар, классный сейв!
31'
Фол Марина против Грилиша. Больше борьбы стало на поле.
27'
По владению у англичан абсолютное преимущество, но по игре сплошная унылость.
24'
Опасный момент
Годфри здорово подключился и пробил с левой после передачи Санчо. Мимо створа мяч летит.
23'
Прострел Рашфорда не нашел адресата - Неделчару дотянулся и перехватил пас.
20'
Рашфорд вылетал 1 в 1 после паса партнера, но Ница вовремя накрыл Маркоса.
17'
Паун-Александру не смог замкнуть верховой пас от Ивана. Слишком задержался игрок.
15'
Неделчару классно сыграл в обороне против Грилиша. Джек не смог нанести удар.
12'
Офсайд
Офсайд у Санчо.
10'
Опасный момент
Марин пробил после контратаки гостей. Хорош был пас от Каморы, далее Рэзван нанес удар! Было опасно!
9'
Англичане приближаются к чужой штрафной, но далее дело не идет. Скромные атаки от хозяев.
7'
Шикарная диагональ на Рашфорда пошла, но Маркус упустил сферу за боковую.
5'
Филлипс толкнул Станчу. Без желтой за этот фол.
3'
Спокойное начало в нашем матче. Команды не спешат вперед.
1'
Свисток
Матч начался!
Англия, стартовый состав: Джонстон - Шоу, Мингс, Уайт, Годфри - Уорд-Праус, Филлипс, Грилиш - Санчо, Калверт-Льюин, Рашфорд.
Румыния, стартовый состав: Ница - Сореску, Неделчару, Кирикеш, Камора - Станчу, Марин, Чикылдэу - Иван, Алибек, Паун-Александру.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбoл представляет вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия - Румыния. Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Англия - Румыния 06.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Англия и командой Румыния будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 06.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Англия и командой Румыния:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Румыния осталась с поражением. Столкновение Англия и Румыния в предыдущем футбольном матче 06.06.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Румыния можно посмотреть 06.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Англия - Румыния, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Румыния - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Румыния
Страна: Румыния

Предыдущий поединок команды Румыния был сыгран против Англия - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Англия - Румыния онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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