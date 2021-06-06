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Нидерланды - Грузия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 06 июня 2021, 19:00 . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матча:
Нидерланды
3 - 0
Матч завершен
Грузия
Ход матча
10' Мемфис Депай
55' Вегхорст, Воутер 76' Гравенберч, Райан
П1: 1.22 Х: 5.75 П2: 12.00
П1: 1.10 Х: 9.20 П2: 31.00
Интересные факты
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 25% матчей, Грузия выигрывает в 25% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Грузия выигрывает в 25%.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Грузия's.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 1.29 гола, играя дома, а Грузия забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Грузия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Грузия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Грузия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия
Последние матчи - Нидерланды
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 7 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Латвия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 19:00 Турция 4 - 2 Завершен Нидерланды П
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Последние матчи - Грузия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия П
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Румыния 1 - 2 Завершен Грузия В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Греция 1 - 1 Завершен Грузия Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Грузия 1 - 2 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Швеция 1 - 0 Завершен Грузия П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Гравенберч, Райан
76'
ГООЛ! Вегхорст, Воутер
55'
ГООЛ! Мемфис Депай
10'
П1: 1.22 Х: 5.75 П2: 12.00
П1: 1.10 Х: 9.20 П2: 31.00
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
7
Удары в створ
4
4
Сейвы
4
16
Штрафные
17
17
Фолы
13
7
Удары мимо
6
Офсайды
3
8
Угловые
2
3
Блокировано ударов
ЖК
2
Трансляция
В целом, тяжело выразить целостное впечатление об игре Нидерландов по данному товарняку. Потренировались на заведомо слабом сопернике, были хороши на флангах, хотя вопросы по игре, думаю, остаются.
Также стоит отметить, что и в обороне команда де Бура не выглядела непогрешимой. У Грузии были моменты, и то что гости их не реализовали – это проблема самих грузин.
Довольно легкая и уверенная побед голландцев. Хотя непогрешимой машиной команда и не выглядела – многое обусловили два быстрых гола в каждом из таймов.
90+4'
Свисток
Ну вот и все. Финальный свисток Нидерланды громят Грузию 3:0.
90+2'
Штрафной для Грузии – потенциально опасный, но навес нейтрализовали защитники.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Замена
Кухианидзе вместо Китеишвили вышел у гостей.
87'
А между тем, австрияки в своём спарринге со Словенией раскатали нулевую ничейку.
84'
Опасный момент
Охохо, Красота! Джигаури с линии штрафной приложился красивым ударом – перекладина спасает хозяев!
82'
И снова некоторый застой в игре. Это и понятно, так как все уже ясно в матче.
79'
Желтая карточка
Кашия получил горчичник за откровенную подножку.
78'
Замена
И двойная замена у гостей – Даушвили и Квеувешкири вышли вместо Гвилии и Абурджании.
77'
Замена
Бергейс вместо Тимбера вышел у Голландии.
76'
Гоооол!!!
Гооол! Забивают все-таки третий голландцы. После прострела с фланга Депай пробивал, но Лория его удар потянул, а вот уже на добивании Гравенберх без сопротивления добавил мяч в сетку! 3:0!
75'
Опасный момент
Де Рон метров с 25-ти приложился. Сильно и почти в девятку. Чуть мимо. А залетело – б был бы гол!
74'
Уголовой
Еще один угловой для Голлндии. Интересно, что команда почти не использует прямые навесы с угла поля – стараются разыгрывать.
72'
Замена
Ван Анхолт вместо Вейндала вышел у Нидерландов.
70'
Уголовой
Угловой для голландцев – розыгрыш интересный, но все закончилось фолом в атаке.
69'
Джигаури метров с 20-ти пробил. Очень сильно и очень неточно.
66'
Замена
И тройная у хозяев – Гравенберх, Мален и Классен вышли вместо Де Йонга, Венгхорста и Вейналдума.
65'
Замена
Двойная замена у Грузии – Микаутадзе и Джигаури вышли вместо Зивзивадзе и Хочолавы.
65'
Опасный момент
А вот это опасно! После розыгрыша углового Гвилия подправлял мяч ворота, но чуть не попал!
63'
После некоторой вспышки, снова подупал темп у нас.
61'
Неплохую атаку гости разогнали, но Гвелия решил пробить сам. Получилось не очень сильно и прямо в руки вратарю.
58'
Опасный момент
Еще пару моментов создают голландцы, но не забивают! Кажется, гости слегка поплыли после пропущенного!
55'
Гоооол!!!
Гоол! Вегхорста после флангового прорыва вывели на ударную позицию, и тот на силу в ближний угол пробил Лорию! 2:0!
54'
Что-то интересное пытались придумать голландцы – вошли в штрафную, пытались плести кружева, но перемудрили и защитники гостей вынесли мяч куда подальше.
53'
Абурджаниндзе издалека стрельнул, проверил Стекелленбурга – кипер на месте.
52'
Спокойная игра. Не спешат голландцы. Грузины также не форсируют события, приняв выжидательную позицию.
49'
Де Рон сзади грубо въехал по ногам сопернику. Был бы официальный матч – была бы желтая.
47'
Уголовой
Угловой заработали грузины, но навес в штрафную ничем не закончился.
46'
Замена
А Давиташвили вместо Лобжанидзе у Грузии.
46'
Замена
В перерыве Аке вышел вместо Дэйли Блинда.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Выходят команды на второй тайм.
В целом же, пока что счет по игре. Ждем второй тайм.
Пара интересных моментов было и у гостей – причем оба после разрезных передач и выходов почти один на один – но реализация подкачала.
1:0. Нидерланды забили быстрый гол с пенальти после чего вполне комфортно никуда не спеша вели игру.
45+2'
Свисток
Свисток на перерыв.
45+1'
Желтая карточка
Какабадзе срубил Депая. Первая желтая в матче.
45'
Инфо
Минуту компенсировал арбитр.
45'
Пару минут контроля мяча от Грузии, но без продвижения вперед.
43'
А вот де Йонг приложился метров с 25-ти, и Лория в прыжке переводит на угловой. Не то что опасно, но красиво! И удар и полет кипера!
42'
Контролируют мяч Нидерланды, но как-то без огонька играют.
41'
Де Врей неплохо вырезал на Вендала, однако ничем данное развитие атаки не закончилось.
37'
Уголовой
Угловой для голландцев заканчивается ударом по воротам. Хоть и не сильный вышел выстрел, но Лория в прыжке берет мяч.
35'
Офсайд
Ох! Опасный момент! Китаишвили вешает со штрафного, и Кашия пробивает головой! Ан нет, судья запалил офсайд…
34'
Неспешно катают мяч голландцы в центре поля. Без особых обострений.
31'
Неплохая атака флангов от гостей, и после скидки в штрафную Гвилия пробил несильно, да и не точно. Потенциально опасный момент, который ничем не закончился.
29'
59:41 - статистика владения мячом.
26'
Уголовой
Угловой для хозяев. По-моему, первый в матче. Но, ничего опасного.
25'
Навес со штрафного от гостей, неразбериха и пару рикошетов, после чего защитники все-таки выносят круглого.
24'
Опасный штрафной для Грузии, а Вегорсту можно было бы и желтую за такой фол показать.
22'
Офсайд
Ох, Лобжанидзе снова выводят дальним пасом один на один. Но судья светит офсайд. Интересно, что это уже второй такой момент в матче. Центрбеки Голландии не безгрешны.
20'
Невысокий темп на данный момент. Это можно понять. Хозяева забили и не спешат.
18'
Гвилия фолит в центре поля и получает выговор от рефери. Пока что без желтой.
16'
Опасный момент
Ох, Депай после прострела с фланга замыкал дальнюю, но Лория спасает! Моментище у голландцев!
14'
Нельзя сказать, что голландцы прессингуют, но вот с выходом в атаку у грузинов проблемы.
13'
Пауза в игре, Абуржания на газоне, держится за спину, видимо, неудачно упал.
10'
Гоооол!!!
Да, пенальти! Депай четко реализовывает! 1:0. Голландия легко повела в счете.
9'
Опасный момент
А вот и пенальти! Двали играет не в мяч, а в ногу, но судья смотрит ВАР!
8'
Хозяева пытаются поддавливать, но пока что без серьезных обострений.
6'
Попытка дальнего заброса на Дюмфриса, но кипер сборной Грузии первый на мяче.
4'
Контролируют мяч голландцы, но в центре поля.
2'
Опасный момент
Очень хороший выпад сборной Грузии. Лобжанидзе вышел фактически один на один со Стекеленбургом, но голкипера не перекинул!
1'
Свисток
Матч начался. Гости развели с центра поля.
Команды уже на поле.
Инфо
Судить игру будет бельгиец Эрик Ламбрехтс.
Инфо
Стартовый состав сборной Грузии: Лория, Двали, Какабадзе, Хочолава, Гиорбелидзе, Кашия, Гвилия, Абурджания, Китеишвили, Лобжанидзе, Зивзивадзе
Инфо
Стартовый состав сборной Нидерландов: Стекеленбург, Блинд, де Врей, Тимбер, Вейндал, Дюмфрис, де Йонг, Вейналдум, де Рон, Депай, Вегорст
Напомним, что голландцы являются соперниками сборной Украины по группе Евро-2020.
Поединок начнется в 19:00 и пройдет в Энсхеде (Нидерланды).
Добрый вечер уважаемые любители футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн товарищеского матча Нидерланды – Грузия.
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Анонс матча Нидерланды - Грузия 06.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Нидерланды и командой Грузия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 06.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Нидерланды и командой Грузия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Грузия в предыдущем футбольном матче 06.06.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Грузия можно посмотреть 06.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Грузия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Грузия - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Грузия
Страна: Грузия

Прошедший матч команды Грузия был сыгран против Нидерланды - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

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