Бельгия - Хорватия онлайн трансляция матча

Бельгия не проигрывает в последних 8 играх.

Бельгия не проигрывает в последних 28 домашних матчах.

Бельгия выигрывает первый тайм в 58% матчей, Хорватия выигрывает в 33% матчей.

Бельгия выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Хорватия выигрывает в 33%.

Бельгия's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.

Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Хорватия выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бельгия.

В их последнюю встречу команда Бельгия победила в 1 гол(а).

Бельгия забивает 1 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1.6 гола против команды Бельгия (в среднем).

Бельгия забивает 3.25 гола, играя дома, а Хорватия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Хорватия - 2.6.

Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Хорватия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Хорватия - 1.6.

Бельгия забивал хотя бы раз в последних 29 матчах.