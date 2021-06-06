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Бельгия - Хорватия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 06 июня 2021, 21:45 - Stade Roi Baudouin . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Дениз Айтекин
Рейтинг матча:
Бельгия
1 - 0
Матч завершен
Хорватия
Ход матча
38' Ромелу Лукаку
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 48.00
Интересные факты
  • Бельгия не проигрывает в последних 8 играх.
  • Бельгия не проигрывает в последних 28 домашних матчах.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 58% матчей, Хорватия выигрывает в 33% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Хорватия выигрывает в 33%.
  • Бельгия's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.
  • Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Хорватия выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бельгия.
  • В их последнюю встречу команда Бельгия победила в 1 гол(а).
  • Бельгия забивает 1 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1.6 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Бельгия забивает 3.25 гола, играя дома, а Хорватия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Хорватия - 2.6.
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Хорватия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Хорватия - 1.6.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 29 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, Бельгия выиграла 2 раз. также было 1 ничей, и Хорватия выиграла 2 раза.
Личные встречи
Бельгия
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Хорватия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
11.10.2013 - 19:00 Хорватия 1 - 2 Завершен Бельгия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
11.09.2012 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Хорватия
Последние матчи - Бельгия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Бельгия 8 - 0 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс В
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Последние матчи - Хорватия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Армения Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Хорватия 3 - 0 Завершен Мальта В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 0 Завершен Кипр В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Словения 1 - 0 Завершен Хорватия П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Ромелу Лукаку
38'
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 48.00
Статистика матча
10
Угловые
5
18
Штрафные
5
Офсайды
5
5
Фолы
13
5
Удары мимо
2
53%
Владение мячом
47%
6
Блокировано ударов
2
4
Удары в створ
3
3
Сейвы
3
Трансляция
У другому таймі обидві команди додали впвненості, хоча це не дуже пожвавило гру. Але все одно хорвати намагалися шукати свої моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Такий шанс до них прийшов на 90+2 хвилині, але Куртуа відмінно зіграв на стрічці. Бельгійці відмінно довели матч до мініальної пееремоги, на відміну від попереднього спарингу проти греків. Проте гра залишає бажати кращого.
Свисток
Матч завершено!
90+2'
Опасный момент
Який момент у хорватів! Куртуа тягне з нижнього кута потужний удар від Брекало (Хорватія)!
90'
Инфо
До другого тайму додано дві хвилини.
88'
Опасный момент
Лівакович тягне дуже потужний удар Лукаку (Бельгія) головою, а потім ще парирував добивання від нападника. Чудова гра від голкіпера!
87'
Опасный момент
Торган Азар (Бельгія) під гострим кутом вийшов до воріт хорватів, але вирішив дати простріл у центр штрафного майданчика, де нікого не було.
85'
Доку (Бельгія) накрутив опонента на правому фланзі і прострілив на Лукаку у центр штрафного майданчика, але Віда у підкаті дістався до м'яча.
83'
Оршич (Хорватія) з далекої відстані несильно пробив над воротами.
81'
Замена
Велике повернення у Бельгії. Вперше з листопада минулого року у футболці збірної вийде Еден Азар. Він поміняв Дендонкера. Також замість Карраско вийшов Доку.
80'
Замена
Замість Перішича вийшов Оршич (Хорватія).
77'
Пашалич (Хорватія) з-за меж карної зони пробив у руки Куртуа.
75'
Карраско (Бельгія) скинув м'яч на одинадцять метрів, але там був лише гравець хорватської збірної.
71'
Замена
Торган Азар з'явився замість Шадлі (Бельгія).
70'
Замена
Брекало вийшов замість Петковича (Хорватія).
69'
Уголовой
Куртуа (Бельгія) рукою виніс навіс Брозовича від кутового прапорця.
68'
Замена
Замість Мертенса з'явився Ванакен. Знову Дріс не дуже яскраво провів матч на правому фланзі атаки.
68'
Куртуа забрав до рук навіс хорватів до штрафного майданчика.
64'
Офсайд
Крамарич (Хорватія) потрапив у офсайд.
62'
Замена
Потрійна заміна від збірної Хорватії. Лідери Модрич, Ковачич і Ребич покинули поле. Замість них з'явилися Пашалич, Влашич і Крамарич відповідно.
59'
Заблокований удар Алдервейрелда з лінії штрафного майданчика. Надто щільно розташувалися хорвати.
58'
Лукаку (Бельгія) не зумів пробити у боротьбі з Гвардіолом після навісу з лівого флангу від Шадлі. Нападник з розчарування луснув рукою по невинній стійці.
52'
Опасный момент
М'яч дійшов до Карраско після подачі з правого флангу, але Яннік з ледь не воротарського майдачника запустив круглий снаряд по горобцях.
52'
Петкович (Хорватія) головою пробив по центру воріт Куртуа після подачі з лівого флангу.
51'
Як і на початку першого тайму, на тсарті другого хорвати іолодіють ініціативою.
48'
Петковичу (Хорватія) не вистачило кілька сантиметрів, щоб замкнути передачу з правого флангу від Врсалько. М'яч дійшов до Куртуа.
46'
Замена
Вермален вийшов замість Вертонгена (Бельгія). Йошко Гвардіол з'явився на полі замість Барішича.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Не надто вражають команди. Обидва колективи вийшли на цей матч більше, як на повинність, а не на фінальний етап підготовки до Євро-2020. Спочатку хорвати володіли м'ячем, але не створюючи жодної небезпеки. У середині тайму цю ініціативу перехопили бельгійці, проте все-таки змогли записати до свого актику кілька убивчих моментів, серед яких два влучання в каркас воріт і, власне, гол. Гості поки в атаці дуже неяскраві.
Свисток
Перерва у Брюсселі!
45'
Инфо
Арбітр компенсував одну хвилину до першого тайму.
42'
Офсайд
Перішич (Хорватія) не витримав лінію і потрапив у положення поза грою. Беззубі хорвати в атаці.
40'
Денаєр (Бельгія) головою виніс навіс Врсалько з правого флангу.
Инфо
Для Ромелу Лукаку цей гол став 60-м у збірній Бельгії за 93 зустрічі.
38'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Лукаку у боротьбі у штрафному майданчику хорватів з розвороту правою ногою пробив повз Ліваковича.
36'
Карраско (Бельгія) несильно низом постелив м'яч у лівий від себе кут, Лівакович на місці.
31'
Перішич (Хорватія) на протиході прокинув Кастаня, але його удар накрив Алдервейрелд.
31'
Опасный момент
Два каркаси поспіль у бельгійців! Спочатку Лукаку метрів з 20-ти влучив потужним ударом у хрестовину, а на добиванні Карраско головою перевів м'яч у поперечку!
29'
Карраско (Бельгія) навісив від кутового прапорця на хорвата, після цього почалася метушуня у штрафному майданчику і господарі сфолили в атаці. Поки біда зі стандартами.
28'
Основні передачі в останні хвилини ведуться між захисниками бельгійців.
25'
Карраско (Бельгія) зі стандарту з лівого флангу подав точно в руки Ліваковичу.
23'
Бельгійці вже більше взаємодіють з м'ячем. Хорвати тепер в пасивному пресингу.
21'
Уголовой
Подача Модрича (Хорватія) від кутового прапорця вийшла невдалою.
19'
Мертенс (Бельгія) вривався правим флангом, але Брозович кинджальним підкатом вибив м'яч. Нерідна позиція для Дріса знову дається взнаки.
16'
Після спілкування з медиками воротар зможе продовжити гру. Ловре Калинич вже підвівся на ноги, щоб у разі чого замінити колегу, але поки це непотрібно.
14'
Чалета-Цар (Хорватія) у боротьбі зіткнувся зі своїм голкіпером Ліваковічем. Останній наразі отримує допомогу.
13'
Уголовой
Після подачі Карраско (Бельгія) від кутового прапорця низом виникла деяка метушня у карній зоні хорватів, але все було виконано надто кволо. М'яч вибитий.
11'
Перший удар у цьому матчі вийшов дуже невдалим. Шадлі прийняв невдалу поперечну передачу від опонента перед штрафним майданчиком хорватів і "з двійничка" пробив надто вище воріт.
8'
Врсалько (Хорватія) навісив з правого флангу на лінію карної зони, але Дендонкер перервав передачу.
7'
Офсайд
Ребіч (Хорватія) потрапив до офсайду. Не витримали гості довгої позиційної атаки і вирішили запустити м'яч "на стовпа".
6'
Бельгійці дуже мало з м'ячем. Підопічні Златко Даліча контролюють гру.
3'
Уголовой
Ніякої небезпеки біля воріт Куртуа після подачі хорватів від кутового прапорця не було.
2'
Першимим в атаку пішли хорвати: Модрич навісив до штрафного, але Денаєр виніс на кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стартові склади команд на гру:
Бельгія: Куртуа - Алдервейрелд, Денаєр, Вертонген - Кастань, Тілеманс, Дендонкер, Шадлі - Мертнес, Лукаку, Карраско.
Хорватія: Лівакович - Врсалько, Віда, Чалета-Цар, Барішич - Брозович - Модрич, Ковачич - Ребіч, Петкович, Перішич.
Добрий вечір усім читачам! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію товариського матчу між збірними Бельгії та Хорватії.
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Анонс матча Бельгия - Хорватия 06.06.2021, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Бельгия и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021, матч начнется на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 06.06.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бельгия и командой Хорватия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 06.06.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Хорватия можно посмотреть 06.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Хорватия - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Бельгия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Бельгия - Хорватия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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