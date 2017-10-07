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Франция - Болгария онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 08 июня 2021, 22:10 . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Сидиропулос, Анастасиос
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
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7'
Болгария
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Франция
56%
Ничья
22%
Болгария
22%
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 17.00
П1: 1.29 Х: 4.20 П2: 17.50
Интересные факты
  • Болгария без побед в последних 7 играх.
  • Болгария без побед над Франция в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Франция не проигрывает Болгария в последних 3 встречах.
  • Франция не проигрывает в последних 6 играх.
  • Болгария не выиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Франция имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Франция не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Франция выигрывает первый тайм в 66% матчей, Болгария выигрывает в 7% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Болгария выигрывает в 7%.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Болгария's.
  • Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болгария (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 4, команда Болгария выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Франция.
  • В их последнюю встречу команда Франция победила в 1 гол(а).
  • Франция забивает 2.2 гола за матч против команды Болгария, а Болгария забивает 1 гола против команды Франция (в среднем).
  • Франция забивает 2.71 гола, играя дома, а Болгария забивает 0.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Болгария - 3.2.
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Болгария лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Болгария проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Франция выиграла 5 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Болгария выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-7 в пользу команды Франция
Личные встречи
Франция
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Болгария
ЧМ-2018 2017/2018
07.10.2017 - 21:45 Болгария 0 - 1 Завершен Франция
ЧМ-2018 2016/2017
07.10.2016 - 21:45 Франция 4 - 1 Завершен Болгария
Последние матчи - Франция
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция В
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Последние матчи - Болгария
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 18:00 Россия 1 - 0 Завершен Болгария П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Словакия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия П
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Болгария 1 - 3 Завершен Швейцария П
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Франция
56%
Ничья
22%
Болгария
22%
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 17.00
П1: 1.29 Х: 4.20 П2: 17.50
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
7'
Болгари ледь не вперше з м'ячем. Закидання вперед - Кімпембе ліквідував загрозу.
5'
Грізманн (Франція) м'яко накинув у штрафний майданчик зі стандарту, але повітря зняли гості.
2'
Франція одразу прибрала м'яч до ніг. Мбаппе пофінтував з м'ячем перед Туріцовим і прострілив ледь не в аут.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стартові склади команд:
Франція: Льоріс - Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес - Канте - Погба, Толіссо - Грізманн - Мбаппе, Бензема.
Болгарія: Наумов - Туріцов, Христов, Антов, Божиков - І. Ілієв, Чочев, Краєв, Янков - А. Ілієв, Десподов.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію товариського матчу між збірними Франції та Болгарії.
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Последние матчи
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Анонс матча Франция - Болгария 08.06.2021, Международные товарищеские матчи

Матч между командой Франция и командой Болгария будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 08.06.2021
Время начала матча: 22:10

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Болгария:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Болгария осталась с поражением. Столкновение Болгария и Франция в предыдущем футбольном матче 07.10.2017 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Болгария можно посмотреть 08.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Франция - Болгария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Уэльс - 02.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Болгария
Страна: Болгария

Предыдущий матч команды Болгария был сыгран против Россия - 05.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Россия.

Следите за результатами матча Франция - Болгария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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