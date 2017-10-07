Франция - Болгария онлайн трансляция матча

Болгария без побед в последних 7 играх.

Болгария без побед над Франция в последних 3 играх.

В домашних матчах Франция не проигрывает Болгария в последних 3 встречах.

Франция не проигрывает в последних 6 играх.

Болгария не выиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Франция имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Франция не пропускает в 3 матчах подряд.

Франция выигрывает первый тайм в 66% матчей, Болгария выигрывает в 7% матчей.

Франция выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Болгария выигрывает в 7%.

Франция's performance of the last 5 matches is better than Болгария's.

Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болгария (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 4, команда Болгария выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Франция.

В их последнюю встречу команда Франция победила в 1 гол(а).

Франция забивает 2.2 гола за матч против команды Болгария, а Болгария забивает 1 гола против команды Франция (в среднем).

Франция забивает 2.71 гола, играя дома, а Болгария забивает 0.17 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Болгария - 3.2.

Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Болгария лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.

Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Болгария проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.

Франция забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.