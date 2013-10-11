Португалия - Израиль онлайн трансляция матча

05.06.2021 в 00:42 ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка Команда Луиса Энрике еще 8 июня сыграет контрольный матч с Литвой. А уже 14-го стартует на Евро-2020. В группе ее соперниками будут Швеция, Польша и Словакия. Португалия во главе с Фернанду Сантушем 9 июня проведет последний товарищеский поединок ...