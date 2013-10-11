  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Португалия - Израиль Смотреть онлайн
В тренде

Португалия - Израиль онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 09 июня 2021, 21:45 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Португалия
2 - 0
Обновить
47'
Израиль
Ход матча
42' Бруно Фернандес 44' Криштиану Роналду
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
44%
Ничья
19%
Израиль
38%
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 11.00
П1: 1.32 Х: 4.50 П2: 14.00
Интересные факты
  • Португалия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Португалия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Израиль выигрывает в 18% матчей.
  • Португалия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Израиль выигрывает в 18%.
  • Португалия's performance of the last 5 matches is better than Израиль's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Португалия забивает 2.5 гола, играя дома, а Израиль забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Португалия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Когда Израиль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Израиль% своих матчей.
  • Когда Португалия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Когда Израиль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Израиль% своих матчей.
Личные встречи
Португалия
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Израиль
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
11.10.2013 - 22:45 Португалия 1 - 1 Завершен Израиль
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
22.03.2013 - 14:45 Израиль 3 - 3 Завершен Португалия
Последние матчи - Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Португалия 1 - 0 Завершен Азербайджан В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватия 2 - 3 Завершен Португалия В
Показать больше
Последние матчи - Израиль
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Черногория 1 - 3 Завершен Израиль В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Молдова 1 - 4 Завершен Израиль В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Израиль 1 - 1 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Израиль 0 - 2 Завершен Дания П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Израиль 1 - 0 Завершен Шотландия В
Показать больше
Новости команд
UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Португалия 05.06.2021 в 16:21 UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Португалия В новой ипостаси
ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка 05.06.2021 в 00:42 ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка Команда Луиса Энрике еще 8 июня сыграет контрольный матч с Литвой. А уже 14-го стартует на Евро-2020. В группе ее соперниками будут Швеция, Польша и Словакия. Португалия во главе с Фернанду Сантушем 9 июня проведет последний товарищеский поединок ...
Хоффенхайм потерял игрока до конца сезона из-за проблем с визой у жены 04.05.2021 в 17:52 Хоффенхайм потерял игрока до конца сезона из-за проблем с визой у жены Или он сам просто не хотел возвращаться на скамью запасных?
Победный от Соломона. Молдова - Израиль 1:4. Видео голов и обзор матча 01.04.2021 в 11:19 Победный от Соломона. Молдова - Израиль 1:4. Видео голов и обзор матча Смотреть видео обзор матча Молдова - Израиль, отбор к ЧМ-2022, 31 марта 2021
Главные события
ГООЛ! Криштиану Роналду
44'
ГООЛ! Бруно Фернандес
42'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
44%
Ничья
19%
Израиль
38%
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 11.00
П1: 1.32 Х: 4.50 П2: 14.00
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
4
Удары в створ
Сейвы
2
7
Удары мимо
5
Штрафные
6
1
Офсайды
5
Фолы
5
2
Угловые
1
Блокировано ударов
Трансляция
Ізраїль сьогодні, схоже, вийшов відпрацьовувати захисну модель гри. До 42-ї хвилини команда Манора Соломона витерпіла, але до перерви не дотягнула. 2:0 - цілком заслужений результат.
45'
Свисток
Без доданого часу в нас. Перерва.
44'
Гоооол!!!
І тут же другий гол! Господарі розігнали контратаку, Бруну зробив передачу на лівий край до штрафного майданчика на Роналду, а Кріштіану пробив повз воротаря!
42'
Гоооол!!!
Бруну Фернандеш відкриває рахунок! Пройшла чудова швидка атака господарів через правий край, конкурент Сашка Зінченка у Ман Сіті, Канселу зробив швидкісний забіг та віддав від лицьової трішки назад під удар Фернандешу до центру штрафного. Лідер МЮ з дуже вигідної позиції не схибив!
41'
Штрафний для Селесао метрах у 29-ти від воріт лівіше центру. Бити взявся, звісно ж, Роналду, але відправив м'яч далеко повз ціль. Розчаровано махнув рукою португалець.
37'
Опасный момент
Гарний момент у Кріштіану! Бруну м'яко подавав с лівого краю штрафного на дальній кут воротарського, Роналду в один дотик пробив у воротаря, а другий постріл заблокував захисник.
35'
Инфо
Удари - 7:0. Удари в площину - 2:0. Власне, достатній факт для розуміння, що ми сьогодні спостерігаємо.
32'
Нарешті гості заволоділи грою! Правда, поки це виходить лише на власній половині поля.
28'
Жодної ініціативи поки не проявляє Ізраїль. Схоже, що команда згодна на такий хід подій.
25'
Мендеш виконує якісну подачу в штрафний майданчик, проте там ніхто з португальців не добирається до м'яча.
21'
Закидання на Роналду з глибини, той бореться за м'яч, але порушує правила проти воротаря гостей.
18'
Видно, що господарі зі всих сих намагаються доставити м'яч до Роналду, але все блокують ізраїльтяни.
14'
Португалія більш активна на правому фланзі, проте якісні атаки поки не вдаються.
10'
Сілва віддає на Жоту з правого флангу, той б'є з меж штрафного, але м'яч йде далеко вище воріт.
7'
Ізраїль досить вдало пресингує - команді Сантуша доводиться перепасовуватися на своїй половині поля.
4'
Португалія прогнозовано володіє м'ячем, але по-справжньому гострих моментів поки немає.
1'
Свисток
Стартовий свисток, матч розпочався!
Инфо
Уже відомі склади команд: Португалія: Сілва, Мендеш, Пепе, Діаш, Канселу, Карвалью, Фернандеш, Невеш, Сілва, Жота, Роналду. Ізраїль: Марсіано, Арад, Дгані, Тібі, Даса, Менахем, Лаві, Натхо, Захаві, Соломон, Кінда.
Добрий вечір, шановні любителі футболу! Сайт UA-Football пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Португалія - Ізраїль.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня МФК Николаев-2 МФК Николаев-2 0 Яруд Яруд 1 Завершен 22:10 - Вчера Франция Франция 3 Болгария Болгария 0 Завершен 22:00 - Вчера Сенегал Сенегал 2 Кабо-Верде Кабо-Верде 0 Завершен 22:00 - Вчера Марокко Марокко 1 Гана Гана 0 Завершен 21:45 - Вчера Испания Испания 4 Литва Литва 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Португалия - Израиль 09.06.2021, Международные товарищеские матчи

Матч между командой Португалия и командой Израиль будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 09.06.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Португалия и командой Израиль:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Португалия и Израиль в предыдущем футбольном матче 11.10.2013 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Израиль можно посмотреть 09.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Португалия - Израиль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Испания - 04.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Израиль
Страна: Израиль

Предыдущий поединок команды Израиль был сыгран против Черногория - 05.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Израиль.

Следите за результатами матча Португалия - Израиль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Международные товарищеские матчи и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен