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Турция - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 02 июня 2021, 20:00
Рейтинг матча:
Турция
0 - 1
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66'
Украина
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Турция
26%
Ничья
29%
Украина
46%
Личные встречи
Турция
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Контрольный матч молодежных сборных 2013/2014
13.11.2014 - 15:00 Украина 2 - 0 Завершен Турция
Последние матчи - Турция
Контрольный матч молодежных сборных 2013/2014
13.11.2014 - 15:00 Украина 2 - 0 Завершен Турция П
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28.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 2 Завершен Узбекистан П
Молодежная сборная 2022
26.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 1 Завершен Азербайджан П
Молодежная сборная 2022
29.03.2021 - 18:00 Украина 2 - 3 Завершен Словакия П
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан Н
Молодежная сборная 2022
24.03.2021 - 16:00 Украина 1 - 2 Завершен Болгария П
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Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Турция
26%
Ничья
29%
Украина
46%
Трансляция
63'
Замена
Эйибил заменен на Бараси, а Гюнерен вышел вместо Байракдара.
61'
Замена
Сикан заменил Алефиренко.
60'
Мудрик запускал Алефиренко в правый фланг контратаки передачей из глубины, но голкипер соперников вышел почти к центру поля для перехвата.
58'
Супряга был сбит в центральном круге Гюнешеш в момент приема мяча.
57'
Бальчи с правого фланга отдал высокую подачу точно в руки Фесюну.
55'
Офсайд
Алефиренко забежал в офсайд при тонкой передаче Мудрика из глубины в центр чужой штрафной.
53'
Крыськив сбил соперника на входе в правый фланг нашей штрафной. 12:8 по фолам.
52'
Блокирована попытка удара с левого фланга штрафной от Байракдара.
50'
Опасный момент
Перекладина! С левого фланга штрафной Вьюнник стрелял в зону перед вратарской, Алефиренко в касание отправил мяч в перекладину, а с мгновенного добивания Супряга запустил его над воротами!
48'
Опасный момент
Чюкур замыкал подачу углового с левого фланга ударом головой из зоны перед вратарской, но направил мяч над воротами!
46'
Замена
Чюкур сменил Бейяза.
Свисток
Второй тайм начался!
Начало поединка команда Ротаня привычным для себя образом завалила, плохо справляясь с прессингом соперников. Однако, турки практически ничего не создали для завершения, поэтому нам постепенно удалось отодвинуть их подальше от ворот Фесюна. При этом, Украина начала играть в отличный прессинг, который дал результат уже в середине тайма. Ошибка соперников — мы впереди по счету, но концовку тайма все равно завершали на своей половине поля.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Бейяз подал со стандарта в центр штрафной, но доставил мяч точно на голову защитнику.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
44'
Вьюнник сбил соперника в левом фланге обороны, но при этом повредил левую ногу.
42'
Мудрик в левом фланге своей половины дриблингом заработал фол со стороны Байракдара.
39'
Алефиренко выбил подачу соперников с левого фланга на угловой.
38'
Замена
Бариш Йылмаз вышел вместо Сюэра.
37'
Алефиренко был сбит в центре поля.
35'
Офсайд
Байракдар с правого фланга исполнил подачу в офсайд для Бейяза.
33'
Супряга не успел к забросу от Алефиренко в левый фланг штрафной.
31'
Опасный момент
Мудрик опасно подавал со стандарта в район ближней штанги, но защитники справились с выносом.
31'
Штрафной для Украины в левом фланге атаки.
29'
Гюнеш исполнил подачу с левого фланга за лицевую в дальней стороне поля.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Наконец-то! Передачей с правого фланга своей штрафной Сюэр отправил мяч точно на ногу Алефиренко в центр, а тот загнал мяч между ног защитнику перед воротами, прямиком в правый нижний угол!
26'
Прострел с левого фланга от Вивчаренко в зону перед штрафной был неточным.
24'
Опасный момент
Крыськив решил с правого фланга контратаки почти от центра поля перебросить голкипера, но отправил мяч в сторону от ворот.
23'
Опасный момент
А вот сейчас Эйибил уже конкретно простил нашу опорную зону, запустив мяч над левой девяткой с подкрутки перед штрафной! Чуть подправил защитник.
22'
Эйибил покрутился с мячом в правом фланге нашей штрафной, но сам же и нарушил правила в итоге.
21'
Агрессивная игра со стороны Мудрика против Бейяз, который до этого забрал у него мяч.
19'
Бражко забросил на ход Алефиренко в правый фланг, но тому убежать не дали. Пришлось разворачивать, но подачу Кузыка на Супрягу перехватил голкипер.
17'
Вьюнника не пропустили с мячом в левый фланг чужой штрафной.
16'
Опасный момент
Байракдар головой замыкал подачу с правого фланга в центре штрафной, но отправил мяч чуть в сторону от ближней штанги.
14'
Опасный момент
Подача со штрафного на правом фланге от Мудрика была перехвачена соперником у ближнего угла вратарской. Ох, и без игры рукой ли?
12'
Вивчаренко был сбит на чужой половине во время рывка по левому флангу.
11'
Бражко в центре поля с фолом развернул соперника.
10'
Опасный момент
Супряга выстрелил первым! Мудик ворвался в зону перед штрафной, оставил Владиславу мяч, но подкрутку в правый верхний парировал голкипер!
8'
Кузык упустил мяч за боковую при передаче на ход ему в правый фланг.
7'
Бальчи с правого фланга штрафной подал точно в руки Фесюну.
5'
Не удается у нас выйти из-под прессинга на стартовых минутах.
3'
Вьюнник с фолом пошел в отбор в центре поля.
Инфо
Запасные Украины: Моргун, Муравский, Снурницын, Драмбаев, Кравчук, Ременяк, Литвиненко, Сикан, Ванат.
2'
Фол в правом фланге нашей штрафной против Таловерова.
1'
Уголовой
Подача со стандарта оказалась неточной.
1'
Угловой в правом фланге заработали турки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Украина U-21: Фесюн — Кузык, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Крыськив, Бражко, Мудрик — Алефиренко,Супряга, Вьюнник.
Молодежная сборная Украины свой состав решила оставить за семью печатями. Разумный подход — тогда и критиковать никого не надо.
Запасные: Алемдар, К. Йылмаз, Яшар, Дестан, Чюкур, Алтикулач, Б. Йылмаз, Гюнерен, Кер, Каплан, Бараси, Саатчи.
Турция U-21: Озер — Бальчи, Байир, Тагир, Сертел — Байракдар, Сюэр, Гюнеш, Эйибил — Бейяз, Акман.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Чагдаш Алтай (Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Реджеп Таип Эрдоган" (Стамбул, Турция) сыграют Турция U-21 и Украина U-21.
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Комментарии(3)
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Acsakal (Kharkov)
02.06.2021 в 20:16
А що з Ванатом? Травмований?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
02.06.2021 в 20:18
Пардон, не побачив у запасі.
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0
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alex.belogubko (одесса)
01.06.2021 в 16:18
почему не увольняют Ротаня после такого позора 3 турнира проиграть --у него нет СОВЕСТИ
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0
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Анонс матча Турция - Украина 02.06.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Турция и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Турция и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Турция осталась с поражением. Столкновение Украина и Турция в предыдущем футбольном матче 13.11.2014 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Турция - Украина можно посмотреть 02.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Турция - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция
Страна: Турция

Предыдущий поединок команды Турция был сыгран против Украина - 13.11.2014, в рамках чемпионата Контрольный матч молодежных сборных 2013/2014 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Узбекистан - 28.05.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Узбекистан.

Следите за результатами матча Турция - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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