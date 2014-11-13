Турция - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Турция - Украина 02.06.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Турция и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 02.06.2021

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Турция и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Турция осталась с поражением. Столкновение Украина и Турция в предыдущем футбольном матче 13.11.2014 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция

Страна: Турция



Предыдущий поединок команды Турция был сыгран против Украина - 13.11.2014, в рамках чемпионата Контрольный матч молодежных сборных 2013/2014 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Узбекистан - 28.05.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Узбекистан.

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