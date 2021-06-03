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Украина - Северная Ирландия онлайн трансляция матча

Сборная Украины - 03 июня 2021, 21:00 . Трансляция: ТРК Украина
Рейтинг матча:
Украина
1 - 0
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81'
Северная Ирландия
Ход матча
Кто победит?
107 Пользователей сделало свой выбор
Украина
64%
Ничья
30%
Северная Ирландия
6%
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Северная Ирландия
Молодежная сборная 2016/2017
06.10.2016 - 18:30 Украина 1 - 1 Завершен Северная Ирландия
Евро-2016 2015/2016
16.06.2016 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Северная Ирландия
Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2022
23.05.2021 - 21:03 Украина 1 - 1 Завершен Бахрейн Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина П
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Последние матчи - Северная Ирландия
Международные товарищеские матчи 2021
30.05.2021 - 19:00 Северная Ирландия 3 - 0 Завершен Мальта В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Северная Ирландия П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Северная Ирландия 1 - 1 Завершен Румыния Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Австрия 2 - 1 Завершен Северная Ирландия П
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Новости команд
Кто победит?
107 Пользователей сделало свой выбор
Украина
64%
Ничья
30%
Северная Ирландия
6%
Трансляция
76'
Замена
Степаненко вышел вместо Сидорчука.
74'
Опасный момент
Судаков выдал роскошный финт против Балларда в левом фланге чужой штрафной, отыграл на Ярмоленко, но Андрей не смог прошить голкипера в ближний угол!
73'
Замена
Судаков вышел вместо Шапаренко.
72'
Опасный момент
Смит мимо дальней штанги пробил в завершении прострела с правого фланга от Лафферти на вход в штрафную.
70'
Столкновение между Лафферти и Караваевым при подготовке аута от соперников на правом фланге.
68'
Замена
Вместо Фергюсона на поле вышел Смит.
66'
Шапаренко выдал рывок с левого фланга в зону перед штрафной, но пробил издали уже в спину Брауна.
64'
Ярмоленко ответил грубостью на отбор Фергюсона в левом фланге обороны гостей.
62'
Опасный момент
Ярмоленко заработал штрафной у правого фланга чужих владений, но Малиновский закрутил выше!
61'
Замена
Лафферти заменил Мадженниса.
58'
Украина в позиционной атаке у чужой штрафной.
56'
Фергюсон перехватил прострел Ярмоленко с правого фланга нашей контратаки.
54'
Выносом мяча головой от Шапаренко завершилась подача с левого фланга со штрафного от гостей. Будет угловой.
52'
Малиновский получил по ногам от Балларда в центре поля. Встает на ноги очень тяжело.
50'
Против Далласа чисто в отборе сыграл Марлос в левом фланге чужой половины, но мяч ушел за пределы поля именно от него.
48'
Контроль мяча со стороны Северной Ирландии на старте второй половины.
46'
Замена
Томпсон вышел вместо Макгинна.
46'
Замена
Беседин вышел вместо Яремчука.
46'
Замена
Зубков заменен на Марлоса.
Замена
Второй тайм начался!
Отличный футбол от команды Шевченко в первом тайме! Во-первых, мы сумели открыть счет, во-вторых — большую часть игрового времени провели в контроле мяча. Соперники в ответ предоставили только фирменные подачи, но с единственным опасным завершением с их стороны справился Бущан. В дальнейшем, Украина контролировала ход темпа, упустив несколько неплохих возможностей увеличить счет.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Сидорчук слету завершал наброс Малиновского с углового на правом фланге в зону перед штрафной, но отправил мяч в руки Фареллу.
45'
Браун перехватил скрытый пас Малиновского в праовый фланг штрафной.
43'
Шапаренко запустил мяч над воротами, после стенки с Зубковым перед чужой штрафной.
41'
Подача со стандарта от соперников была перехвачена.
40'
Макгинн заработал очередной штрафной в правом фланге атаки. Матвиенко фолил.
38'
Ярмоленко удалось раскачать Брауна в правом фланге атаки, но мимо этой глыбы еще попробуй пройти потом!
36'
Опасный момент
Великолепный бросок за мячом от Бущана, после завершения головой со второго этажа от Брауна, которому подачей со штрафного в правом фланге ассистировал Макнейр.
Инфо
65 на 35 — владение мячом.
33'
Опасный момент
Фергюсон бросился закрывать завершение прострел Миколенко с левого фланга от Ярмоленко из центра штрафной!
32'
А вот тут уже Фергюсон явно сыграл рукой в лицо Ярмоленко на фланге.
31'
Ярмоленко обстучался у входа в правый фланг чужой штрафной с Яремчуком, но пробил мимо дальней штанги!
30'
Малиновский был сбит у центральной линии Макгинном.
28'
Украина играет в пас у центра поля. Пока что, выдерживаем без продвижения.
26'
Не удалось Миколенко подать с левого фланга мимо Далласа, да еще и мяч от него ушел.
25'
Опасный момент
Прием мяча на грудь от Яремчука перед чужой штрафной, но удар в левый нижний получился неточным.
24'
Даллас подал с правого фланга в руки Бущану.
22'
Офсайд
Зубков бежал под дальний заброс уже в офсайде, но все равно прострел на Яремчука, который непостижимым образом не пробил голкипера! Спас от критики только офсайд партнера.
20'
Ярмоленко с правого фланга вешал во вратарскую, но там никого из наших и близко не было.
18'
Фол Малиновского против Макнейра на чужой половине.
16'
Опасный момент
Миколенко откликнулся на подачу в левый фланг чужой штрафной, но с его скидки Малиновский пробил над воротами.
14'
Миколенко подчистил и подачу с правого фланга от Макгинна.
12'
Навес соперников с левого фланга пошел на голову Миколенко.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зубков выступил в завершении подачи с правого фланга на дальнюю штангу авторства Караваева! Бросили его перед ударом головой!
9'
Опасный момент
Яремчук в касание пробил, после простерла с левого фланга от Зубкова, но голкипер парировал на угловой!
8'
Даллас отдал неудачный пас верхом в касание с правого фланга.
6'
Заброс в правый фланг атаки на ход Ярмоленко пошел к Фареллу.
5'
Неточный пас Макнейра к лицевой на правом фланге штрафной.
4'
Фергюсон завалил Караваева в левом фланге штрафной. Арбитр молчит.
3'
Украина начала с агрессии. Хороший акцент!
2'
Подачу Миколенко с левого фланга вынесли из штрафной.
1'
Опасный момент
Ярмоленко не попал под дальнюю штангу, после скидки Яремчука в правом фланге штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Хьюз, Бредли, Маккалмонт, Маккелланд, Гэлбрейт, Бойс, Лафферти, Томпсон, Уайт, Смит, Чарльз
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард, Кэткарт, Браун, Фергюсон — Даллас, Макнейр, Макканн, Сэвилл — Мадженнис, Макгинн.
Запасные: Пятов, Трубин, Попов, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Довбик, Леднев, Безус, Беседин.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Шимон Марциняк (Плоцк, Польша) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют Украина и Северная Ирландия.
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Комментарии(3)
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Zoryan Samoylenko (Lviv)
03.06.2021 в 22:19
Не знаю, не цікафо, скучно, сухо, Малиновському, Яремчуку, Зубкову - немає з ким грати...
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 21:00
Михайличенко, как Синьор Помидор))))
Ответить
0
-1
vadikk (Odessa)
03.06.2021 в 20:57
12 человек в основном составе.так точно победим.
Ответить
0
0


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Анонс матча Украина - Северная Ирландия 03.06.2021, Сборная Украины

Матч между командой Украина и командой Северная Ирландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Сборная Украины 2022.

Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Северная Ирландия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Северная Ирландия в предыдущем футбольном матче 06.10.2016 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Северная Ирландия можно посмотреть 03.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Украина - Северная Ирландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Бахрейн - 23.05.2021, в рамках турнира Сборная Украины 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Северная Ирландия
Страна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил

Предыдущий матч команды Северная Ирландия был сыгран против Мальта - 30.05.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Северная Ирландия.

Следите за результатами матча Украина - Северная Ирландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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