Украина - Северная Ирландия онлайн трансляция матча

Отличный футбол от команды Шевченко в первом тайме! Во-первых, мы сумели открыть счет, во-вторых — большую часть игрового времени провели в контроле мяча. Соперники в ответ предоставили только фирменные подачи, но с единственным опасным завершением с их стороны справился Бущан. В дальнейшем, Украина контролировала ход темпа, упустив несколько неплохих возможностей увеличить счет.