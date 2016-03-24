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Украина - Кипр онлайн трансляция матча

Сборная Украины - 07 июня 2021, 19:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Кипр
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Украина
74%
Ничья
13%
Кипр
13%
Личные встречи
Украина
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Кипр
Сборная Украины 2015/2016
24.03.2016 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Кипр
Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2022
03.06.2021 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Сборная Украины 2022
23.05.2021 - 21:03 Украина 1 - 1 Завершен Бахрейн Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Кипр
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Кипр П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 19:00 Кипр 1 - 0 Завершен Словения В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 0 Завершен Кипр П
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Кипр 0 - 0 Завершен Словакия Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Черногория 4 - 0 Завершен Кипр П
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Новости команд
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Украина
74%
Ничья
13%
Кипр
13%
Трансляция
Состав украинской сборной, прямо скажем, очень удивительный. Номинальных правых защитников на поле нет. Очевидно, что кто-то будет опускаться назад и отрабатывать в обороне. Возможно, нас ожидают какие-то ещё более глобальные эксперименты от Андрея Николаевича с переводом направо, например, Забарного или Соболя.
Инфо
Кипр (стартовый состав): Панайи - Янну, Сотериу, Каро - Авраам, Кириаку, Артиматас, Панайоту - Папулис, Илиа, Питтас.
Инфо
Украина (стартовый состав): Пятов - Матвиенко, Забарный, Кривцов - Макаренко - Соболь, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко - Зубков, Яремчук.
Всем привет и добро пожаловать на матч национальных сборных Украины и Кипра! Это последняя репетиция для команды Андрея Шевченко накануне чемпионата Европы. Что ж, посмотрим, какой она будет.
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Последние матчи
Завершен 10:00 - Сегодня Сербия Сербия 1 Ямайка Ямайка 1 Завершен 22:45 - Вчера Алжир Алжир 1 Мали Мали 0 Завершен 22:00 - Вчера Германия Германия 1 Португалия Португалия 0 Завершен 21:45 - Вчера Бельгия Бельгия 1 Хорватия Хорватия 0 Завершен 20:00 - Вчера Норвегия Норвегия 1 Греция Греция 2

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Анонс матча Украина - Кипр 07.06.2021, Сборная Украины

Поединок между командой Украина и командой Кипр будет проходить в рамках турнира по футболу: Сборная Украины 2022.

Дата проведения матча: 07.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Кипр:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Кипр осталась с поражением. Столкновение Украина и Кипр в предыдущем футбольном матче 24.03.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Кипр можно посмотреть 07.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Украина - Кипр, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Северная Ирландия - 03.06.2021, в рамках турнира Сборная Украины 2022 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Кипр
Страна: Кипр

Прошедший матч команды Кипр был сыгран против Венгрия - 04.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Венгрия.

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