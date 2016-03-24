Украина - Кипр онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Кипр 07.06.2021, Сборная Украины

Поединок между командой Украина и командой Кипр будет проходить в рамках турнира по футболу: Сборная Украины 2022.

Дата проведения матча: 07.06.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Кипр:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Кипр осталась с поражением. Столкновение Украина и Кипр в предыдущем футбольном матче 24.03.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Андрей Шевченко



Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Северная Ирландия - 03.06.2021, в рамках турнира Сборная Украины 2022 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Кипр

Страна: Кипр



Прошедший матч команды Кипр был сыгран против Венгрия - 04.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Венгрия.

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