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Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 03 июня 2021, 19:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
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66'
Португалия
Ход матча
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Испания
33%
Ничья
33%
Португалия
33%
Трансляция
62'
Знову Леау (Португалія) продемонстрував свої спринтерські здібності на лівому фланзі атаки, проте цього разу Мінгеса зумів перервати його простріл.
61'
Опасный момент
Діас упав у штрафному майданчику португальців після контакту з високо піднятою ногою Кейруша. Арбітр вирішив не вказувати на точку, досить суперечливо. VAR на грі немає.
60'
Навіс від Віейри (Португалія) зі стандарту з лівого флангу до рук забрав Фернандес.
57'
Діас (Іспанія) притримав за футболку свого одноклубника з італійського "Мілану" Леау, за що отримав жовту карточку.
53'
Міранда (Іспанія) в дотик пробив з лінії штрафного майдачника, Кошта перевів постріл над поперечкою.
51'
Замена
Флорентіну (Португалія) з'явився на полі замість Фернандеша .
49'
Куенка (Іспанія) головою пробив у руки Кошті.
49'
Ману Гарсія (Іспанія) з-за меж штрафного майданчика влучив у зовншіню стіку воріт.
46'
Опасный момент
Яка грамата від Кукурельї! Іспанський оборонець з-за меж карної зони влучив в стійку ударом "з двійничка"!
46'
Замена
Заміна у іспанців: замість Хіля вийшов Міранда.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Поки явного лідера на полі немає. Одні і другі створюють моменти, хіба що з невеличкою перевагою іспанців. У них все-таки швидші фланги були у першому таймі. А от у португальців виділявся Вітінья, а також Далот, котрий усі 45 хвилин не прибирав ноги і грав грубо проти опонентів. Порібен хоча б один гол, тоді гра набуде зовсім інакших фарб, а поки все заради результату (що є логічним), або хоча б не припущення помилок.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Одна хвилина була додана.
43'
Капітан португальців Кейруш після подачі зі стандарту з розвороу пробив вище воріт.
41'
Хіль гарно відкрився в штрафному майданчику португальців під розрізну передачу ві партнера, проте велика щільність "команди обраних" у карній зоні не дозволила розвинути атаку.
39'
Діас (Іспанія) пробив значно вбік від воріт з-за меж штрафного майданчикаю
38'
Кошта забрав до рук прямий удар зі стандарту від Кукурельї (Іспанія) з метрів 25-ти.
35'
Опасный момент
Діас (Іспанія) завдавав удар з точки пенальті в дотик після передачі Кукурельї, але влучив в захисника.
32'
Удар Діаса (Іспанія) після рикошету пройшов трішки лівіше цілі.
30'
Желтая карточка
Леау (Португалія) отримав жовту карточку за симуляцію. Нападник у карній зоні іспанців знайшов ногу Жіля, і доторкнувшись до неї падаючи дивився на арбітра.
29'
Опасный момент
Леау (Португалія) протиснув Мінгесу у штрафному майдачнику іспанців, проте, опинившись перед воротарем, виконав чи то простріл, чи то удар: м'яч пройшов повз стійку.
25'
Спочатку удар Вілляра (Іспанія) заблокував захисник португальців, а потім і сам Вілляр став на шляху пострілу свого партнера Жіля.
22'
Навіс Далота (Португалія) з правого флангу вилетів за бокову лінію біля кутового прапорця.
21'
Віейра (Португалія) запустив м'яч ну дуже далеко від воріт. Зрізався круглий снаряд з ноги.
17'
Офсайд
Пуадо опинився у офсайді. Вперше з початку матчу центральний нападник іспанців потрапив у ігровий епізод.
15'
Вітінья (Португалія) потужно пробив по центру воріт з метрів 17-ти, але голкіпер іспанців Фернандес перевів м'яч з-під поперечини на кутовий.
12'
Хіль (Іспанія) навісив з лівого флангу, а Діас головою несильно пробив трішки вище поперечини.
11'
Зараз м'яч більше знаходиться в центрі поля. Команди грають щільно з суперником, і вже кілька разів це закінчувалося фолом.
7'
Ось і перший удар по воротах. Вітінья (Португалія) з-за меж штрафного майданчика пробив ліворуч від цілі.
5'
Далот (Португалія) з правого флангу навісив в руки Фернандесу. Поки футболісти активно переміщаються з м'ячем флангами. У центрі бкз загострення.
4'
Уголовой
Кошта забрав до рук навіс Ману Гарсії (Іспанія) від кутового прапорця.
3'
Хіль намагався накрутити Далота на лівому фланзі, прострілив у штравний майданчик португальців, але Кейруш головою виніс м'яч.
1'
Одразу ж португальці пішли вперед: Мота не встиг добігти до закидання у сторону воріт іспанців від Далота.
Свисток
Матч розпочався!
Стартові склади команд на матч:
Іспанія U-21: Фернандес – Кукурелья, Куенка, Мінгеса, Жіль - Вілляр, Зубіменді, Ману Гарсія - Хіль, Пуадо, Діас.
Португалія U-21: Кошта – Конте, Лейте, Кейруш, Далот – Фернандеш, Браганча, Вітінья - Віейра – Дані Мота, Леау.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію півфіналу молодіжного Чемпіонату Європи, у якому зустрінуться Іспанія U-21 і Португалія U-21.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2021 в 19:23
благодаря Рртаню мы за бортом пока его не уволят так будет и дальше
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Анонс матча Испания - Португалия 03.06.2021, Евро U-21

Противостояние между командой Испания и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Португалия можно посмотреть 03.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Испания - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Хорватия - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Италия - 31.05.2021, в рамках турнира Евро U-21 2022 и закончился победой команды Португалия.

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