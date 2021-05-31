Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Поки явного лідера на полі немає. Одні і другі створюють моменти, хіба що з невеличкою перевагою іспанців. У них все-таки швидші фланги були у першому таймі. А от у португальців виділявся Вітінья, а також Далот, котрий усі 45 хвилин не прибирав ноги і грав грубо проти опонентів. Порібен хоча б один гол, тоді гра набуде зовсім інакших фарб, а поки все заради результату (що є логічним), або хоча б не припущення помилок.