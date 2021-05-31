Нидерланды - Германия онлайн трансляция матча

Анонс матча Нидерланды - Германия 03.06.2021, Евро U-21

Матч между командой Нидерланды и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 03.06.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды



Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Франция - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Германия

Страна: Германия



Прошедший матч команды Германия был сыгран против Дания - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

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