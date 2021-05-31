Нидерланды - Германия онлайн трансляция матча

Матч между командой Нидерланды и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.
Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Франция - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Германия
Страна: Германия
Прошедший матч команды Германия был сыгран против Дания - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.
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