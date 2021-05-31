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Нидерланды - Германия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 03 июня 2021, 22:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 2
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36'
Германия
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
23%
Ничья
46%
Германия
31%
Последние матчи - Нидерланды
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 1 Завершен Франция В
Молодежная сборная 2017/2018
10.10.2017 - 18:00 Украина 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
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Последние матчи - Германия
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 22:00 Дания 2 - 3 Завершен Германия В
Олимпиада 2016/2017
20.08.2016 - 23:30 Бразилия 1 - 1 Завершен Германия Н
Олимпиада 2016/2017
17.08.2016 - 22:00 Нигерия 0 - 2 Завершен Германия В
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
25.07.2014 - 21:15 Германия 2 - 0 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
23%
Ничья
46%
Германия
31%
Трансляция
32'
Німеччина не стомлюється пресингувати, проте в ці хвилини німці більше без м'яча, ніж з ним.
29'
Німеччина виходить в атаку після довгого пасу, проте Голандія блокує.
26'
Желтая карточка
Жовта картка для Харрауі за затримку часу.
22'
Опасный момент
Відповідь Голандії. Стенгс пасує на Клюйверта, той уникає офсайду, але не переграє воротаря Німеччини. Буде кутовий.
20'
Опасный момент
Як же небезпечно! Зі штрафного пробивав Беріша, і втрапив у ліву штангу.
18'
Німці намагаються виходити в атаку, проте Голандія блокує просування суперника вперед.
15'
Команди по черзі володіють грою і демонструють насичений пресинг.
11'
Гру контролюють знову німці. Команда намагається прорватися в атаку правим флангом, проте Нідерланди перехоплюють м'яч.
8'
Гоооол!!!
Флоріан Вірц приймає м'яч на краю штрафного і завдає ідеального удару низом, прямо в лівий кут воріт. Гравець робить дубль за 8 хвилин!
5'
Після швидкого пропущеного голу голандці намагаються утримувати володіння та не пускають німців до своїх воріт.
1'
Гоооол!!!
Вже на тридцятій секунді матчу забиває Німеччина! Нмеча з лівого флангу шведою вирізає на Вірца, той в воротарському майданчику без проблем переграє голкіпера.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Німеччина починає з центру поля.
Инфо
Уже відомі стартові склади: Нідерланди: Бейло, Маласія, Ботман, Схюрс, Тезе, Кадіолу, Харруі, де Віт, Клюйверт, Боаду, Стенгс. Німеччина: Дамен, Раум, Шлоттербек, Піпер, Баку, Дорш, Майєр, Беріша, Озджан, Вірц, Нмеча.
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію матчу плей-офф Чемпіонату Європи U-21 Нідерланди - Німеччина.
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Анонс матча Нидерланды - Германия 03.06.2021, Евро U-21

Матч между командой Нидерланды и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Германия можно посмотреть 03.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Франция - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия

Прошедший матч команды Германия был сыгран против Дания - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Германия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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