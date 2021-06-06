Германия - Португалия онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Португалия 06.06.2021, Евро U-21

Поединок между командой Германия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 06.06.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Германия и Португалия в предыдущем футбольном матче 06.06.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Португалия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Португалия

Страна: Португалия



Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Германия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

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