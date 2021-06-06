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Германия - Португалия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 06 июня 2021, 22:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Германия
1 - 0
Матч завершен
Португалия
Ход матча
Личные встречи
Германия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Португалия
Евро U-21 2022
06.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 0 Завершен Португалия
Последние матчи - Германия
Евро U-21 2022
06.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 0 Завершен Португалия В
Евро U-21 2022
03.06.2021 - 22:00 Нидерланды 1 - 2 Завершен Германия В
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 22:00 Дания 2 - 3 Завершен Германия В
Олимпиада 2016/2017
20.08.2016 - 23:30 Бразилия 1 - 1 Завершен Германия Н
Олимпиада 2016/2017
17.08.2016 - 22:00 Нигерия 0 - 2 Завершен Германия В
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Последние матчи - Португалия
Евро U-21 2022
06.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 0 Завершен Португалия П
Евро U-21 2022
03.06.2021 - 19:00 Испания 0 - 1 Завершен Португалия В
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 22:00 Португалия 5 - 3 Завершен Италия В
Сборная Украины 2011/2012
29.02.2012 - 18:00 Португалия 2 - 0 Завершен Украина В
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Новости команд
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Трансляция
90+6'
Свисток
Все, финальный свисток! Германия – чемпион Европы!
90+4'
Желтая карточка
Жота… Фол на нервах.
90+2'
Желтая карточка
А Озджан еще и желтую получил, потому что слишком медленно уходил с поля.
90+2'
Замена
Штах вместо Озджана – тактическая замена от немцев.
90'
4 минуты компенсировано ко второму тайму.
90'
Желтая карточка
Рауму желтая. Больше за протесты, чем за фол.
88'
Разбилась игра на отдельные эпизоды. Но немцам это только на руку.
86'
Замена
Рамуш вместо Конте у португальцев. Все силы в атаку.
85'
Замена
Янельт и Якобс вместо Дорша и Нмечи у немцев.
84'
3 в 2 контратака немцев, но Адееми чуть в недодачу отдал пас. А выглядело перспективно.
83'
Замена
Жедсон вместо Флорентину вышел у Португалии.
81'
Опасный момент
И снова опасность от немцев. После обрезки в центре поля Адиеми протянул мяч, крутанул защитника и пробил, Кошта тянет!
78'
Не проходят подачи и навесы Португалии с флангов. Прострелы выглядели более перспективно.
77'
Атакуют португальцы, но пока что их атаки не выглядят угрожающими.
74'
Нмеча на силу пробил метров с 30-ти кипер португальцев на месте.
73'
Опасный момент
Ох какую контру разогнали немцы! Адиеми пробежал с мячом полполя, обошел в борьбе защитника, поскользнулся, упал, встал, все-таки пробил, но попал во вратаря!
71'
Игра стала разбиваться на какие-то мелкие кусочки. Много борьбы, столкновений пошло.
68'
Замена
Буркардт и Адейеми выходит вместо Вирца и Бериши у Германии.
65'
Неплохую атаку разогнали португальцы, но сначала был не очень удобный пас, затем не лучшая обработка, и все, момент упущен.
63'
Чуть не выбежали немцы в контратаку 3 в 2, но последний пас не прошел!
61'
Атакуют португальцы, но пока что бесхитростно. Не хватает изюминки, последнего паса.
59'
Замена
Жота и Франсишку Консейсау вышли вместо Томаша и Витинью. Двойная замена у португальцев.
58'
Желтая карточка
Брагенса опоздал с подкатом.
57'
Уголовой
Пара угловых для Португалии, но переиграть вверху немцев не так-то и просто.
55'
Пытаются успокоить игру немцы, сбивая темп и катая мяч на своей половине.
52'
Разогнали португальцы атаку, однако удар Витиньо в последний момент в подкате успел накрыть кто-то из-защитников немцев.
51'
Теперь смотрим, что же придумают впереди португальцы.
49'
Гоооол!!!
Гооол! И первая же атака немцев закончилась голом! И снова атака правым флангом, вырез на Нмечу, который вывалился на вратаря, обошел его и затолкал все-таки мяч с острого угла в ворота.
48'
Спокойное начало второго тайма у нас.
46'
Замена
Рафаэль Леау вышел в перерыве у португальцев вместо Дани Моты.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Так что ждем второго тайма.
Пока что смотрится игру у нас. Команды начали активно. Сначала больше атаковали португальцы, затем игру вели и давили немцы. Были неплохие моменты и у тех и у других. Активная и интересная игр. Единственное, чего не хватает – забитых голов.
45+2'
Свисток
Свисток на перерыв.
45+1'
Опасный момент
А вот и шанс для Португалии. Витиньо вывели почти один на один, тот стал обыгрывать вратаря, потом защитника, потом еще одного защитника… Завозился в общем и упустил момент для удара!
45'
Две минуты компенсировал арбитр.
44'
И снова опасный прострел с правого фланга – защита Португалии не без проблем отбивается, вынося на угловой.
43'
Желтая карточка
Нмеч получил желтую за запоздалый подкат. Без вариантов.
41'
Раум с фланга врывался в штрафную. Проскочил двух защитников португальцев, но дальше зарылся.
39'
Португальцы огрызнулись – Виера пробил метров с 25-ти. Неплохо, но чуть выше ворот.
38'
Уголовой
Угловой для Германии – неплохой навес Раума, но Кошта кулаками разрядил обстановку.
36'
Офсайд
Ох, момент! После навеса с штрафного Вирц пробивал головой… Ан нет, судья свистнул офсайд. не считается.
33'
Все-таки хорош правый фланг у немцев. Постоянно оттуда идут атаки. Португальцы с трудом сдерживают прорывы.
31'
Все в порядке с вратарем, игра продолжается.
30'
Дальний удар от Майера – Кошта переводит на угловой. При этом кипер, судя по всему, неудачно приземлился, ему оказывают помощь.
28'
Снова немцы прорываются по флангу, но на сей раз прострел накрыли защитники.
27'
Бакку издалека стрельнул – мимо ворот, да и вратарь португальцев все контролировал.
23'
Нмеча активен впереди, но вот еще один заброс на выход не проходит.
21'
Опасный момент
Снова обостряют немцы – заброс на Нмечу, тот под углом вывалился на вратаря, но Мейрелеш вовремя вышел и сократил угол обстрела!
19'
2-4 по ударам в пользу Португалии к этому моменту.
16'
Опасный момент
Ох, какой момент у немцев! После удара Вирца и рикошета мяч попал в перекладину, потом в штангу, но все-таки вылетел в поле! Везет португальцами!
14'
Диего Томаша защитники оставили в центре штрафной, но после навеса его удар головой пришелся прямо в руки вратарю немецкой команды.
13'
Опасный момент
Ох, Далот как с фланга вошел в страшную – убрал защитника, пробил, но его удар заблокировали в подкате!
12'
Желтая карточка
Вирцу желтая – фол не грубый, но за срыв потенциально опасной атаки.
9'
Немцы ответили навесом с углового, но португальцы обезвредили этот навес.
8'
Опасный момент
А вот опасно! Мотта продрался по флангу, прострелил в цент на партнёра, тот развернулся и пробил, но чуть мимо ворот! Неплохая комбинация от Португалии!
7'
Довольно активно начали команды, но пока что без особых моментов.
4'
Ответка немцев – прострел с фланга, но пробить португальцы не дали, вытеснив соперника из зоны.
3'
Португальцы организовали атаку, которая закончилась ударом Далота с острого угла – мимо ворот.
1'
Свисток
Стартовый свисток, немцы начали с центра поля!
Уже на поле команды, исполняют гимны стран.
Инфо
Стартовый состав сборной Португалии: Мейрелеш, Кейруш, Далот, Конте, Лейте, Луиш, Браганса, Виейра, Феррейра, Томаш, Карвалью
Инфо
Стартовый состав сборной Германии: Дамен, Раум, Шлоттербек, Пипер, Баку, Дорш, Майер, Озкан, Вирц, Бериша, Нмеча
Проходить матч будет в Любляне (Словения), судить игру будет грузинский рефери Круашвили.
Начнется поединок в 22:00.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн финального матча молодежного Евро-2021, в котором сойдутся Германия U-21 и Португалия U-21.
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Комментарии(1)
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375295244328 (Гомель)
06.06.2021 в 22:14
По какому каналу смотреть?
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Анонс матча Германия - Португалия 06.06.2021, Евро U-21

Поединок между командой Германия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 06.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Германия и Португалия в предыдущем футбольном матче 06.06.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Португалия можно посмотреть 06.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Германия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Португалия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Германия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Германия.

Следите за результатами матча Германия - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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