Металл - Подолье онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металл (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Вторая лига 2022.
Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металл (Харьков)
Год основания Металл (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Металл был сыгран против Кривбасс - 29.05.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Металл.
Название: Подолье (Хмельницкий)
Год основания Подолье (Хмельницкий): 2016
Страна: Украина
Тренер: Виталий Костышин
Предыдущий поединок команды Подолье был сыгран против Эпицентр - 11.06.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Подолье.
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