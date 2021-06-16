Металл - Подолье онлайн трансляция матча

Анонс матча Металл - Подолье 16.06.2021, Вторая лига

Противостояние между командой Металл (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Вторая лига 2022.

Дата проведения матча: 16.06.2021

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металл (Харьков)

Год основания Металл (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Металл был сыгран против Кривбасс - 29.05.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Металл.

Команда гостей

Название: Подолье (Хмельницкий)

Год основания Подолье (Хмельницкий): 2016

Страна: Украина

Тренер: Виталий Костышин



Предыдущий поединок команды Подолье был сыгран против Эпицентр - 11.06.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Подолье.

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