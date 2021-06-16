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Металл - Подолье онлайн трансляция матча

Вторая лига - 16 июня 2021, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Металл
Харьков
0 - 0
Обновить
31'
Подолье
Хмельницкий
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Металл
53%
Ничья
18%
Подолье
29%
Прогноз на матч
Последние матчи - Металл
Вторая лига 2022
29.05.2021 - 17:00 Металл 3 - 0 Завершен Кривбасс В
Вторая лига 2022
22.05.2021 - 16:00 Металлург 1 - 2 Завершен Металл В
Вторая лига 2022
15.05.2021 - 17:00 Металл 3 - 1 Завершен Балканы В
Вторая лига 2022
08.05.2021 - 16:00 Энергия 1 - 3 Завершен Металл В
Вторая лига 2022
30.04.2021 - 15:00 Металл 5 - 0 Завершен Яруд В
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Последние матчи - Подолье
Вторая лига 2022
11.06.2021 - 17:30 Эпицентр 0 - 3 Завершен Подолье В
Вторая лига 2022
04.06.2021 - 17:30 Подолье 2 - 0 Завершен Рубикон В
Вторая лига 2022
29.05.2021 - 14:00 Карпаты 1 - 2 Завершен Подолье В
Вторая лига 2022
23.05.2021 - 16:00 Подолье 1 - 0 Завершен ФК Чернигов В
Вторая лига 2022
19.05.2021 - 17:00 Подолье 0 - 0 Завершен Эпицентр Н
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Металл
53%
Ничья
18%
Подолье
29%
Трансляция
28'
М'ячем більше володіє Метал на цю хвилину.
24'
Опасный момент
Нарешті створює небезпеку Поділля! Мораренко проривається правим флангом в штрафний майданчик та закручує м'яч по центру воріт. Удар пішов на метр вище.
20'
Зараз грою володіє Поділля, але вкрай стримано проводять атаки гравці.
17'
Підопічні Кучера виходять в атаку, але роблять це дуже спокійно і поступово. Футболісти намагаються фізично виснажити суперника.
13'
Метал заспокоює гру та сідає в захист. Команда хоче відпочити.
9'
Підлепенець прорвався у штрафний з правого флангу, але захист гарно відпрацьовує та вибиває м'яч.
5'
Опасный момент
Небезпечно! Після кутового Федорів пробивав головою, але захисник виносить з лінії воріт.
3'
М'ячем зараз володіє Поділля, Метал пресингує.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Матч розпочався!
Инфо
Уже відомі склади команд: Метал: Каневцев, Мізюк, Федорів, Люлька, Гуйє, Жонатан, Ралюченко, Поступаленко, Підлепенець, Танчик, Фомін. Поділля: Чуваєв, Морговський, Воловик, Пернацький, Корохов, Ліповуз, Пріхна, Мораренко, Каверін, Савошко, Карпенко.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! До вашої уваги "Золотий матч" Другої ліги сезону 2020/21 "Метал" - "Поділля".
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Анонс матча Металл - Подолье 16.06.2021, Вторая лига

Противостояние между командой Металл (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Вторая лига 2022.

Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металл - Подолье можно посмотреть 16.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Вторая лига. Текстовую трансляцию матча Металл - Подолье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металл (Харьков)
Год основания Металл (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металл был сыгран против Кривбасс - 29.05.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Металл.

Команда гостей

Название: Подолье (Хмельницкий)
Год основания Подолье (Хмельницкий): 2016
Страна: Украина
Тренер: Виталий Костышин

Предыдущий поединок команды Подолье был сыгран против Эпицентр - 11.06.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Подолье.

Следите за результатами матча Металл - Подолье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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