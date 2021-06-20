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Италия - Австрия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 26 июня 2021, 22:00 - Уэмбли . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Италия
0 - 0
Обновить
44'
Австрия
Ход матча
2' Марко Арнаутович
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Италия
50%
Ничья
22%
Австрия
28%
П1: 1.54 Х: 3.86 П2: 6.20
П1: 1.91 Х: 2.40 П2: 5.50
П1: 1.58 Х: 3.84 П2: 6.60
П1: 1.97 Х: 2.55 П2: 5.80
Интересные факты
  • Италия не проигрывает в последних 30 играх.
  • Италия имеет выигрышную серию из 11 матчей.
  • Италия не пропускает в 11 матчах подряд.
  • Наиболее популярный счет между Италия и Австрия 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Италия выигрывает первый тайм в 68% матчей, Австрия выигрывает в 25% матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 68% случаев, Австрия выигрывает в 25%.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.
  • Недавнее выступление команды Италия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.
  • Команда Италия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 3, команда Австрия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Италия забивает 1.6 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Италия (в среднем).
  • Италия забивает 3.1 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Австрия - 2.6.
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Италия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, Италия выиграла 5 раз. также было 2 ничей, и Австрия выиграла 0 раза.
Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Италия 1 - 0 Завершен Уэльс В
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
28.05.2021 - 21:45 Италия 7 - 0 Завершен Сан-Марино В
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Последние матчи - Австрия
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Украина 0 - 1 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия П
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 19:00 Австрия 3 - 1 Завершен Македония В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия П
Показать больше
Новости команд
Главные события
2'
Марко Арнаутович
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Италия
50%
Ничья
22%
Австрия
28%
П1: 1.54 Х: 3.86 П2: 6.20
П1: 1.91 Х: 2.40 П2: 5.50
П1: 1.58 Х: 3.84 П2: 6.60
П1: 1.97 Х: 2.55 П2: 5.80
Составы команд
99
Джанлуиджи Доннарумма
37
Леонардо Спинаццола
33
Франческо Ачерби
19
Леонардо Бонуччи
22
Джованни Ди Лоренцо
6
Марко Верратти
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
24
Лоренцо Инсинье
17
Чиро Иммобиле
25
Верарди, Доменико
26
Даниэль Бахманн
21
Лайнер, Стефан
6
Александар Драгович
13
Мартин Хинтереггер
27
Давид Алаба
24
Ксавер Шлагер
11
Гриллитш, Флориан
27
Конрад Лаймер
9
Забитцер Марсель
19
Кристоф Баумгартнер
7
Марко Арнаутович
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 7
    Марко Арнаутович
    Нападающий
    2
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 11
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 26
    Даниэль Бахманн
Запасные игроки
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 25
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Алессандро Шопф
  • 17
    Шоб, Луис
    Полузащитник
  • 28
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 12
    Павао Перван
    Вратарь
  • 6
    Штефан Ильсанкер
  • 38
    Пош, Штефан
    Защитник
  • 17
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 1
    Александер Шлагер
    Вратарь
  • 25
    Каладжич, Саса
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Франко Фода
Статистика матча
5
Штрафные
6
5
Фолы
5
ЖК
1
48%
Владение мячом
52%
3
Удары мимо
1
4
Блокировано ударов
3
Удары в створ
Сейвы
3
2
Угловые
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
37'
Баумгартнер получает помощь медиков. Пауза в игре.
35'
Верратти снес Баумгартнера. И это не желтая.
33'
Опасный момент
Отличный дальний удар от Иммобиле! Мяч попал в крестовину.
31'
Шлагер и Арнаутович неудачно обыгрались на подходе к штрафной. Мяч потерян.
27'
Навес Иммобиле с правого фланга. Инсинье не смог принять эту подачу.
23'
Инфо
По ударам у хозяев абсолютное преимущество - 7:1.
20'
Итальянцы владеют мячом. Австрия активно прессингует соперника.
17'
Опасный момент
Опасный прострел на Бареллу. Сразу последовал удар Николо в касание! Бахманн ногой отразил сферу.
14'
Прорыв Инсинье в штрафную закончился ударом Лоренцо. Бахманн внимателен в эпизоде.
11'
Опасный момент
Спинаццола накрутил соперника в опорной зоне и пробил со средней дистанции! Мимо створа мяч летит.
9'
Хороша Австрия в прессинге. Хозяева с трудом переходят центр поля.
7'
Иммобиле в разгар атаки влетел в Бахманна. Без карточки для Чиро.
4'
Опасный момент
Атака Австрии! Прострел Забитцера не дошел до адресата.
3'
Длинная передача Ачерби - мяч за пределы поля ушел.
2'
Желтая карточка
Арнаутович успел получить за свой фол.
1'
Свисток
Матч начался!
Италия, стартовый состав: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Иммобиле, Инсинье. Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески Распадори, Бастони, Толой.
Австрия, стартовый состав: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Гриллич — Лаймер, Забитцер, Баумгартнер — Арнаутович. Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Каладжич.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Италия - Австрия. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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NEMO1609 (KOTOROGONET)
26.06.2021 в 21:58
Панове ,італійці.Закатайте цих австріяк в асфальт.
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Анонс матча Италия - Австрия 26.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Италия и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021/2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 26.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Австрия можно посмотреть 26.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Италия - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Уэльс - 20.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Предыдущий поединок команды Австрия был сыгран против Украина - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Италия - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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