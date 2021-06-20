Италия - Австрия онлайн трансляция матча

Италия не проигрывает в последних 30 играх.

Италия имеет выигрышную серию из 11 матчей.

Италия не пропускает в 11 матчах подряд.

Наиболее популярный счет между Италия и Австрия 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Италия выигрывает первый тайм в 68% матчей, Австрия выигрывает в 25% матчей.

Италия выигрывает первую половину матча в 68% случаев, Австрия выигрывает в 25%.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.

Недавнее выступление команды Италия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.

Команда Италия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 3, команда Австрия выиграла 0, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Италия забивает 1.6 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Италия (в среднем).

Италия забивает 3.1 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Австрия - 2.6.

Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Италия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.