Нидерланды - Чехия онлайн трансляция матча

Анонс матча Нидерланды - Чехия 27.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Нидерланды и командой Чехия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021/2022, матч состоится на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 27.06.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Нидерланды и командой Чехия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Чехия, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Чехия в предыдущем футбольном матче 13.10.2015 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Франк де Бур и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды

Тренер: Франк де Бур



Прошедший поединок команды Нидерланды был сыгран против Македония - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Чехия

Страна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Предыдущий поединок команды Чехия был сыгран против Англия - 22.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

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