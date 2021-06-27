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Нидерланды - Чехия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 27 июня 2021, 19:00 - Ференц Пушкаш . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 0
Обновить
12'
Чехия
Ход матча
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
43%
Ничья
27%
Чехия
29%
П1: 1.65 Х: 3.76 П2: 5.10
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 5.00
П1: 1.60 Х: 4.00 П2: 5.85
П1: 1.96 Х: 2.85 П2: 4.80
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Чехия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
13.10.2015 - 00:00 Нидерланды 2 - 3 Завершен Чехия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
09.09.2014 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Нидерланды
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Македония 0 - 3 Завершен Нидерланды В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Показать больше
Последние матчи - Чехия
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия П
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:15 Чехия 3 - 1 Завершен Албания В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
43%
Ничья
27%
Чехия
29%
П1: 1.65 Х: 3.76 П2: 5.10
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 5.00
П1: 1.60 Х: 4.00 П2: 5.85
П1: 1.96 Х: 2.85 П2: 4.80
Составы команд
1
Маартен Стекеленбург
12
Ван Анхолт, Патрик
17
Блинд Дэйли
4
Маттейс де Лигт
6
Де Ври, Стефан
22
Дензел Думфрис
21
Френки де Йонг
8
Вейналдум, Джорджиньо
15
Мартен де Роон
18
Мален, Дониэлл
10
Мемфис Депай
1
Томаш Вацлик
5
Куфал, Владимир
3
Целуштка, Ондрей
22
Томаш Калас
3
Павел Кадержабек
9
Томаш Холеш
28
Соуцек, Томаш
28
Лукаш Масопуст
7
Антонин Барак
23
Петр Севчик
14
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 1
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 23
    Петр Севчик
  • 9
    Томаш Холеш
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 22
    Томаш Калас
  • 3
    Павел Кадержабек
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 24
    Куинси Промес
    Защитник
  • 10
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 5
    Вайндал, Оуэн
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 26
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 25
    Якуб Песек
  • 24
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
  • 22
    Матежу, Алес
    Защитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 20
    Hlozek, Adam
    Нападающий
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 27
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 22
    Брабеч, Якуб
    Защитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 16
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 26
    Михаль Садилек
Тренеры
  • Франк де Бур
  • Ярослав Силхави
Статистика матча
1
Удары мимо
1
35%
Владение мячом
65%
1
Угловые
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Трансляция
11'
Угловой для Нидерландов – ничего интересного не поимели голландцы.
10'
Плотная игра в центре поля. Чехи не дают развернуться голландцам пока что.
7'
Офсайд
А вот опасно! После углового де Легт головой пробивал, но нет, офсайд, судья зажег флажок.
6'
Пока что никто никуда не торопится. Еще и Кадержабек небольшое повреждение получил.
5'
Плотная игра пока что. Голанзцы пробуют высокий прессинг.
3'
Чехи ответили дальним ударом – неточно, но в статистику зачтено.
2'
Первая атака от голландцев – неплохой навес с фланга, но к нему никто не успел.
1'
Свисток
Матч начался, чехи развели с центра поля.
Команды уже на поле, звучат гимны стран.
Матч пройдет в Будапеште на Пушкаш-Арене.
Судить игру будет россиянин Сергей Карасев.
Инфо
Стартовый состав сборной Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Голеш, Кадержабек, Калас, Соучек, Шевчик, Барак, Масопуст, Шик
Инфо
Стартовый состав сборной Нидерландов: Стекеленбург, Блинд, де Лигт, де Врей, ван Анхольт, Дюмфрис, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Мален, Депай
Поединок начнется в 19:00.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 1/8 финала Евро-2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
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fanat_football (Херсон)
27.06.2021 в 18:51
Желаю чехам победы! Свои! Славяне!
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Анонс матча Нидерланды - Чехия 27.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Нидерланды и командой Чехия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021/2022, матч состоится на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 27.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Нидерланды и командой Чехия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Чехия, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Чехия в предыдущем футбольном матче 13.10.2015 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Франк де Бур и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Чехия можно посмотреть 27.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Чехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Прошедший поединок команды Нидерланды был сыгран против Македония - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Предыдущий поединок команды Чехия был сыгран против Англия - 22.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Чехия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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