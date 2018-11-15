Хорватия - Испания онлайн трансляция матча

28.06.2021 в 20:11 Как Испания сравняла счет в игре с Хорватией - на добивании играет Сарабия После ужасного автогола в свои ворота от Унаи Симона Испания исправляется в конце первого тайма 1/8 Евро-2020 в поединке с Хорватией. На 38 минуте после удара с угла штрафной от левого защитника Хосе Луиса Гайя из "Валенсии" мяч вытащил ...