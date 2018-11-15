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Хорватия - Испания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 28 июня 2021, 19:00 - Паркен . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Хорватия
1 - 2
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79'
Испания
Ход матча
20' Gonzalez, Pedro 38' Пабло Сарабия
46' Бруно Петкович Вышел: Андрей Крамарич 57' Сесар Аспиликуэта 67' Анте Ребич Вышел: Мислав Оршич 71' Пабло Сарабия Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль 71' Эрик Гарсия Вышел: Пау Торрес 73' Марцело Брозович 74' Juranovic, Josip Вышел: Йосип Брекало
Кто победит?
81 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
38%
Ничья
22%
Испания
40%
П1: 35.00 Х: 7.50 П2: 1.11
П1: 7.50 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 43.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 8.50 Х: 2.90 П2: 1.68
Личные встречи
Хорватия
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Испания
Лига Наций 2018/2019
15.11.2018 - 21:45 Хорватия 3 - 2 Завершен Испания
Лига Наций 2018/2019
11.09.2018 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Хорватия
Евро-2016 2015/2016
21.06.2016 - 22:00 Хорватия 2 - 1 Завершен Испания
Евро-2012 2011/2012
18.06.2012 - 21:45 Хорватия 0 - 1 Завершен Испания
Последние матчи - Хорватия
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Хорватия 3 - 1 Завершен Шотландия В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Армения Н
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Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Словакия 0 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Литва В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
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Новости команд
Главные события
Juranovic, Josip
Вышел: Йосип Брекало
74'
Марцело Брозович
73'
71'
Пабло Сарабия
Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль
71'
Эрик Гарсия
Вышел: Пау Торрес
Анте Ребич
Вышел: Мислав Оршич
67'
57'
Сесар Аспиликуэта ГООЛ!
Бруно Петкович
Вышел: Андрей Крамарич
46'
38'
Пабло Сарабия ГООЛ!
ГООЛ! Gonzalez, Pedro
20'
Кто победит?
81 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
38%
Ничья
22%
Испания
40%
П1: 35.00 Х: 7.50 П2: 1.11
П1: 7.50 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 43.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 8.50 Х: 2.90 П2: 1.68
Составы команд
40
Доминик Ливакович
32
Gvardiol, Josko
15
Калета-Кар, Дуже
24
Домагой Вида
22
Juranovic, Josip
17
Матео Ковачич
77
Марцело Брозович
10
Лука Модрич
17
Анте Ребич
21
Бруно Петкович
13
Власич, Никола
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
50
Эрик Гарсия
24
Ляпорт, Эмерик
14
Гайа, Хосе Луис
8
Коке
5
Серхио Бускетс
26
Gonzalez, Pedro
21
Ферран Торрес
9
Альваро Мората
22
Пабло Сарабия
Стартовый состав
  • 17
    Анте Ребич
    Нападающий
    67
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
    46
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 15
    Калета-Кар, Дуже
    Защитник
  • 24
    Домагой Вида
    Защитник
  • 22
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    38
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
    20
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
    57
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Домагой Брадарич
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 99
    Мислав Оршич
  • 21
    Скорич, Майл
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 27
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 91
    Ловре Калинич
    Вратарь
  • 26
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 9
    Жерар Морено
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
Тренеры
  • Златко Далич
  • Луис Энрике
Статистика матча
33%
Владение мячом
67%
8
Штрафные
18
15
Фолы
6
2
Удары в створ
7
5
Сейвы
2
2
Удары мимо
5
Угловые
6
3
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
74'
Замена
Далич продолжает усиливать атаку. Брекало вышел на поле вместо Юрановича. Хорватия переходит на игру в три защитника?
74'
Брозович затоптал Коке в штрафной Испании. В четвертьфинале он не сыграет из-за перебора желтых карточек, если Хорватия совершит чудо и пройдет испанцев.
73'
Мората затолкал мяч в ворота с двух метров, но традиционно для себя оказался в офсайде. Любит Альваро забивать голы, которые тут же отменяются из-за положения вне игры.
72'
Замена
Автор первого гола Испании в матче Пабло Сарабия уступил место на поле Дани Ольмо. А Пау Торрес заменил Эрика Гарсию.
69'
Симон не позволил Крамаричу реализовать выход один на один! Впрочем, хорват залез в офсайд.
68'
Опасный момент
Какой момент у Хорватии! Симон умудрился вытащить мяч из угла после удара Гвардиола метров с восьми! Исправился за автогол!
67'
Замена
Оршич заменил Ребича.
67'
А вот и первый удар в створ ворот Симона – это Ребич с угла штрафной в касание ковырнул мяч в сторону голкипера испанцев.
65'
У Хорватии 2 удара по воротам за 65 минут игры и 0 попаданий в створ.
Инфо
Сесар Аспиликуэта в 31-летнем возрасте открыл счет забитым мячам в футболке сборной Испании. Сразу вспоминаются Лилиан Тюрам и его подвиги на домашнем ЧМ-98. Ждем дубль от баска?
57'
Гоооол!!!
Аспиликуэта! 2:1! Защитник Челси головой замкнул навес Феррана Торреса. Что он вообще делал в атаке?
Инфо
И как не отметить еще одно историческое событие. Педри и Симон организовали первый в истории Евро автогол из пределов штрафной.
52'
У Сарабии не получился удар головой – легкая добыча для Ливаковича.
Инфо
А Пабло Сарабия своим голом в концовке первого тайма прервал 9-летнюю серию испанцев без забитых мячей в плей-офф крупных турниров. Да, «Фурия Роха» ни разу не забивала в матчах на вылет с момента триумфа в Киеве в финале Евро-2012.
Инфо
К слову, Педри в возрасте 18 лет и 215 дней стал самым молодым футболистом, вышедшим на поле в стартовом составе на матч плей-офф Евро-2020. Так вышло, что свое достижение юный каталонец «отметил» курьезным автоголом.
46'
Замена
На второй тайм у Хорватии вместо Петковича вышел Крамарич.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Евро-2020 продолжает удивлять. Хорватия без единого удара в створ ворот испанцев едва ли не выиграла первый тайм, но за 7 минут до свистка на перерыв справедливость все же восторжествовала. Солидное игровое преимущество за «Красной Фурией» - через 15 минут узнаем, смогут ли испанцы конвертировать его в положительный результат.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! В Копенгагене 1:1.
45+1'
Мората метров с 20-ти выстрелил выше ворот.
45'
Инфо
Одну минуту судья добавил к первому тайму.
44'
Симон вовремя выскочил из ворот и не позволил Ребичу завладеть мячом. А хорошая контратака прошла у Хорватии…
38'
Гоооол!!!
Испания отвечает! Пошли подопечные Луиса Энрике большими силами вперед и наконец добились своего. Гайя пробил из пределов штрафной площади - Ливакович парирует, но отбивает на Сарабию. И Пабло метров с десяти дьет мощно по воротам. Голкипер еще пытался спасти свою команду, но мяч от его головы влетел в сетку. 1:1
20'
Гоооол!!!
Ой-йо-йой! Какую же ошибку допустил Унаи Симон. Педри из центра поля отдал пас своему вратарю, а тот не сумел принять мяч и пустил его в сетку собственных ворот! 1:0 в пользу Хорватии! Очень неожиданно!
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Анонс матча Хорватия - Испания 28.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Хорватия и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021/2022, матч пройдет на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 28.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Хорватия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Хорватия, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Хорватия и Испания в предыдущем футбольном матче 15.11.2018 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Испания можно посмотреть 28.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий поединок команды Хорватия был сыгран против Шотландия - 22.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Хорватия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Словакия - 23.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Хорватия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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