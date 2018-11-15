Хорватия - Испания онлайн трансляция матча

Матч между командой Хорватия и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021/2022, матч пройдет на стадионе Паркен.
Дата проведения матча: 28.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Хорватия и командой Испания:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Хорватия, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Хорватия и Испания в предыдущем футбольном матче 15.11.2018 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий поединок команды Хорватия был сыгран против Шотландия - 22.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Хорватия.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Словакия - 23.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Испания.
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