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Франция - Швейцария онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 28 июня 2021, 22:00 - Национальный . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
Обновить
14'
Швейцария
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Франция
44%
Ничья
30%
Швейцария
26%
П1: 1.55 Х: 3.74 П2: 6.35
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 4.50
П1: 1.67 Х: 3.70 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.70
Интересные факты
  • Франция не проигрывает в последних 10 играх.
  • Наиболее популярный счет между Франция и Швейцария 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Франция выигрывает первый тайм в 62% матчей, Швейцария выигрывает в 43% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 62% случаев, Швейцария выигрывает в 43%.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.
  • Недавнее выступление команды Франция в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Швейцария.
  • Команда Франция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Швейцария (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 1, команда Швейцария выиграла 0, 4 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Франция забивает 1.2 гола за матч против команды Швейцария, а Швейцария забивает 0.6 гола против команды Франция (в среднем).
  • Франция забивает 2.56 гола, играя дома, а Швейцария забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Швейцария - 1.8.
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Швейцария лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Швейцария проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Швейцария - 0.6.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, Франция выиграла 3 раз. также было 4 ничей, и Швейцария выиграла 0 раза.
Личные встречи
Франция
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Швейцария
Евро-2016 2015/2016
19.06.2016 - 22:00 Швейцария 0 - 0 Завершен Франция
Финальный раунд ЧМ-2014 2013/2014
20.06.2014 - 22:00 Швейцария 2 - 5 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалия 2 - 2 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс В
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Последние матчи - Швейцария
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Швейцария 3 - 1 Завершен Турция В
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 19:00 Швейцария 7 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Литва В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Франция
44%
Ничья
30%
Швейцария
26%
П1: 1.55 Х: 3.74 П2: 6.35
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 4.50
П1: 1.67 Х: 3.70 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.65 П2: 5.70
Составы команд
1
Уго Льорис
3
Кимпембе, Преснель
15
Клеман Лангле
5
Рафаэль Варан
25
Адриен Рабио
13
Канте, Н`Голо
6
Поль Погба
5
Бенжамен Павар
7
Антуан Гризманн
10
Килиан Мбаппе
19
Карим Бензема
1
Ян Соммер
5
Сильван Видмер
30
Нико Эльведи
16
Мануэль Аканджи
13
Рикардо Родригес
14
Стивен Цубер
11
Фреулер, Ремо
34
Гранит Джака
23
Шакири Джердан
14
Харис Сеферович
36
Брель Эмболо
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 36
    Брель Эмболо
  • 23
    Шакири Джердан
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 5
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 26
    Маркус Тюрам
  • 20
    Эдимилсон Фернандеш
    Полузащитник
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 18
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 16
    Кристиан Фасснахт
    Нападающий
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 16
    Рубен Варгас
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 22
    Фабиан Шер
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Владимир Петкович
Статистика матча
1
Удары мимо
2
Угловые
2
1
Блокировано ударов
51%
Владение мячом
49%
Live Zone
Трансляция
12'
Перехвачен пас Мбаппе с левого фланга на Бензема.
11'
Удерживает мяч Швейцария на своей половине. Волнения нет.
10'
Подача с правого фланга от Фройлера для Сеферовича во вратарской была слишком высокой.
8'
Угловой на левом фланге заработал Эмболо, проходя мимо Варана в штрафной.
7'
Видмер перевел на угловой обостряющую подачу с левого фланга от Мбаппе.
5'
Бензема с левого фланга от лицевой набрасывал в центр, но защитники вынеси к центру поля.
3'
Эмболо не смог зацепиться за заброс в правый фланг штрафной.
2'
Опасный момент
Подача углового с левого фланга завершилась ударом головой от Варана над перекладиной!
2'
Прострел Гризманна с левого фланга был блокирован.
1'
Швейцария быстро потеряла мяч в первой атаке.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Закария, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Фернандес, Шер.
Швейцария: Зоммер — Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Цубер —Фройлер, Джака — Шакири — Сеферович, Эмболо.
Запасные: Манданда, Меньян, Лемар, Жиру, Толиссо, Зума, Сиссоко, Коман, Эрнандес, Бен-Йеддер, Дюбуа, Тюрам.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Ленгле, Рабио — Погба, Канте — Гризманн — Бензема, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020. На поле стадиона "Национальный стадион" (Бухарест, Румыния) сыграют Франция и Швейцария.
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Комментарии(2)
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Vlad21
28.06.2021 в 22:09
Мбапе - вот это талант, на себя оттягивает сразу пять человек соперника. Кто у нас в сборной ,может в будущем появится такой талант.
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0
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Vlad21
28.06.2021 в 22:04
Пусть победит Франция со счетом 5:0 и научит этих Швейцарцев, что побеждать соперника нужно честно, а не за счет левого сомнительного технического поражения над Украиной. Франция вперед и давайте 5:0.
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Анонс матча Франция - Швейцария 28.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Франция и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 28.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Швейцария:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Франция в предыдущем футбольном матче 19.06.2016 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Владимир Петкович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Швейцария можно посмотреть 28.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Франция - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Португалия - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Турция - 20.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швейцария.

Следите за результатами матча Франция - Швейцария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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