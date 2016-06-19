Франция - Швейцария онлайн трансляция матча

Франция не проигрывает в последних 10 играх.

Наиболее популярный счет между Франция и Швейцария 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Франция выигрывает первый тайм в 62% матчей, Швейцария выигрывает в 43% матчей.

Франция выигрывает первую половину матча в 62% случаев, Швейцария выигрывает в 43%.

Франция's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.

Недавнее выступление команды Франция в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Швейцария.

Команда Франция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Швейцария (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 1, команда Швейцария выиграла 0, 4 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Франция забивает 1.2 гола за матч против команды Швейцария, а Швейцария забивает 0.6 гола против команды Франция (в среднем).

Франция забивает 2.56 гола, играя дома, а Швейцария забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Швейцария - 1.8.

Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Швейцария лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Швейцария проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Швейцария - 0.6.

Франция забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.