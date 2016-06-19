Франция - Швейцария онлайн трансляция матча

Матч между командой Франция и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 28.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Франция и командой Швейцария:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Франция в предыдущем футбольном матче 19.06.2016 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Владимир Петкович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команды Франция был сыгран против Португалия - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Турция - 20.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швейцария.
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