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Англия - Германия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 29 июня 2021, 19:00 - Уэмбли . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Англия
До начала
00 : 00 : 00
Германия
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Англия
33%
Ничья
26%
Германия
42%
П1: 2.46 Х: 3.12 П2: 2.93
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 2.46 Х: 3.12 П2: 2.93
П1: 2.51 Х: 3.26 П2: 3.00
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 3.15
Интересные факты
  • Англия не проигрывает в последних 9 играх.
  • Англия не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Англия не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Англия выигрывает первый тайм в 43% матчей, Германия выигрывает в 56% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Германия выигрывает в 56%.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.
  • Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Германия.
  • Команда Германия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Англия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 1, команда Германия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Англия забивает 0.8 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 1.6 гола против команды Англия (в среднем).
  • Англия забивает 2 гола, играя дома, а Германия забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Германия - 2.4.
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Германия - 1.
  • Германия пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Англия выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Германия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-9 в пользу команды Германия
Личные встречи
Англия
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Германия
Контрольные матчи 2017/2018
10.11.2017 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Германия
Евро-2017 U-21 2017/2018
27.06.2017 - 19:00 Англия 2 - 2 Завершен Германия
Контрольные матчи 2016/2017
22.03.2017 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Англия
Контрольные матчи 2015/2016
26.03.2016 - 21:45 Германия 2 - 3 Завершен Англия
Последние матчи - Англия
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Шотландия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия В
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Последние матчи - Германия
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Германия 2 - 2 Завершен Венгрия Н
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 19:00 Португалия 2 - 4 Завершен Германия В
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2021
07.06.2021 - 21:45 Германия 7 - 1 Завершен Латвия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
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Новости команд
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Англия
33%
Ничья
26%
Германия
42%
П1: 2.46 Х: 3.12 П2: 2.93
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 2.46 Х: 3.12 П2: 2.93
П1: 2.51 Х: 3.26 П2: 3.00
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 3.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 25
    Букайо Сака
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 17
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 22
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 24
    Робин Кох
    Защитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Йоахим Лёв
Трансляция
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Гнабри, Мусиала, Зюле, Нойхаус, Сане, Гюндоган, Джан, Кох.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингс, Коуди, Санчо, Маунт, Фоден, Джеймс, Беллингэм.
Англия: Пикфорд — Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Кейн, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020. На поле стадиона "Уэмбли" (Лондон, Англия) сыграют Англия и Германия.
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Анонс матча Англия - Германия 29.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Англия и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 29.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Германия:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Англия и Германия в предыдущем футбольном матче 10.11.2017 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Германия можно посмотреть 29.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Англия - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Чехия - 22.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

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