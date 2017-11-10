Англия - Германия онлайн трансляция матча

Матч между командой Англия и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 29.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Англия и командой Германия:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Англия и Германия в предыдущем футбольном матче 10.11.2017 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Чехия - 22.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.
Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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