Англия - Германия онлайн трансляция матча

Англия не проигрывает в последних 9 играх.

Англия не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Англия не пропускает в 5 матчах подряд.

Англия выигрывает первый тайм в 43% матчей, Германия выигрывает в 56% матчей.

Англия выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Германия выигрывает в 56%.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.

Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Германия.

Команда Германия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Англия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 1, команда Германия выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Англия забивает 0.8 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 1.6 гола против команды Англия (в среднем).

Англия забивает 2 гола, играя дома, а Германия забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Германия - 2.4.

Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Германия - 1.

Германия пропускает в каждом из последних 6 матчах.