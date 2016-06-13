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Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 02 июля 2021, 22:00 - Альянц Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Бельгия
0 - 0
Обновить
3'
Италия
Ход матча
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
31%
Ничья
24%
Италия
46%
П1: 3.13 Х: 3.14 П2: 2.32
П1: 3.40 Х: 2.25 П2: 2.63
П1: 3.13 Х: 3.14 П2: 2.32
П1: 3.24 Х: 3.26 П2: 2.40
П1: 3.50 Х: 2.41 П2: 2.70
Интересные факты
  • Италия не проигрывает в последних 31 играх.
  • Бельгия не проигрывает в последних 13 играх.
  • Италия имеет выигрышную серию из 12 матчей.
  • Бельгия имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 58% матчей, Италия выигрывает в 64% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Италия выигрывает в 64%.
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бельгия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 1, команда Италия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Италия.
  • В их последнюю встречу команда Италия победила в 2 гол(а).
  • Бельгия забивает 0.8 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1.6 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Бельгия забивает 2.82 гола, играя дома, а Италия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Италия - 2.4.
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Италия забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 34 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда Бельгия выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-7 в пользу команды Италия
Личные встречи
Бельгия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Италия
Евро-2016 2015/2016
13.06.2016 - 22:00 Бельгия 0 - 2 Завершен Италия
Последние матчи - Бельгия
Евро 2020 2021
27.06.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 0 Завершен Португалия В
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Финляндия 0 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
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Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021/2022
26.06.2021 - 22:00 Италия 2 - 1 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Италия 1 - 0 Завершен Уэльс В
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
31%
Ничья
24%
Италия
46%
П1: 3.13 Х: 3.14 П2: 2.32
П1: 3.40 Х: 2.25 П2: 2.63
П1: 3.13 Х: 3.14 П2: 2.32
П1: 3.24 Х: 3.26 П2: 2.40
П1: 3.50 Х: 2.41 П2: 2.70
Составы команд
1
Тибо Куртуа
5
Ян Вертонген
4
Томас Вермален
4
Тоби Алдервейрелд
16
Торган Азар
8
Юри Тилеманс
28
Аксель Витсель
24
Томас Менье
25
Доку, Жереми
9
Ромелу Лукаку
17
Де Брeйне, Кевин
21
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
37
Леонардо Спинаццола
23
Николо Барелла
8
Жоржиньо
6
Марко Верратти
22
Федерико Кьеза
17
Чиро Иммобиле
24
Лоренцо Инсинье
Стартовый состав
  • 25
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 4
    Томас Вермален
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 22
    Насер Шадли
    Полузащитник
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 18
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 13
    Селс Матц
  • 12
    Томас Камински
    Вратарь
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 25
    Толои, Рафаэль
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Роберто Манчини
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
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Анонс матча Бельгия - Италия 02.07.2021, Евро 2020

Матч между командой Бельгия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 02.07.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Италия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Италия в предыдущем футбольном матче 13.06.2016 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Италия можно посмотреть 02.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Португалия - 27.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Австрия - 26.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Бельгия - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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