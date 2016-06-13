Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Анонс матча Бельгия - Италия 02.07.2021, Евро 2020

Матч между командой Бельгия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 02.07.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Италия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Италия в предыдущем футбольном матче 13.06.2016 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Португалия - 27.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Австрия - 26.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Италия.

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