Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Матч между командой Бельгия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 02.07.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Бельгия и командой Италия:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Италия в предыдущем футбольном матче 13.06.2016 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Португалия - 27.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Австрия - 26.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Италия.
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