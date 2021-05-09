Шахтер - Санкт-Иоганн онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Санкт-Иоганн (Санкт-Иоганн-им-Понгау) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 30.06.2021
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 09.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Санкт-Иоганн (Санкт-Иоганн-им-Понгау)
Страна: Австрия
Прошедший поединок команды Санкт-Иоганн был сыгран против UFC Altenmarkt (Авт)(Stat) - 17.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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