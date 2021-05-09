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Шахтер - Санкт-Иоганн онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 30 июня 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
4 - 0
Обновить
42'
Санкт-Иоганн
Санкт-Иоганн-им-Понгау
Ход матча
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
73%
Ничья
15%
Санкт-Иоганн
12%
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Санкт-Иоганн
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 20:00 Санкт-Иоганн 0 - 0 Завершен UFC Altenmarkt (Авт)(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 19:00 Санкт-Иоганн 0 - 0 Завершен Куфштайн Н
Клубные товарищеские матчи 2019
04.07.2019 - 20:30 Санкт-Иоганн 0 - 0 Завершен TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf (Авт)(Stat) Н
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Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
73%
Ничья
15%
Санкт-Иоганн
12%
Трансляция
38'
Опасный момент
Мудрик на рывке ушел в зону перед штрафной со своего фланга, но пробил в завершении над воротами.
35'
Мудрика неудачно попытались запустить передачей на ход в левый фланг атаки.
32'
Замена
Две замены у австрийцев.
31'
Корниенко перехватил резкий пас в правый фланг контратаки соперников.
29'
Поджали голкипера соперников, поэтому ему пришлось выносить мяч в аут.
26'
Корниенко с левого фланга отдавал на центральных вход в штрафную, но соперники прочитали.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Педриньо перехватил мяч на чужой половине, отпасовал в центр на Траоре, который покатил в левый фланг штрафной на Корниенко, а Виктор загнал в дальний.
23'
Витао со своей половины запустил верховой пас на Тете, но отправил мяч за лицевую.
21'
Блокирована попытка Тете прострелить с правого фланга, после высокой передачи Патрика от центра поля.
19'
Тете с фолом атаковал соперника на чужой половине.
17'
Перехвачена попытка Додо подать с правого фланга на дальнюю.
16'
Пузанков получил внутри своей штрафной длинный перевод от соперников.
13'
Уголовой
Майкон от угла поля подал в центр штрафной, откуда Витао головой пробил в сторону от ближней штанги.
12'
Угловой на правом фланге заработал прострелом Додо.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Додо получил пас на ход в правый фланг штрафной, после чего покатил на пустые для Траоре. Дебютный!
9'
Марлон на отбой сыграл во время прессинга соперников в правом фланге их атаки.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рывок от Патрика в левом полуфланге встречать никто не стал, поэтому он отдал на Мудрика в штрафную, который затем пробил верхом в ближнюю девятку.
6'
Шахтер на классе удерживает мяч в центре поля.
4'
Повреждение у Додо, после рывка за соперником в центре поля.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мудрик в левом фланге запустил Корниенко, который прострелил на дальнюю, куда набежал Тете.
1'
Инфо
Идет дождь.
1'
Дончане удерживают мяч у центра поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.
Шахтер: Пузанков — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сердар Челик (Австрия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Коасасштадион" (Санкт-Йоганн-ин-Тироль, Австрия) сыграют донецкий Шахтер и австрийский Санкт-Йоханн.
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Анонс матча Шахтер - Санкт-Иоганн 30.06.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Санкт-Иоганн (Санкт-Иоганн-им-Понгау) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 30.06.2021
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 09.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Санкт-Иоганн (Санкт-Иоганн-им-Понгау)
Страна: Австрия

Прошедший поединок команды Санкт-Иоганн был сыгран против UFC Altenmarkt (Авт)(Stat) - 17.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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