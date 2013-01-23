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Динамо - Базель онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 01 июля 2021, 20:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
29'
Базель
Базель
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
14%
Базель
22%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Базель
Контрольные матчи 2012/2013
23.01.2013 - 17:30 Динамо 1 - 0 Завершен Базель
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - Базель
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:45 Осиек 0 - 0 Завершен Базель Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:30 Осиек 1 - 2 Завершен Базель В
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Базель П
Лига Европы 2019/2020
06.08.2020 - 22:00 Базель 1 - 0 Завершен Айнтрахт В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 Айнтрахт 0 - 3 Завершен Базель В
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Новости команд
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
14%
Базель
22%
Трансляция
27'
Сбили Де Пену в левом фланге обороны.
25'
У Дубинчака повреждение. Врачи уже на поле.
24'
Перехватил Паласиос мяч у чужой штрафной, после чего чуть сблизился, но ударом попал в Бражко. Угловой.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Супрягу запустили передачей на ход в левый фланг атаки, а он от границы штрафной подал на дальнюю штангу, где Антюх принял, и пробил под левую штангу!
20'
На половине поля Динамо находится мяч в данные минуты. Соперники стараются закрывать от центральной линии.
17'
Дальний подкрученный в дальнюю девятку удар с правого фланга от Паласиоса забрал Бойко.
16'
Убежал в контратаку правым флангом Антюх, ситуация была 2-в-1, пошла подача на Буяльского, но единственный защитник на пути ее и перехватил.
14'
Опасный момент
Супряга зацепился за отскок на правом углу чужой вратарской, после чего скинул верхом на Буяльского, а Виталий головой протолкнул мяч в руки голкиперу.
12'
Бойко проконтролировал дальний удар от Жегрова из центральной зоны в сторону от левой штанги.
10'
Удерживает мяч на своей половине Динамо. Темп невысокий.
8'
Неточный перевод верхом в левый фланг атаки на Де Пену.
6'
Опасный момент
Удар со средней дистанции в центральной зоне перед штрафной от Супряги прокатился мимо левой штанги.
4'
Под прессингом соперников в правом фланге обороны потерял мяч Скорко.
2'
Прострел с правого фланга от Антюха в касание не смог перед вратарской замкнуть Супряга.
1'
Динамо сразу забрало мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Базель: Линднер — Лопес, Фрай, Кардосо, Петретта — Касами, Кинтилла — Жегрова, Паласиос, Штокер — Кабрал.
Инфо
Урс Шнайдер (Швейцария) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Запасные: Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Сидклей, Шабанов, Кравченко, В. Волошин, Цитаишвили, Вербич, Леднев, Гармаш, Коробенко, Ванат, Н.Волошин, Родригес, Кулач.
Динамо Киев: Бойко — Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Супряга.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Стад Копе" (Веве, Швейцария) сыграют Динамо Киев и швейцарский Базель.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Базель 01.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 01.07.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Базель (Базель):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Базель осталась с поражением. Столкновение Динамо и Базель в предыдущем футбольном матче 23.01.2013 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Базель можно посмотреть 01.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Базель, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Заря - 13.05.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Базель (Базель)
Год основания Базель (Базель): 1893
Страна: Швейцария
Тренер: Урс Фишер

Прошедший поединок команды Базель был сыгран против Осиек - 17.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Базель онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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