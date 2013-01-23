Динамо - Базель онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 01.07.2021
Время начала матча: 20:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Базель (Базель):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Базель осталась с поражением. Столкновение Динамо и Базель в предыдущем футбольном матче 23.01.2013 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Заря - 13.05.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Базель (Базель)
Год основания Базель (Базель): 1893
Страна: Швейцария
Тренер: Урс Фишер
Прошедший поединок команды Базель был сыгран против Осиек - 17.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.
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