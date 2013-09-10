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Украина - Англия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 03 июля 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Украина
0 - 1
Обновить
25'
Англия
Ход матча
4' 0Гарри Кейн
Кто победит?
582 Пользователей сделало свой выбор
Украина
55%
Ничья
23%
Англия
23%
П1: 21.00 Х: 7.04 П2: 1.18
П1: 6.50 Х: 2.30 П2: 1.83
П1: 21.00 Х: 7.04 П2: 1.18
П1: 21.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 5.80 Х: 2.65 П2: 1.92
Личные встречи
Украина
0
Побед
4
Игр
1
Побед
Англия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
10.09.2013 - 21:45 Украина 0 - 0 Завершен Англия
Отбор к ЧМ-2014 2011/2012
11.09.2012 - 22:00 Англия 1 - 1 Завершен Украина
Евро-2012 2011/2012
19.06.2012 - 21:45 Англия 1 - 0 Завершен Украина
Чемпионат Австралии 2010/2011
15.06.2011 - 21:45 Украина 0 - 0 Завершен Англия
Последние матчи - Украина
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 22:00 Швеция 1 - 2 Завершен Украина В
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Украина 0 - 1 Завершен Австрия П
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 16:00 Украина 2 - 1 Завершен Македония В
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина П
Сборная Украины 2022
07.06.2021 - 19:00 Украина 4 - 0 Завершен Кипр В
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Последние матчи - Англия
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Германия В
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Шотландия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
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Новости команд
Главные события
4'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Кто победит?
582 Пользователей сделало свой выбор
Украина
55%
Ничья
23%
Англия
23%
П1: 21.00 Х: 7.04 П2: 1.18
П1: 6.50 Х: 2.30 П2: 1.83
П1: 21.00 Х: 7.04 П2: 1.18
П1: 21.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 5.80 Х: 2.65 П2: 1.92
Составы команд
1
Георгий Бущан
22
Николай Матвиенко
4
Сергей Кривцов
25
Zabarnyi, Illia
16
Миколенко, Виталий
17
Александр Зинченко
5
Сергей Сидорчук
21
Александр Караваев
10
Николай Шапаренко
7
Андрей Ярмоленко
9
Роман Яремчук
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
41
Деклан Райс
23
Калвин Филлипс
17
Джейдон Санчо
19
Маунт, Мейсон
10
Рахим Стерлинг
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
    4
  • 17
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 20
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 18
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 18
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
1
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
46%
Владение мячом
54%
Сейвы
1
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
19'
При малейшем моменте хозяева сразу стремятся пробить по воротам, но все эти потуги легко прерываются на подходе к чужой штрафной.
17'
Опасный момент
Прорыв Яремчука! Рядом был партнер, но Роман решил пробить сам. Угловой заработан.
17'
Все наши подачи соперник накрывает еще в опорной зоне. Больше игры низом!
15'
Отбивается Украина, почти нет грамотных передач на выход в контратаку.
12'
Ярмоленко после пары переступов прострелил с правого фланга - Райс заблокировал.
10'
Зинченко немного потерялся на поле при переходе нашей сборной в атаку. Передача пошла на левый фланг.
8'
Много сумбура у наших парней в атаке. Нервы и брак. Нет точных передач в обострение.
6'
Яремчук пытался пробить, но удар пришелся прямо в соперника.
4'
Гоооол!!!
Пропускаем... Шапаренко проиграл единоборство Стерлингу. Далее пошла проникающая на Кейна - 0:1!
3'
Англичане владеют мячом в первые минуты. Украина в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Украина, стартовый состав: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук. Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.
Англия, стартовый состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Санчо, Кейн, Стерлинг. Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Калверт-Льюин, Фоден, Чилвелл, Беллингэм.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Украина - Англия. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(5)
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oda1979 (Запорожье)
03.07.2021 в 22:10
Шевченко второй Блохин. Случайный взлёт и унылое резкое падение.
Ответить
0
-1
cdboss1 (пофиг)
03.07.2021 в 22:07
Сцикуни зашугані вже всралися
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 22:07
Это было ну очень легко. Даже я с пессимизмом ожидал что наши посопротивляются хотя бы минут 20-30.
Ответить
0
0
Sergiy Matis (Кобеляки)
03.07.2021 в 22:05
Хлопці,порвіть їх!
Ответить
+1
0
minu67 (fgccgf)
03.07.2021 в 21:22
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
0
-1


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Анонс матча Украина - Англия 03.07.2021, Евро 2020

Поединок между командой Украина и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 03.07.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Англия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Англия в предыдущем футбольном матче 10.09.2013 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Англия можно посмотреть 03.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Украина - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Швеция - 29.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Германия - 29.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Украина - Англия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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