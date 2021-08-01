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Динамо - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 августа 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: UA-Футбол
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
Обновить
10'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
18%
Верес
18%
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 12.00
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.41 Х: 3.45 П2: 11.50
Интересные факты
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 4 играх.
  • ФК Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Верес Ровно выигрывает в 42% матчей.
  • ФК Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Верес Ровно выигрывает в 42%.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than ФК Динамо Киев's.
  • Команда ФК Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда ФК Динамо Киев выиграла 2, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда ФК Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • ФК Динамо Киев забивает 1.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды ФК Динамо Киев (в среднем).
  • ФК Динамо Киев забивает 1.42 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Динамо Киев и Верес Ровно - 2.5.
  • Когда ФК Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда ФК Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Динамо Киев и Верес Ровно - 1.25.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
3
Побед
5
Игр
1
Побед
Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
22.04.2018 - 17:00 Верес 1 - 4 Завершен Динамо
Премьер-лига 2017/2018
11.03.2018 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
25.02.2018 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Динамо 3 - 2 Завершен Газиантеп ББ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.07.2021 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершен Унион Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Атлетик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершен Этуаль В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ницца П
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 17:00 Верес 2 - 1 Завершен Карпаты В
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Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
18%
Верес
18%
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 12.00
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.18 Х: 7.40 П2: 13.70
П1: 1.41 Х: 3.45 П2: 11.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 18
    Podoliak, Marko Andriiovych
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 25
    Денис Попов
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
Запасные игроки
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
2
Угловые
2
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
6'
Гоооол!!!
Гооол!! Тымчик навесил с правого фланга, и Гармаш головой отправляет мяч в сетку! 2:0, кажется, игру можно закрывать!
4'
Гоооол!!!
Гооол!!! После углового Попов головой вколачивает мяч в сетку! Все внешне просто. 1:0 для Динамо уже на 4-й минуте!
2'
Сергийчук прорвался по флангу, но не достал мяч, упустил круглого за лицевую.
Свисток
Стартовый свисток, Верес начал с центра поля.
Стартовый состав Вереса: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полулях, Кучеров, Пасич Евгений, Гегедош, Пасич Геннадий, Сергийчук
Стартовый состав Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Караваев, Гармаш
Поединок начнется в 19:30 на Олимпийском. Судить игру будет Денис Шурман из Киевской области.
Отметим, что это первый матч киевлян в официальном сезоне, а Верес в первом туре сыграл вничью 0:0 с Колосом.
Текстовую онлайн-трансляцию матча и предлагает вам UA-Футбол.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. 2-й тур УПЛ продолжается, и сегодня один из самых интересных матчей уикенда, в котором Динамо принимает Верес.
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Анонс матча Динамо - Верес 01.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Динамо и Верес в предыдущем футбольном матче 07.08.2020 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Верес можно посмотреть 01.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Газиантеп ББ - 25.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Колос - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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