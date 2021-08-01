Динамо - Верес онлайн трансляция матча

Верес Ровно не проигрывает в последних 4 играх.

ФК Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Верес Ровно выигрывает в 42% матчей.

ФК Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Верес Ровно выигрывает в 42%.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than ФК Динамо Киев's.

Команда ФК Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда ФК Динамо Киев выиграла 2, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Динамо Киев.

В их последнюю встречу команда ФК Динамо Киев победила в 3 гол(а).

ФК Динамо Киев забивает 1.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды ФК Динамо Киев (в среднем).

ФК Динамо Киев забивает 1.42 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами ФК Динамо Киев и Верес Ровно - 2.5.

Когда ФК Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Динамо Киев% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда ФК Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Динамо Киев% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.