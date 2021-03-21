ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 30.07.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Львов, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 23.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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