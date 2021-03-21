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ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 июля 2021, 19:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 1
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77'
Шахтер
Донецк
Ход матча
28' Seka Ernest 38' Тете
54' Корниленко, Виктор 64' Корниленко, Виктор Вышел: Исмаили 64' Тете Вышел: Марлос 66' Назарий Нич 67' Назарий Нич Вышел: Альваро 68' Сергей Политыло Вышел: Ренан 70' Андрей Бусько 72' Алан Патрик Вышел: Pedrinho 73' Баия, Маркос Вышел: Майкон
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
21%
Ничья
29%
Шахтер
50%
П1: 11.70 Х: 2.87 П2: 1.61
П1: 9.50 Х: 3.50 П2: 1.36
П1: 11.70 Х: 2.87 П2: 1.61
П1: 14.90 Х: 2.43 П2: 1.74
П1: 12.00 Х: 3.80 П2: 1.40
Интересные факты
  • FC Lviv не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Наиболее популярный счет между FC Lviv и ФК Шахтер 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 28% матчей, ФК Шахтер выигрывает в 39% матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 28% случаев, ФК Шахтер выигрывает в 39%.
  • ФК Шахтер's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Недавнее выступление команды ФК Шахтер в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Команда ФК Шахтер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды FC Lviv.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Шахтер.
  • Команда ФК Шахтер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда ФК Шахтер выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Lviv победила в 1 гол(а).
  • FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды ФК Шахтер, а ФК Шахтер забивает 3.2 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • FC Lviv забивает 1.14 гола, играя дома, а ФК Шахтер забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и ФК Шахтер - 4.2.
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда ФК Шахтер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда ФК Шахтер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и ФК Шахтер - 2.2.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды ФК Шахтер. Разница голов 9-5 в пользу команды ФК Шахтер.
  • Игры прошлого года: 3-2 (FC Lviv дома) и 5-1 (ФК Шахтер дома).
  • Во время последних 10 встреч, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Шахтер выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-7 в пользу команды ФК Шахтер
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
7
Игр
5
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
22.11.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
18.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
09.07.2021 - 19:15 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.07.2021 - 18:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ракув П
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Главные события
73'
Баия, Маркос
Вышел: Майкон
72'
Алан Патрик
Вышел: Pedrinho
Андрей Бусько
70'
Сергей Политыло
Вышел: Ренан
68'
Назарий Нич
Вышел: Альваро
67'
Назарий Нич
66'
64'
Корниленко, Виктор
Вышел: Исмаили
64'
Тете
Вышел: Марлос
54'
Корниленко, Виктор
38'
Тете
Seka Ernest
28'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
21%
Ничья
29%
Шахтер
50%
П1: 11.70 Х: 2.87 П2: 1.61
П1: 9.50 Х: 3.50 П2: 1.36
П1: 11.70 Х: 2.87 П2: 1.61
П1: 14.90 Х: 2.43 П2: 1.74
П1: 12.00 Х: 3.80 П2: 1.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 13
    Назарий Нич
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 30
    Seka Ernest
    28
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
    64 54
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    64 38
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
Запасные игроки
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
2
Удары мимо
4
7
Штрафные
8
1
Офсайды
1
7
Фолы
6
Угловые
4
37%
Владение мячом
63%
2
Удары в створ
4
4
Сейвы
2
3
ЖК
2
1
Блокировано ударов
3
Live Zone
Трансляция
74'
Гоооол!!!
Траоре! Это 1:0 в пользу Шахтера! Новичок «горняков» головой замкнул навес Марлоса.
73'
Замена
Де Дзерби бросает в бой Майкона и Педриньо. Патрик и Антонио отправились отдыхать.
71'
Желтая карточка
Бусько получил отложенную желтую – защитник Львова руками активно хватал за футболку Соломона.
70'
Опасный момент
Ренан на скорости обставил Марлона и Матвиенко, но не успел пробить по воротам Трубина!
68'
Замена
Ренан заменил Политыло, а Альваро вошел в игру вместо Ныча.
66'
Желтая карточка
Ныч так убегал в контратаку, что получил желтую после стыка со Степаненко.
65'
Замена
Марлос и Исмаили вышли у Шахтера вместо Корниенко и Тете.
64'
Теперь Степаненко решил проверить Костика ударом с дальней дистанции – нет, вратарь Львова такие не пропускает.
63'
Еще один очень неудачный удар Соломона. Израильтянин сегодня не похож сам на себя.
59'
Ничего не меняется в игре Шахтера – контроль ради контроля.
55'
Трубин без проблем забрал мяч в руки после удара Шины головой. Капитан Львова сегодня очень активен.
54'
Желтая карточка
Корниенко только с помощью рук остановил прорыв Шины. Это чистая желтая.
53'
Соломон не попал по мячу после скидки Корниенко! Повезло Львову в этом моменте.
50'
Классика от Шахтера сегодня – позиционная атака пешком и пас Степаненко в аут.
46'
Опасный момент
Трубин в игре! Вратарь Шахтера не без проблем потащил удар Шины!
45'
Свисток
Матч возобновился!
Неубедительно смотрелся Шахтер в первом тайме – «горнякам» катастрофически не хватает скорости в заключительной трети матча, поэтому Львову не составило особого труда сохранить свои ворота в неприкосновенности. Роберто Де Дзерби нужно что-то менять – посмотрим, что итальянец предпримет после перерыва.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен – нули во Львове.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
43'
Костик кулаками отбил мощный удар Соломона! Патрик в этом моменте мог бы сыграть и посмелее.
41'
6-1 по ударам по воротам. Но нельзя сказать, что у Шахтера какое-то глобальное превосходство по опасным моментам.
37'
Желтая карточка
Тете заехал по ногам Шине – заслуженная желтая для бразильца.
35'
Защитник Львова заблокировал потенциально голевой удар Корниенко.
28'
Желтая карточка
Желтая для Эрнеста за фол на Додо.
26'
Соломон в фирменном стиле с угла штрафной крутил в дальний угол – откровенно не получился удар у хавбека сборной Израиля.
24'
Костик намертво забрал мяч после удара Патрика. Тут стоит отметить хорошую скидку грудью от Траоре.
22'
Тете вышел на ударную позицию и стрелял метров с 25-ти – мяч ушел на метра полтора выше перекладины.
16'
Костику пришлось вступать в игру после удара Махмутовича по своим воротам.
14'
Корниенко головой замыкал дальнюю штангу после навеса Тете – защитнику Шахтера не хватило точности.
13'
Шахтер начал фирменные затяжные позиционные атаки с акцентом на флаг Соломона. Пока Львов сохраняет компактность на своей половине поля.
8'
Опасный момент
Траоре не забивает! Новый наконечник атак Шахтера головой послал мяч выше ворот после идеального навеса Соломона.
5'
Очень агрессивно настроен Львов – Шахтер за стартовые 5 минут не провел ни одной осмысленной атаки.
1'
Опасный момент
Ого, Львов мог забивать на 22-х секунде! Эрнест перехватил мяч после плохой передачи Марлона, но не попал в нижний угол ворот Трубина.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Удивительно, но Львов выиграл первый и крайний матч в историческом противостоянии с Шахтером. Все началось в 2008-м году с победы 2:0, а в марте этого года клуб из одноименного города еще раз удивил «горняков», выиграв в Харькове, несмотря на дубль Манора Соломона (3:2).
И сразу переходим к стартовым составам:
Львов: Костик – Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Политыло, Бусько, Ныч.
Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Маркос Антонио, Патрик, Соломон, Тете – Траоре.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 2-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Комментарии(3)
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Vlad21
30.07.2021 в 20:29
Да задрал этот Матвиенко, сколько уже прохлопал и пропустил, пока это самое слабое звено Шахтера.
Ответить
0
0
Vlad21
30.07.2021 в 20:23
Длительное мышление игроков Шахтера над принятием решения кому дать пас начинает напрягать. И физика пока тоже выглядит достаточно не убедительно. Ну может еще Шахтер разбегается, но, это не уровень такой команды.
Ответить
0
0
Vlad21
30.07.2021 в 19:54
Пока Шахтер выглядит не убедительно. Это не соответствует уровню команды из числа ведущих коллективов УПЛ.
Ответить
0
0


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Анонс матча ФК Львов - Шахтер 30.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 30.07.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Львов, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Шахтер можно посмотреть 30.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 23.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Львов - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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