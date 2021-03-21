ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

FC Lviv не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Наиболее популярный счет между FC Lviv и ФК Шахтер 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 28% матчей, ФК Шахтер выигрывает в 39% матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 28% случаев, ФК Шахтер выигрывает в 39%.

ФК Шахтер's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

Недавнее выступление команды ФК Шахтер в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Команда ФК Шахтер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды FC Lviv.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Шахтер.

Команда ФК Шахтер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда ФК Шахтер выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда FC Lviv.

В их последнюю встречу команда FC Lviv победила в 1 гол(а).

FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды ФК Шахтер, а ФК Шахтер забивает 3.2 гола против команды FC Lviv (в среднем).

FC Lviv забивает 1.14 гола, играя дома, а ФК Шахтер забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и ФК Шахтер - 4.2.

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда ФК Шахтер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда ФК Шахтер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и ФК Шахтер - 2.2.

FC Lviv пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 5 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды ФК Шахтер. Разница голов 9-5 в пользу команды ФК Шахтер.

Игры прошлого года: 3-2 (FC Lviv дома) и 5-1 (ФК Шахтер дома).