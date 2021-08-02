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Ингулец - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 августа 2021, 19:30 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 2
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перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
6' Владислав Кочергин 7' Владислав Кочергин
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
22%
Заря
43%
П1: 37.00 Х: 17.90 П2: 1.03
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 37.00 Х: 17.90 П2: 1.03
П1: 37.00 Х: 19.90 П2: 1.03
П1: 5.00 Х: 2.95 П2: 1.95
Интересные факты
  • ФК Ингулец выигрывает первый тайм в 25% матчей, ФК Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.
  • ФК Ингулец выигрывает первую половину матча в 25% случаев, ФК Заря Луганск выигрывает в 26%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-Лига".
  • ФК Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than ФК Ингулец's.
  • Недавнее выступление команды ФК Заря Луганск в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды ФК Ингулец.
  • Из последних 3 встреч команда ФК Ингулец выиграла 1, команда ФК Заря Луганск выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда ФК Заря Луганск победила в 2 гол(а).
  • ФК Ингулец забивает 1 гола за матч против команды ФК Заря Луганск, а ФК Заря Луганск забивает 1.33 гола против команды ФК Ингулец (в среднем).
  • ФК Ингулец забивает 1 гола, играя дома, а ФК Заря Луганск забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Ингулец и ФК Заря Луганск - 2.33.
  • Когда ФК Ингулец лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Ингулец% своих матчей.
  • Когда ФК Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда ФК Ингулец проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Ингулец% своих матчей.
  • Когда ФК Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Ингулец и ФК Заря Луганск - 1.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 16:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Аланияспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
08.07.2021 - 17:30 Заря 2 - 1 Завершен Пролетер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 17:00 Заря 22 - 0 Завершен Макуспор В
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Новости команд
Три пенальти в матче. Мариуполь-Ингулец 4:3. Видео голов и обзор матча 03.04.2021 в 17:53 Три пенальти в матче. Мариуполь-Ингулец 4:3. Видео голов и обзор матча Смотреть видео обзор матча "Мариуполь" - "Ингулец", 20-й тур УПЛ, 3.04.2021
ФК Мариуполь сыграет против Ингульца в Харькове 24.03.2021 в 15:34 ФК Мариуполь сыграет против Ингульца в Харькове Снова не на домашнем стадионе
Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины 11.05.2021 в 22:00 Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины В составе луганчан нет травмированных и дисквалифицированных игроков
Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО 07.03.2021 в 14:44 Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО Ее поддержка была очень важна.
Главные события
7'
Владислав Кочергин ГООЛ!
6'
Владислав Кочергин ГООЛ!
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
22%
Заря
43%
П1: 37.00 Х: 17.90 П2: 1.03
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 37.00 Х: 17.90 П2: 1.03
П1: 37.00 Х: 19.90 П2: 1.03
П1: 5.00 Х: 2.95 П2: 1.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    7 6
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 4
    Ловро Цвек
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
3
Удары в створ
6
2
Угловые
3
4
Сейвы
3
8
Штрафные
7
1
Офсайды
3
6
Фолы
5
49%
Владение мячом
51%
1
Удары мимо
2
Live Zone
Трансляция
Заря устроила соперникам холодный душ уже на старте поединка, сумев дважды подловить их на ошибках при игре от обороны, после чего говорить о каком-то конструктиве не приходилось. У Ингульца есть Опанасенко на поле, и лишь за счет его дальний ударов команда хоть как-то тревожила Шевченко, но если бы не Гальчук, то могла бы отправиться отдыхать с куда большим отставанием по счету.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Аллахьяр ускорялся под пас Шахаба на правый фланг штрафной, но Гальчук смело на выходе бросился ему в ноги.
42'
Опасный момент
Запорожец низом пробил, после передачи с левого фланга штрафной в оттяжку от Гопея, но мяч прошел в сторону от дальней штанги!
40'
Назарина поднимал мяч на дальнюю штангу с правого фланга штрафной, но направил его над воротами.
37'
Шахаб открывался под прострел Громова с правого фланга на ближнюю штангу, но Ковалев его опередил с выносом.
36'
Опанасенко высоко грузил с левого фланга в центр штрафной, но защитники справились с выносом.
34'
Ковалев на дальней штанги влет замыкал подачу штрафного с правого фланга, но просто махнул ногой мимо мяча.
32'
Дали фол со стороны Громова против Ситало у левого угла штрафной Зари, хотя повтор говорит о другом.
30'
Опасный момент
Гальчук сумел справиться с ударом низом с острого угла на левом фланге штрафной от Кочергина. Оборона хозяев сыпется.
29'
И совершенно никто не пошел открываться под передачу с левого фланга в штрафную низом от Булецы.
26'
Опасный момент
Хомченовский спокойно подал с левого фланга на дальнюю штангу, где Шахаб чудом умудрился головой пробить прямиком в Гальчука!
23'
В грудь Фаворову направил мяч Ковалев плотным ударом со входа в левый фланг штрафной.
21'
Пас на ход Гопею в левый фланг штрафной вынес Шевченко.
19'
Опасный момент
Достаточно тяжелый сейв от Шевченко при дальнем ударе с левого фланга от Опанасенко!
19'
Хомченовский неточным пасом с левого фланга в штрафную подарил мяч соперникам.
16'
Офсайд
Офсайд у Аллахьяра при попытке зацепиться за отскок от заблокированного удара Громова со средней дистанции.
14'
Опасный момент
Опанасенко на средней высоте с наклевом пробил со входа в левый фланг штрафной, но направил мяч точно в руки голкиперу.
12'
Офсайд
Скидка головой от Громова почти в центре поля из борьбы на ход Шахабу застала форварда в офсайде.
10'
Офсайд
Офсайд у Аллахьяра после паса Громова на левый фланг штрафной.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кочергин уже с дублем! Перехват в левом фланге атаки передачи Гальчука усилиями Аллахьяра завершился прострелом на Громова, который затем сбросил Владиславу под удар по правую штангу!
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кочергин вколотил мяч под перекладину с отскока от неудачного перехват защитником подачи углового с правого фланга на ближнюю штангу!
5'
Опасный момент
Гальчук справился с тяжелым ударом низом от Аллахьяра с левого фланга штрафной!
3'
Пас на ход Гопею на правый фланг атаки пришелся за лицевую.
1'
Гальчук успел накрыть мяч на левом фланге своей штрафной, после отскока на ход Аллахьяру.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Цвек, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Гладкий.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский — Назарина — Булеца, Громов, Кочергин — Шахаб, Аллахьяр.
Запасные: Шуст, Шарай, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Павлов, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Коробенко, Шишка — Ситало, Гопей.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и луганская Заря.
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Анонс матча Ингулец - Заря 02.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 02.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Заря и Ингулец в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Заря можно посмотреть 02.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Ингулец - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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