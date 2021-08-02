Ингулец - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Заря 02.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 02.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Заря и Ингулец в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

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