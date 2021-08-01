Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против КуПС - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды КуПС.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 25.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
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