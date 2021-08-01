Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.

Ворскла Полтава сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Рух Винники не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 35% матчей, Рух Винники выигрывает в 15% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Рух Винники выигрывает в 15%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-Лига".

Рух Винники's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Недавнее выступление команды Рух Винники в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Ворскла Полтава забивает 1.88 гола, играя дома, а Рух Винники забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Рух Винники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Рух Винники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.

Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Рух Винники забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.