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Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 августа 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
10'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
33%
Рух
33%
П1: 1.97 Х: 3.53 П2: 3.83
П1: 2.50 Х: 2.38 П2: 3.40
П1: 1.97 Х: 3.53 П2: 3.83
П1: 1.91 Х: 3.54 П2: 4.03
П1: 2.23 Х: 2.50 П2: 4.30
Интересные факты
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • Ворскла Полтава сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Рух Винники не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 35% матчей, Рух Винники выигрывает в 15% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Рух Винники выигрывает в 15%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-Лига".
  • Рух Винники's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Недавнее выступление команды Рух Винники в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Ворскла Полтава забивает 1.88 гола, играя дома, а Рух Винники забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Рух Винники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Рух Винники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Рух Винники забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Игры прошлого года: 5-2 (Ворскла Полтава дома) и 1-1 (Рух Винники дома).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Ворскла
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Ворскла 2 - 3 Завершен КуПС П
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:30 ФК Ужгород 3 - 2 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Рух 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
33%
Рух
33%
П1: 1.97 Х: 3.53 П2: 3.83
П1: 2.50 Х: 2.38 П2: 3.40
П1: 1.97 Х: 3.53 П2: 3.83
П1: 1.91 Х: 3.54 П2: 4.03
П1: 2.23 Х: 2.50 П2: 4.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 45
    Адеринсола Эсеола
    Нападающий
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 11
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
2
Угловые
2
Штрафные
Фолы
2
Live Zone
Трансляция
7'
Уголовой
Очередная подача от угла поля в исполнении Ворсклы была неточной.
5'
Лях с левого фланга простреливал в оттяжку, но Притула сходу запустил мяч над воротами.
3'
В левом фланге атаки сбили Якубу при пересечении центра поля.
2'
Уголовой
Защитники вынесли в центр подачу от угла поля.
1'
Степанюк заработал угловой на левом фланге.
1'
Ворскла начала с контроля мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Панькив, Альваренга, Гагун, Мысык, Таллес, Федорчук, Ориховский, Борячук, Кондраков.
Рух: Бандура — Кузык, Дидык, Белый, Лях — Сыч, Карасюк — Бойчук, Мартынюк, Климчук — Притула.
Запасные: Ткаченко, Луизао, Пешич, Яворский, Кравчук, Эсеола, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.
Ворскла: Резник — Челядин, Тамм, Чеснаков — Пердута, Тилль, Пуцлин, Якубу — Кане, Степанюк, Скляр.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и львовский Рух.
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Анонс матча Ворскла - Рух 01.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Рух можно посмотреть 01.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против КуПС - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды КуПС.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 25.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Ворскла - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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