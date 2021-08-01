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ФК Мариуполь - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 августа 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
17'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
40%
Ничья
20%
Десна
40%
П1: 3.64 Х: 3.54 П2: 2.02
П1: 3.25 Х: 2.60 П2: 2.38
П1: 3.64 Х: 3.54 П2: 2.02
П1: 3.67 Х: 3.46 П2: 2.04
П1: 3.60 Х: 2.65 П2: 2.50
Интересные факты
  • SFC Desna Chernihiv без побед в последних 5 играх.
  • SFC Desna Chernihiv не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • ФК Мариуполь выигрывает первый тайм в 15% матчей, SFC Desna Chernihiv выигрывает в 26% матчей.
  • ФК Мариуполь выигрывает первую половину матча в 15% случаев, SFC Desna Chernihiv выигрывает в 26%.
  • ФК Мариуполь's performance of the last 5 matches is better than SFC Desna Chernihiv's.
  • Недавнее выступление команды ФК Мариуполь в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды SFC Desna Chernihiv.
  • Команда SFC Desna Chernihiv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Мариуполь.
  • Команда ФК Мариуполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды SFC Desna Chernihiv.
  • Команда SFC Desna Chernihiv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда ФК Мариуполь выиграла 1, команда SFC Desna Chernihiv выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Мариуполь.
  • В их последнюю встречу команда ФК Мариуполь победила в 3 гол(а).
  • ФК Мариуполь забивает 0.8 гола за матч против команды SFC Desna Chernihiv, а SFC Desna Chernihiv забивает 2.6 гола против команды ФК Мариуполь (в среднем).
  • ФК Мариуполь забивает 1.31 гола, играя дома, а SFC Desna Chernihiv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Мариуполь и SFC Desna Chernihiv - 3.4.
  • Когда ФК Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.
  • Когда SFC Desna Chernihiv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.
  • Когда ФК Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.
  • Когда SFC Desna Chernihiv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Мариуполь и SFC Desna Chernihiv - 1.2.
  • SFC Desna Chernihiv пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда ФК Мариуполь играла дома, команда ФК Мариуполь выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды SFC Desna Chernihiv. Разница голов 11-6 в пользу команды SFC Desna Chernihiv.
  • Игры прошлого года: 4-1 (ФК Мариуполь дома) и 2-0 (SFC Desna Chernihiv дома).
  • Во время последних 11 встреч, команда ФК Мариуполь выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда SFC Desna Chernihiv выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-10 в пользу команды SFC Desna Chernihiv
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
2
Побед
11
Игр
8
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 4 Завершен Десна
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Бурсаспор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
40%
Ничья
20%
Десна
40%
П1: 3.64 Х: 3.54 П2: 2.02
П1: 3.25 Х: 2.60 П2: 2.38
П1: 3.64 Х: 3.54 П2: 2.02
П1: 3.67 Х: 3.46 П2: 2.04
П1: 3.60 Х: 2.65 П2: 2.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 21
    Максим Чех
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
Запасные игроки
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 1
    Sidorenko, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Александр Рябокон
Статистика матча
3
Штрафные
Фолы
3
53%
Владение мячом
47%
Угловые
2
Удары мимо
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
12'
Топалов осмелился на дальний удар после небольшого провала в опорной зоне Десны – мяч у руках у Литовки.
Инфо
Последние три матча между Мариуполем и Десной на берегу Азовского моря завершались разгромами – 1:4, 0:4, 4:1. Ждем и сегодня результативный футбол?
5'
Селин головой бил после подачи углового – мяч ушел выше ворот.
3'
Гуцуляк передержал мяч и испортил опасную контратаку Десны. Всего лишь угловой для гостей из Чернигова.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Мариуполь: Кудрик, Микицей, Чоботенко, Стасюк, Чех, Очеретько, Мишнев, Горбунов, Топалов, Кащук, Кулаков.
Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Гуцуляк, Завийский, Будковский.
Добрый вечер! UA-Футбол начитает текстовую трансляцию матча второго тура УПЛ между Мариуполем и Десной. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Десна 01.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Десна в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Десна можно посмотреть 01.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Львов - 23.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Черноморец - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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