ФК Мариуполь - Десна онлайн трансляция матча

SFC Desna Chernihiv без побед в последних 5 играх.

SFC Desna Chernihiv не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

ФК Мариуполь выигрывает первый тайм в 15% матчей, SFC Desna Chernihiv выигрывает в 26% матчей.

ФК Мариуполь выигрывает первую половину матча в 15% случаев, SFC Desna Chernihiv выигрывает в 26%.

ФК Мариуполь's performance of the last 5 matches is better than SFC Desna Chernihiv's.

Недавнее выступление команды ФК Мариуполь в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды SFC Desna Chernihiv.

Команда SFC Desna Chernihiv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Мариуполь.

Команда ФК Мариуполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды SFC Desna Chernihiv.

Команда SFC Desna Chernihiv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Мариуполь (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда ФК Мариуполь выиграла 1, команда SFC Desna Chernihiv выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Мариуполь.

В их последнюю встречу команда ФК Мариуполь победила в 3 гол(а).

ФК Мариуполь забивает 0.8 гола за матч против команды SFC Desna Chernihiv, а SFC Desna Chernihiv забивает 2.6 гола против команды ФК Мариуполь (в среднем).

ФК Мариуполь забивает 1.31 гола, играя дома, а SFC Desna Chernihiv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами ФК Мариуполь и SFC Desna Chernihiv - 3.4.

Когда ФК Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.

Когда SFC Desna Chernihiv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.

Когда ФК Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.

Когда SFC Desna Chernihiv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Мариуполь и SFC Desna Chernihiv - 1.2.

SFC Desna Chernihiv пропускает в каждом из последних 6 матчах.

За последние 5 встреч когда команда ФК Мариуполь играла дома, команда ФК Мариуполь выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды SFC Desna Chernihiv. Разница голов 11-6 в пользу команды SFC Desna Chernihiv.

Игры прошлого года: 4-1 (ФК Мариуполь дома) и 2-0 (SFC Desna Chernihiv дома).