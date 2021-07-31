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Черноморец - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 июля 2021, 19:30 - Днепр Арена . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
12'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
39%
Ничья
30%
СК Днепр-1
30%
П1: 5.10 Х: 3.94 П2: 1.67
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.10 Х: 3.94 П2: 1.67
П1: 6.10 Х: 4.20 П2: 1.49
П1: 5.40 Х: 2.80 П2: 1.86
Интересные факты
  • СК Днепр-1 без побед в последних 4 играх.
  • FC Chernomorets Odessa выигрывает первый тайм в 31% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 30% матчей.
  • FC Chernomorets Odessa выигрывает первую половину матча в 31% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 30%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-Лига".
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • FC Chernomorets Odessa забивает 1.56 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Chernomorets Odessa лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда FC Chernomorets Odessa проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
1
Игр
0
Побед
СК Днепр-1
Кубок Украины 2017/2018
25.10.2017 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Волынь 1 - 2 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
05.06.2021 - 17:30 Черноморец 0 - 2 Завершен Альянс П
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 19:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Кристалл В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Альянс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 18:00 СК Днепр-1 7 - 2 Завершен ФК Никополь В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
39%
Ничья
30%
СК Днепр-1
30%
П1: 5.10 Х: 3.94 П2: 1.67
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.10 Х: 3.94 П2: 1.67
П1: 6.10 Х: 4.20 П2: 1.49
П1: 5.40 Х: 2.80 П2: 1.86
Составы команд
Стартовый состав
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
Запасные игроки
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 21
    Nadolskyi, Yaroslav
    Полузащитник
  • 26
    Mashchenko, Vadym
    Нападающий
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 99
    Billiat Khama
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
Тренеры
  • Antonov, Oleksiy
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Штрафные
1
Офсайды
1
1
Фолы
1
Угловые
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
6'
Опасный момент
Снова навес от Кравченко - выше створа мяч летит.
5'
Кравченко навесил с правого фланга. Кучерук забрал мяч в руки.
2'
Офсайд
Джурасек успел забежать в офсайд.
1'
Свисток
Матч начался!
Черноморец, стартовый состав: Кучерук — Скорко, Михайленко, Дубко, Кузык — С. Кравченко, Кадири — Брагару, Авагимян, Штогрин — Ванат. Запасные: Варакута, Долгов, Тлумак, Вачиберадзе, Надольский, Исаенко, Бугай, Сухоручко, Мащенко.
Днепр, стартовый состав: Паст — Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек, Чуже — Довбик. Запасные: Кожокару, Батагов, Игнатенко, Когут, Билл, Ярмолюк, Русин.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам матч 2-го тура УПЛ: Черноморец - Днепр-1. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Черноморец - СК Днепр-1 31.07.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 31.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 25.10.2017 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Antonov, Oleksiy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - СК Днепр-1 можно посмотреть 31.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Десна - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 26.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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