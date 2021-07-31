Черноморец - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - СК Днепр-1 31.07.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 31.07.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 25.10.2017 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Antonov, Oleksiy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Десна - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 26.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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