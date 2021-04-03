Лилль - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Франции 2021/2022.
Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 21:00
История противостояний между клубами "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Лилль", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Жослен Гурвеннек и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье
Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Анже - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
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