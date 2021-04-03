  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лилль - Пари Сен-Жермен Смотреть онлайн
В тренде

Лилль - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Суперкубок Франции - 01 августа 2021, 21:00 . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Frid, Igal
Рейтинг матча:
Лилль
Лилль
1 - 0
Обновить
перерыв
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
30' Тило Керер 45' Шека
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
27%
Ничья
36%
Пари Сен-Жермен
36%
П1: 3.73 Х: 3.39 П2: 2.13
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.63
П1: 3.73 Х: 3.39 П2: 2.13
П1: 3.82 Х: 2.96 П2: 2.32
П1: 3.55 Х: 2.50 П2: 2.60
Личные встречи
Лилль
3
Побед
21
Игр
13
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль
Чемпионат Франции 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Лилль 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Анже 1 - 2 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Сент-Этьен Н
Чемпионат Франции 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Ланс 0 - 3 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Лилль 2 - 0 Завершен Ницца В
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Лион 2 - 3 Завершен Лилль В
Показать больше
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2022
19.05.2021 - 22:15 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
Кубок Франции 2020/2021
12.05.2021 - 22:00 Монпелье 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Шека
45'
30'
Тило Керер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
27%
Ничья
36%
Пари Сен-Жермен
36%
П1: 3.73 Х: 3.39 П2: 2.13
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.63
П1: 3.73 Х: 3.39 П2: 2.13
П1: 3.82 Х: 2.96 П2: 2.32
П1: 3.55 Х: 2.50 П2: 2.60
Составы команд
30
Леонарду Жардим
28
Мандава, Рейнилдо
14
Свен Ботман
6
Жозе Фонте
15
Джало, Тиагу
7
Бомба, Жонатан
8
Шека
21
Бенжамин Андре
11
Луис Араужо
9
David, Jonathan
17
Бурак Йылмаз
1
Кейлор Навас
2
Ашраф Хакими
24
Тило Керер
3
Кимпембе, Преснель
22
Абду Диалло
15
Данилу
21
Андер Эррера
36
Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
29
Kalimuendo, Arnaud
9
Мауро Икарди
23
Юлиан Дракслер
Стартовый состав
  • 9
    David, Jonathan
    Нападающий
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 7
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 8
    Шека
    Полузащитник
    45
  • 21
    Бенжамин Андре
    Полузащитник
  • 11
    Луис Араужо
    Нападающий
  • 28
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 14
    Свен Ботман
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 15
    Джало, Тиагу
    Защитник
  • 30
    Леонарду Жардим
  • 29
    Kalimuendo, Arnaud
    Нападающий
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
    30
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Тимоти Веа
    Нападающий
  • 26
    Пиед, Джереми
    Защитник
  • 27
    Ньясс, Шейк
    Полузащитник
  • 20
    Лиаджи, Исаак
    Нападающий
  • 40
    Адам Якубеч
  • 11
    Иконе, Джонатан
    Полузащитник
  • 35
    Гомес, Эйнджел
    Полузащитник
  • 29
    Домагой Брадарич
  • 12
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 31
    El Chadaille Bitshiabu
  • 35
    Gharbi, Ismael
    Полузащитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 30
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 38
    Edouard Michut
  • 39
    Kenny Nagera
  • 34
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 33
    Bitumazala, Nathan
    Полузащитник
Тренеры
  • Жослен Гурвеннек
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
5
Удары в створ
1
2
Блокировано ударов
2
9
Штрафные
2
1
Сейвы
4
2
Фолы
8
Удары мимо
1
1
Угловые
1
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
Три минуты судья добавил к первому тайму.
44'
Гоооол!!!
Шека! Это 1:0 в пользу Лилля! Португалец шикарно выстрелил метров с 22-х – Навас спасти ПСЖ не смог.
41'
Лилль отлично выбежал в контратаку, а закончилось все бесхитростным ударом Йылмаза прямо в руки Навасу.
40'
Жардим перевел мяч на угловой после коварной подачи Хакими.
38'
Жардим легко забрал мяч в руки после неудачного прострела от Хакими.
35'
Судья проигнорировал откровенный удар руками в лицо Дракслеру, а ведь дело было в считанных сантиметрах от линии штрафной.
30'
Желтая карточка
Керер врезался в Дамба и увидел перед собой желтую карточку.
28'
Жардим вытащил мяч из угла после дальнего удара Дракслера. Хоть что-то от ПСЖ.
24'
Небольшая пауза в матче на водопой.
22'
Кимпембе в подкате не пустил к мячу Дэйвида и сорвал выход форварда Лилля один на один с Навасом.
Инфо
3-1 по ударам по воротам в пользу Лилля. А вот мяч у ПСЖ (66% на 34).
15'
Хакими попал в офсайд. А прострел новичка ПСЖ на Икарди был очень неплохим.
12'
ПСЖ владеет мячом без обострения, Лилль же перешел на игру вторым номером.
7'
Навас в последний момент выбил мяч из-под ног у Йылмаза. Турок просил пенальти, но рефери непреклонен.
6'
Дамба спровоцировал на фол Хакими в 20-ти метрах от ворот, однако Йылмаз низом не попал во вратарский угол.
4'
Калимуэндо Муинга взял инициативу на себя и пробил обводящим ударом в дальний угол – мяч ушел намного выше ворот.
Инфо
Лилль в боевом составе, у ПСЖ отсутствуют Неймар, Мбаппе, Рамос, Доннарумма, Сарабия, Гуйе и многие другие.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Лилль: Жардим – Пье, Фонте, Ботман, Мандава – Луис Араужо, Андре, Санчес, Бамба – Дэвид, Йылмаз.
ПСЖ: Навас – Курзава, Керер, Диалло, Хакими – Дракслер, Эррера, Гуйе – Калимуэндо Муинга, Икарди, Дина.
Инфо
Суперкубок Франции побывал в Марокко, США, Габоне, Китае, Канаде и Австрии, а теперь черед Израиля – Лилль и ПСЖ сыграют в Тель-Авиве на стадионе Блумфилд.
Инфо
ПСЖ выиграл 8 (!) подряд розыгрышей Суперкубка Франции. Лилль же проиграл оба матча за титул – в 1955 и 2011 годах.
Добрый вечер! Чемпионаты «Большой пятерки» возвращаются на UA-Футбол, а новый марафон открывает матч между Лиллем и ПСЖ за Суперкубок Франции. Присоединяйтесь к нам в 21:00 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Гент Гент 2 ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 2 Завершен 19:30 - Сегодня Ворскла Ворскла 2 Рух Рух 0 Завершен 19:30 - Сегодня Динамо Динамо 4 Верес Верес 0 Завершен 18:45 - Сегодня Металлист Металлист 3 ФК Ужгород ФК Ужгород 1 Завершен 18:45 - Сегодня Слуцк Слуцк 1 Динамо Динамо 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" 01.08.2021, Суперкубок Франции

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Франции 2021/2022.

Дата проведения матча: 01.08.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Лилль" (Лилль) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Лилль", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жослен Гурвеннек и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 01.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Франции. Текстовую трансляцию матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Анже - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Суперкубок Франции и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен