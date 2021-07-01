Динамо - Лозанна Спорт онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лозанна Спорт (Лозанна) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 03.07.2021
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Базель - 01.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Лозанна Спорт (Лозанна)
Год основания Лозанна Спорт (Лозанна): 1896
Страна: Швейцария
Прошедший поединок команды Лозанна Спорт был сыгран против "Грассхоппер" - 09.10.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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