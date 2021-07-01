Динамо - Лозанна Спорт онлайн трансляция матча

В первой половине матча Динамо удалось достаточно быстро открыть счет из-за ошибки соперников, которая привела к назначению пенальти. Однако, затем игра коллектива Мирчи Луческу оставляла желать лучшего, так как Лозанна создавала непозволительно много моментов у ворот Бойко. По факту, "бело-синие" чудом не пропустили, а выводов, которые обещали сделать представители тренерского штаба после первой игры с четырьмя пропущенными мячами, заметно как-то и не было. Ожидаем новые 11 игроков от Луческу на вторую половину?