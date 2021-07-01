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Динамо - Лозанна Спорт онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 03 июля 2021, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
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68'
Лозанна Спорт
Лозанна
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
51%
Ничья
22%
Лозанна Спорт
27%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель Н
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Лозанна Спорт
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.10.2020 - 16:00 Грассхоппер 0 - 0 Завершен Лозанна Спорт Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.09.2020 - 16:00 Янг Бойз 0 - 0 Завершен Лозанна Спорт Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 19:30 Шеффилд Юнайтед 0 - 0 Завершен Лозанна Спорт Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.06.2020 - 16:00 Люцерн 0 - 5 Завершен Лозанна Спорт В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.06.2020 - 14:00 Янг Бойз 2 - 0 Завершен Лозанна Спорт П
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Новости команд
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
51%
Ничья
22%
Лозанна Спорт
27%
Трансляция
66'
Штрафной заработал Кулач в центральной зоне атаки.
64'
Замена
Кулач вышел вместо Антюха.
62'
Опасный момент
Леднев с дальней дистанции перед чужой штрафной размял голкипера дальним ударом в левый нижний угол!
60'
Андриевский жестким фолом встретил Амдуни в левом полуфланге обороны.
58'
Опасный момент
Шепелев вкусно закрутил чуть выше дальней девятки со входа в левый фланг штрафной!
56'
Подачу с левого фланга сняли с головы у Ваната.
54'
Неудачный пас в левый фланг атаки получился под ускорение Де Пены.
52'
Динамо контролирует мяч на своей половине.
50'
Скорко остановил проход соперника в правом фланге обороны ценой повреждения.
48'
Гоооол!!!
Гол. Вивчаренко легко раскачал Койл в левом фланге штрафной, после чего прострелил во вратарскую, а Лукас Рибейро выскочил перед Дубинчаком.
Инфо
Динамо Киев (2-й тайм): Бойко — Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Шепелев, Леднев, Де Пена — Ванат.
46'
Дубинчак перехватил длинный пас соперников на правый фланг атаки.
Свисток
Второй тайм начался!
Инфо
Есть замены у Динамо перед вторым таймом.
В первой половине матча Динамо удалось достаточно быстро открыть счет из-за ошибки соперников, которая привела к назначению пенальти. Однако, затем игра коллектива Мирчи Луческу оставляла желать лучшего, так как Лозанна создавала непозволительно много моментов у ворот Бойко. По факту, "бело-синие" чудом не пропустили, а выводов, которые обещали сделать представители тренерского штаба после первой игры с четырьмя пропущенными мячами, заметно как-то и не было. Ожидаем новые 11 игроков от Луческу на вторую половину?
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Куялипу переложил мяч под ударную левую ногу на входе в левый фланг штрафной, но пробил над воротами!
44'
Опасный момент
Гармаш свалился на газон в центре поля, после рывка к мячу!
44'
Пас на обострение от Кравченко с правого фланга был перехвачен у штрафной.
42'
Динамо контролирует мяч в глубине своей половины поля.
Инфо
Запасные Лозанны: Кастелья, Браун, Амдуни, Н'Гессан, Цунгуй, Паулос, Нанизаямо, Томас, Барес, Рибейро, Койл.
40'
Не смогли вынести подачу с левого фланга, после чего в дальней стороне штрафной в борьбе с Антюхом упал соперник, но арбитр промолчал.
38'
Капо от лицевой с левого фланга простреливал, но на дальней штанге Сирота был совершенно один.
37'
Сидклей из района левого углового флажка простреливал, но защитники выбили мяч из штрафной.
35'
Офсайд
Андриевский тонким пасом низом вскрыл центр обороны соперников, но Гармаш и голкипера не пробил, и в офсайд залез.
33'
Подачу с левого фланга к Ледневу в центр штрафной так и не пустили.
31'
Подача от Санчеса с левого фланга попала в голову Монтейро, но ударом этот кивок точно не назвать.
30'
Блокирована попытка удара от Куялипу со входа в левый фланг штрафной.
29'
Опасный момент
С левого фланга штрафной Сузуки ударом низом попал в ноги Капо у ближней штанги, но рикошет от них пошел в сторону от ворот!
28'
Повреждение у игрока Лозанны в правом фланге обороны соперников.
27'
Куялипу на рывке в левом полуфланге атаки поймал Скорко, заставив того сфолить.
26'
Скорко передачей назад на голкипера привез угловой для соперников в их правом фланге атаки.
25'
Удар со входа в левый фланг штрафной от Пуэртаса прошел высоко над воротами.
23'
А теперь уже Кравченко на своем фланге обороны не пропустил мимо себя Куялипу.
21'
Кравченко ускорялся к лицевой на правом фланге атаки, но соперник перехватил мяч в подкате.
20'
Подача углового с левого флага от Санчеса была перехвачена.
19'
Динамо отдало мяч соперникам в данные минуты.
17'
Опасный момент
Подача с правого фланга пришла прямиком на ногу Куялипу во вратарскую, но он в касание пробил выше ворот из убийственного положения!
15'
Опасный момент
Маю получил передачу в левый фланг штрафной, после чего в касание крутил в касание в дальний угол, но не попал!
13'
Сузуки был сбит фолом Кравченко при смещении к левому угловому флажку чужой половины.
11'
Опасная игра высоко поднятой ногой от Жерсона в правом фланге атаки у чужой штрафной.
9'
Сидклея сбили в левом фланге атаки.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родригес с пенальти пробил низом в правый угол!
7'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Леднев в правом фланге чужой штрафной был сбит подкатом Монтейро!
5'
Бражко перехватил диагональ соперников в левый фланг атаки.
4'
Андриевский оступился на мокром газоне в центре поля, после чего соперники в левом фланге контратаки заработали штрафной.
3'
Динамо старается навязать прессинг у центральной линии.
Инфо
Лозанна: Диав — Монтейро, Пуэртас, Оуттара, Куялипу, Капо, Маю, Зохури, Сузуки, Хусич, Санчес.
1'
Хозяева поля забрали мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучерук, Вивчаренко, Скорко, Шабанов, Дубинчак, В. Волошин, Шепелев, Де Пена, Коробенко, Ванат, Н. Волошин, Кулач.
Динамо Киев: Бойко — Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей — Андриевский — Родригес, Гармаш, Леднев, Антюх — Супряга.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Стад де ла Тюильер" (Лозанна, Швейцария) сыграют Динамо Киев и швейцарская Лозанна Спорт.
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Анонс матча Динамо - Лозанна Спорт 03.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лозанна Спорт (Лозанна) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 03.07.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лозанна Спорт можно посмотреть 03.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лозанна Спорт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Базель - 01.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лозанна Спорт (Лозанна)
Год основания Лозанна Спорт (Лозанна): 1896
Страна: Швейцария

Прошедший поединок команды Лозанна Спорт был сыгран против "Грассхоппер" - 09.10.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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