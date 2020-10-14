Англия - Дания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Англия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 07.07.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Англия и командой Дания:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Англия и Дания в предыдущем футбольном матче 14.10.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Украина - 03.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Чехия - 03.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.
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