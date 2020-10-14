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Англия - Дания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 07 июля 2021, 22:00 - Уэмбли . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Англия
1 - 1
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75'
Дания
Ход матча
30' Damsgaard, Mikkel 39' Симон Кьер
49' Харри Магуайр 67' Каспер Дольберг Вышел: Норгаард, Кристиан 67' Damsgaard, Mikkel Вышел: Пулсен, Юссуф 68' Йенс Ларсен Вышел: Даниэль Васс
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Англия
44%
Ничья
22%
Дания
34%
П1: 1.72 Х: 3.55 П2: 5.94
П1: 2.10 Х: 2.38 П2: 4.75
П1: 1.72 Х: 3.55 П2: 5.94
П1: 2.60 Х: 1.88 П2: 8.81
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 6.20
Личные встречи
Англия
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Дания
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия
Контрольные матчи 2013/2014
05.03.2014 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Дания
Последние матчи - Англия
Евро 2020 2021
03.07.2021 - 22:00 Украина 0 - 4 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Германия В
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Шотландия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия В
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Последние матчи - Дания
Евро 2020 2021
03.07.2021 - 19:00 Чехия 1 - 2 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
26.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 4 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Россия 1 - 4 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия П
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Новости команд
Главные события
68'
Йенс Ларсен
Вышел: Даниэль Васс
67'
Каспер Дольберг
Вышел: Норгаард, Кристиан
67'
Damsgaard, Mikkel
Вышел: Пулсен, Юссуф
Харри Магуайр
49'
ГООЛ! Симон Кьер
39'
30'
Damsgaard, Mikkel ГООЛ!
Кто победит?
88 Пользователей сделало свой выбор
Англия
44%
Ничья
22%
Дания
34%
П1: 1.72 Х: 3.55 П2: 5.94
П1: 2.10 Х: 2.38 П2: 4.75
П1: 1.72 Х: 3.55 П2: 5.94
П1: 2.60 Х: 1.88 П2: 8.81
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 6.20
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
23
Люк Шоу
6
Харри Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Деклан Райс
23
Калвин Филлипс
10
Рахим Стерлинг
19
Маунт, Мейсон
25
Букайо Сака
10
0Гарри Кейн
1
Каспер Шмейхель
6
Андреас Кристенсен
24
Симон Кьер
4
Янник Вестергор
19
Йенс Ларсен
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Делай, Томас
5
Мехле, Йоаким
9
Брайтвайте, Мартин
12
Каспер Дольберг
38
Damsgaard, Mikkel
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 25
    Букайо Сака
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
    49
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
    67
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
    67 30
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
    68
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
    39
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 17
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 32
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 29
    Роберт Сков
    Нападающий
  • 3
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 32
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матча
12
Штрафные
7
7
Фолы
11
59%
Владение мячом
41%
4
Удары в створ
2
2
Угловые
2
2
Сейвы
4
1
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
72'
Желтая карточка
Васс получил желтую за фол против Грилиша.
69'
Замена
Грилиш сменил Сака.
68'
Замена
Васс сменил Ларсена. Нергор сменил Дольберга.
65'
Замена
Поульсен сменил Дамсгарда.
62'
Корявый удар от Маунта в дальний. Шмейхель перехватил.
58'
Опасный момент
Прострелил Шоу с левого фланга в борьбу, Стерлинг даже не шелохнулся на прием. Только открытый мяч, Рахим?
55'
Опасный момент
Магуайр пробил головой под штангу! Шмейхель вытянулся в прыжке и парировал этот выстрел!
52'
Опасный момент
Удар Дольберга! Классный удар низом в дальний! Пикфорд дотянулся!
50'
Досталось Кьеру. Игрок получает помощь медиков.
49'
Желтая карточка
Магуайр получил желтую за отмашку от Кьера.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный первый тайм! Англия больше владела мячом и комбинировала, но первой пропустила. Дамсгор блестяще исполнил штрафной и вывел Данию вперед. Англичане довольно быстро сравняли счет и сохранили интригу на второй тайм.
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Навес Филлипса был перехвачен соперником.
39'
Гоооол!!!
Прорыв Сака с левого фланга и отдал на Кейна. Кьер срезает мяч в свои ворота! 1:1!
38'
Опасный момент
Стерлинг пробил почти в упор после прострела с фланга! Сейв Шшмейхеля!
35'
Фол Дилейни против Кейна. Без желтой.
33'
Уокер хорошо сыграл в отборе против Дамсгора. Мяч перехвачен.
30'
Гоооол!!!
И он забивает! Дамсгор! Мощнейший удар со штрафного! ПОТРЯСАЮЩИЙ ГОЛ! 0:1!!
29'
Фол против Кристенсена. Опасный штрафной для гостей.
25'
Опасный момент
С левого края штрафной пробил Дамсгор! Рядом с девяткой мяч летит!
22'
Снизился темп матча. Команды ведут борьбу в центре поля.
19'
Инфо
По владению - 63%/37% в пользу Англии.
16'
Опасный момент
Хойберг обезмячил Филлипса и нанес удар низом! Легкая добыча для Пикфорда.
14'
Улетел мяч в никуда после дальнего удара Кейна. Если это пристрелка, то очень странная.
12'
Довольно равную игру мы наблюдаем. Англия с мячом.
9'
Опасный момент
Какая атака, какая передача Стригера!Роскошный вертикальный пас в обострение на Дамсгора - Уокер оттеснил соперника от мяча.
6'
Опасный момент
Кейн забросил с правого фланга на ход Стерлингу! Стерлиинг! Не успел Рахим к мячу.
3'
Дания владеет мячом. Англия в прессинге.
1'
Свисток
Матч начался!
Англия, стартовый состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Сака, Кейн, Стерлинг. Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллингэм.
Дания, стартовый состав: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойберг, Дилейни, Меле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор. Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, М. Йенсен.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 1/2 финала Евро-2020: Англия - Дания. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
07.07.2021 в 23:21
Які швидкості в півфіналах. Оце я розумію, грають з бажанням та самовіддачею. Таке враження, що тільки у наших був важкий сезон.
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Banderas (Львов)
07.07.2021 в 23:16
Нужно нашим футболистам смотреть как играют датчане..загляденье
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Анонс матча Англия - Дания 07.07.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Англия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 07.07.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Англия и командой Дания:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Англия и Дания в предыдущем футбольном матче 14.10.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Дания можно посмотреть 07.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Англия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Украина - 03.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Чехия - 03.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Англия - Дания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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