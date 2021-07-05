Шахтер - Тюркгюджю онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Тюркгюджю (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 05.07.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Тюркгюджю (Мюнхен):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Тюркгюджю осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Тюркгюджю в предыдущем футбольном матче 05.07.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Тюркгюджю - 05.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Тюркгюджю (Мюнхен)
Год основания Тюркгюджю (Мюнхен): 2001
Страна: Германия
Прошедший поединок команды Тюркгюджю был сыгран против Шахтер - 05.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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