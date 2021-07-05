Шахтер - Тюркгюджю онлайн трансляция матча

Начало первого тайма нашего поединка было достаточно тревожным, так как во много повторяло ход вчерашнего матча, который Шахтер проиграл Ракуву (1:2). Соперники показывали агрессивное исполнение, а уже на 11-й минуте мяч отправился в перекладину ворот Трубина, что стало тревожным сигналом к действию. Команда Де Дзерби восприняла его абсолютно корректно, навязав оппонентам контроль на их половине поля, после чего сделал несколько опасных подходов авторства Дентиньо, но голкипер мюнхенской команды на линии справлялся с ударами наилучшим образом. Однако, в конце тайма Соломон взорвался дриблинге, его сбил в штрафной Барри, травмировавшись при этом, а дончане реализовали затем пенальти. Оптимистично, с учетом того, что этой комбинации игроков сегодня осталось играть около четверти часа.