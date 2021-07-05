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Шахтер - Тюркгюджю онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 июля 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 1
Матч завершен
Тюркгюджю
Мюнхен
Ход матча
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
63%
Ничья
14%
Тюркгюджю
24%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Тюркгюджю
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.07.2021 - 18:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ракув П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
30.06.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Санкт-Иоганн В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Тюркгюджю
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю П
Показать больше
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
63%
Ничья
14%
Тюркгюджю
24%
Трансляция
Вторая половина матча получилась малоинформативной. Та группа игроков Шахтера, которая проводила первый тайм, получила усиление в виде Михаила Мудрика, но слишком спокойно контролировала мяч у центральной линии, даже не пытаясь обострять. Куда интереснее в этом плане смотрелись их сменщики, однако под занавес матча серия атак дончан сменилась "дешевым" пропущенным голом, на которой пришлось идти отвечать в уж очень срочном порядке. К чести "горняков", характер они проявить таки сумели — для сборов это даже показательнее, чем в официальном поединке.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:1! Шахтер дожал немецкого соперника.
90'
Неудачная подача штрафного с левого фланга от соперников.
86'
Желтая карточка
Сикан получил желтую за подкат в левом фланге атаки.
85'
Гоооол!!!
ГОЛ! Быстрая атака через правый фланг прошла в ногах Педриньо, Тете и Додо. последний прострелил на дальнюю, а Мудрик завершил!
83'
Опасный момент
Корниенко закрутил в сторону от ближней штанги со штрафного.
82'
Тете был сбит на входе в правый фланг штрафной.
80'
Гоооол!!!
Гол! Подача с правого фланга пошла в центр штрафной, где Слишкович опередил Марлона, после чего пробил под правую штангу головой. Трубин проспал.
78'
Мудрик от лицевой с левого фланга штрафной простреливал во вратарскую, но упустил при этом мяч за пределы поля.
77'
Опасный момент
Подача штрафного с правого фланга от Майкона опустилась на голову Бондаренко на дальней штанге, но удар пришелся в сторону от ворот.
76'
Тете обошел троих соперников в правом фланге атаке, но прямо перед штрафной его догнал подкат.
74'
Додо ускорялся в правом фланге атаки, но в момент прострела выпустил мяч за лицевую.
71'
Подкат Ремлинга в левом фланге обороны сбил с ног Додо, но арбитры игру останавливать не стали.
69'
Турпитц завершил рывок в правом фланге атаки дальним ударом в сторону от левой штанги.
66'
Тете провалил прием мяча на грудь, после молниеносного заброса Педриньо на правый фланг штрафной.
63'
Опасный момент
Педриньо передачей на ход в правый фланг штрафной запустил Сикана, после чего Даниил пробил в ближний низом, но голкипер отразил ногами!
Замена
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Бондаренко, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Мудрик — Сикан.
61'
Инфо
Обещанные замены у Шахтера.
59'
Опасный момент
Миккельс проскочил в левый фланг штрафной мимо Конопли, но в завершении пробил в сторону от дальней штанги.
56'
Сиприано неудачно отдал заброс на ход Судакову у чужую штрафную.
54'
Команды не особо спешат поднимать темп в данные минуты.
51'
Конопля слишком невнятным дриблингом упустил мяч из-под контроля у правого углового флажка на чужой половине.
48'
Дончане контролируют мяч в центе поля.
46'
Замена
Мудрик вышел вместо Соломона.
Свисток
Второй тайм начался!
Начало первого тайма нашего поединка было достаточно тревожным, так как во много повторяло ход вчерашнего матча, который Шахтер проиграл Ракуву (1:2). Соперники показывали агрессивное исполнение, а уже на 11-й минуте мяч отправился в перекладину ворот Трубина, что стало тревожным сигналом к действию. Команда Де Дзерби восприняла его абсолютно корректно, навязав оппонентам контроль на их половине поля, после чего сделал несколько опасных подходов авторства Дентиньо, но голкипер мюнхенской команды на линии справлялся с ударами наилучшим образом. Однако, в конце тайма Соломон взорвался дриблинге, его сбил в штрафной Барри, травмировавшись при этом, а дончане реализовали затем пенальти. Оптимистично, с учетом того, что этой комбинации игроков сегодня осталось играть около четверти часа.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Барри не может продолжать.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соломон с пенальти пробил точно в правый угол низом!
42'
Барри еще и колено травмировал при этом.
41'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Соломон в левом фланге штрафной был сбит Барри.
39'
Сарарер был остановлен в центре поля фолом от Антонио.
36'
Соломона сбил у левого углового флажка Сиярич.
34'
Штрафной в левом векторе атаки заработал Дентиньо, но дончане его решили разыграть низом назад.
32'
Барри на правом фланге обороны получил отмашку в лицо от Соломона.
30'
Заброс от центра поля в левый фланг штрафной на Соломона был слишком сильным.
28'
Очеретько проходил в правом фланге на рывке, но соперник встретил его отбором.
26'
Опасный момент
Очеретько передачей в правый фланг штрафной подключил Дентиньо, который сразу пробил в ближний угол с разворота, но голкипер не проспал!
Инфо
Запасные Тюркгюджю: Вагнер, Флюккигер, Ремлинг, Миккельс, Вренези, Зорге, Чато, Джакоби, Турпитц, Кун, Слишкович, Горцель.
23'
Выше ворот прошел удар Очеретько со входа в правый фланг штрафной.
21'
Опасный момент
Дентиньо резким ударом с правого фланга с острого угла из-за пределов штрафной проверил реакцию голкипера — тот забрал в руки.
20'
Уголовой
Очеретько заработал угловой на правом фланге, после чего пошел на ближнюю замыкать подачу от Соломона, но защитник его опередил.
18'
Удерживает мяч Шахтер у центральной линии.
16'
Дончане сейчас стараются перетащить мяч на чужую половину.
14'
Сбили Соломона в левом фланге атаки.
Инфо
Тюркгюджю: Фоллат — Барри, Кель-Гомес, Кусич, Гертнер — Тосун, Ирвинг – Сиярич, Сарарер, Купусович — Хоттман.
11'
Опасный момент
Перекладина! Трубин в перекладину собственных ворот парировал прицельный удар со штрафного от Тосуна в левый верхний угол!
10'
Желтая карточка
Желтую дали Ирвингу за фол в контратаке против Сиприано.
8'
Трубин парировал удар с разворотом корпуса из центра штрафной от форварда соперников!
6'
Смещение с левого фланга с пасом от Судакова пришлось в спину Дентиньо перед штрафной.
5'
Опасный момент
Дентиньо просочился в центр штрафной мимо двух соперников, после чего бил в правый угол, но голкипер отразил ногой!
3'
Тюркгюджю показывает прессинг на первых минутах.
1'
Угловой на левом фланге старались заработать футболисты немецкой команды, но мяч остался у Шахтера.
1'
Свисток
Матч начался. Немецкий коллектив разыграл с центра поля.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Марлон, Корниенко, Булеза, Майкон, Тете, Патрик, Педриньо, Мудрик, Сикан, Вьюнник.
Шахтер: Трубин — Конопля, Мампасси, Бондаренко, Сиприано — Танковский, Маркос Антонио — Очеретько, Судаков, Соломон — Дентиньо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "ЗаальфельденАрена Бюргерау" (Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрия) сыграют донецкий Шахтер и мюнхенский Тюркгюджю.
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Анонс матча Шахтер - Тюркгюджю 05.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Тюркгюджю (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 05.07.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Тюркгюджю (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Тюркгюджю осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Тюркгюджю в предыдущем футбольном матче 05.07.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Тюркгюджю можно посмотреть 05.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Тюркгюджю, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Тюркгюджю - 05.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Тюркгюджю (Мюнхен)
Год основания Тюркгюджю (Мюнхен): 2001
Страна: Германия

Прошедший поединок команды Тюркгюджю был сыгран против Шахтер - 05.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шахтер - Тюркгюджю онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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