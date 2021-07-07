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Динамо - Люцерн онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 07 июля 2021, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 3
Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
29%
Люцерн
13%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Люцерн
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн
Контрольные матчи 2017/2018
08.07.2018 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершен Люцерн
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель Н
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря В
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Последние матчи - Люцерн
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 15:45 Люцерн 2 - 0 Завершен Цюрих В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.06.2020 - 16:30 Вадуц 3 - 0 Завершен Люцерн П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.06.2020 - 16:00 Люцерн 0 - 5 Завершен Лозанна Спорт П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.06.2020 - 11:45 Люцерн 2 - 2 Завершен Шаффхаусен Н
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
29%
Люцерн
13%
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 3:3! Динамо сумело уйти от поражения в после днем матче на первых сборах.
90'
Дубинчаку не дали прострелить от лицевой с левого фланга штрафной.
88'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кулач с левого угла штрафной набросил в район дальней штанги, Цитаишвили в падении через себя пробить не смог, а вот Гармаш таки замкнул этот пас!
86'
Опасный момент
В сторону от дальней штанги замкнул Коробенко отскок мяча от Леднева в полукруг у штрафной, после прострела Кулача с правого фланга!
85'
Леднев со штрафного запустил мяч намного выше ворот.
84'
Кулач заработал штрафной у левого угла чужих владений.
83'
Замена
Вместо Буяльского на поле вышел Цитаишвили.
82'
Замена
Коробенко вышел вместо Андриевского, а Шабанова заменил Бражко.
80'
Гоооол!!!
ГОЛ! Антюх сходу завершил передачу вдоль лицевой границы вратарской, пробив в правый верхний угол!
78'
Ндиайе обрезал команду передачей вдоль центральной линии, но Гармаш не развил ситуацию после перехвата.
77'
Разбили нос игроку Люцерна.
76'
Повреждение у игрока соперников в центре поля. Нужна замена.
75'
Опасный момент
Кулач не смог на дальней штанге в подкате замкнуть прострел Леднева во вратарской с левого фланга штрафной!
74'
Подача углового с левого фланга от Леднева была перехвачена.
72'
Замена
Кулач вышел вместо Родригеса, а Гармаш сменил Шепелева.
71'
Защитник вынес подачу с левого фланга от Дубинчака.
70'
Без особых идей киевляне удерживают мяч.
67'
Динамо играет в пас на чужой половине.
65'
Офсайд
Атнюх загнал в офсайд на левом фланге штрафной Жерсона.
63'
Гоооол!!!
Гол! Подача с правого фланга от Фаркаша пошла на дальний угол вратарской, где Ндиайе пробил в касание, Бойко кое-как отбил под собой, а на добивании головой сыграл Зоргич.
61'
Замена
Антюх вышел вместо Супряги.
60'
Дубинчак снял на угловой с дальней штанги подачу с левого фланга.
59'
Замена
Три замены у Люцерна. Алунга и Ндиайе среди них.
58'
Опасный момент
Буяльский из полукруга у штрафной низом пробил в центр ворот, но именно там и стоял голкипер.
57'
Бойко забрал в руки подачу с левого фланга.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родригес на корпусе ушел от Фаркаша в левом фланге атаки, после чего мощно пробил в центр ворот, а голкипер отбил мяч прямо на ногу Ледневу!
53'
Прострел с левого фланга на ближней штанге замыкал Супряга, но так и не добрался толком до мяча.
51'
Люцерн удерживает мяч на своей половине.
49'
Офсайд
Офсайд у Супряги при передаче в левый фланг атаки.
47'
Леднев в касание замыкал прострел Скорко с правого фланга, но не попал в дальний угол.
46'
Замена
Скорко вышел вместо Кравченко.
46'
Замена
Леднев вышел вместо Де Пены.
46'
Замена
Дубинчак заменил Сидклея.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме киевлянам так и не удалось навязать соперникам конкурентный уровень борьбы. Динамо слишком просто лишалось мяча в позиционных атаках, а если и заходило в штрафную, то всякая попытка удара неизменно приходилась в соперника. При этом, у коллектива Луческу возникли колоссальные проблемы в обороне на старте поединка, из-за чего они вынуждены были уйти на перерыв с отставанием в два мяча.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Буяльский в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую на правом фланге атаки.
43'
Удар Супряги со входа в правый фланг штрафной блокировал защитник.
41'
Бойко на близком выходе в центр штрафной сумел перехватить отскок от Тасара на партнера полузащитника по команде.
40'
Зоргич пропускал прострел с левого фланга дальше по штрафной, но защитники перехватили.
39'
Над воротами со стандарта запустил мяч Угринич.
38'
Шепелев сбил соперника в центральной зоне перед своей штрафной.
36'
Опасный момент
Тасару выкатил партнер с левого фланга в центр штрафной, но удар в касание получился попросту провальным.
34'
Опасный момент
Буяльский вырезал подачу с правого фланга штрафной на дальнюю штангу, где Де Пена в падении пробил точно в голкипера соперников.
33'
Наброс Фридека с левого фланга был переведен на угловой.
32'
Васич успешно бросился в ноги Родригеса в левом фланге своей штрафной.
31'
Желтая карточка
Супряга на желтой после накладки против соперника в левом фланге атаки.
30'
Опасный момент
Родригес выскочил на подачу с левого фланга на вход во вратарскую, но головой пробил над перекладиной!
29'
Опасный момент
В сторону от ближней штанги прошел рикошет от блокированного удара Жерсона с левого фланга штрафной. Буяльский здорово его подключил.
27'
Опасный момент
Де Пену открыл подачей с правого фланга в дальней стороне штрафной Родригес, но Карлос слишком долго готовил удар в дальний от себя угол, поэтому защитник успел его накрыть.
25'
Слабенький дальний удар низом от Шульца из центральной зоны. Бойко забрал в руки.
24'
Динамо играет без мяча в первом тайме.
21'
Удар со штрафного от Де Пены был закручен над левой девяткой.
20'
Шурпф сбил Родригеса недалеко от полукруга у своей штрафной.
18'
Жерсон отыгрывал в ответный пас с Сидклеем в левом фланге чужой штрафной, но соперники перехватили.
16'
Гоооол!!!
Гол! Угринич принял скидку головой от Зоргича в правом полуфланге штрафной, после чего пробил в дальний угол.
15'
Васич перехватил подачу с левого фланга от Де Пены.
13'
Остановили продвижение Бурха через центр поля.
11'
Навес с левого фланга от Фаркаша перелетел штрафную поперек.
9'
Гоооол!!!
Гол! Заметался мяч перед вратарской, после прострела с левого фланга от Фаркаша, после чего Шурпф сумел протолкнуть мяч на Зоргича, а тот расстрелял дальний угол.
7'
Фол в атаке от Зоргича против Кравченко на левом фланге.
6'
Уголовой
Де Пена с углового подал прямиком в руки голкиперу.
6'
Подача от Буяльского с правого фланга штрафной была блокирована. Угловой.
5'
Сидклей не смог остановить резкий пас на ход в левый фланг атаки.
4'
Динамо удерживает мяч у центральной линии.
2'
Буяльский скинул пяткой передачу Жерсона с правого фланга на Шепелева, но тот сходу пробил неудачно.
1'
Де Пена подкатом в левом фланге обороны у своей штрафной остановил Фаркаша. Стандарт для соперников.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лоретц, Ндиайе, Хислиафович, Алунга, Сидлер, Жак, Бинуа, Оттигер, Монни, Дантас, Биери.
Люцерн: Васич — Фаркаш, Гретер, Бурх, Фридек — Тасар, Шульц, Угринич, Нденге — Шурпф, Зоргич.
Запасные: Моргун, Биловар, Вивчаренко, Скорко, Дубинчак, В. Волошин, Цитаишвили, Бражко, Антюх, Леднев, Гармаш, Ванат, Н. Волошин, Кулач.
Динамо Киев: Бойко — Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей — Андриевский, Шепелев — Родригес, Буяльский, де Пена — Супряга.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Свисспорарена" (Люцерн, Швейцария) сыграют Динамо Киев и швейцарский Люцерн.
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Комментарии(1)
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djeff2015 (Запорожье)
07.07.2021 в 17:47
"сильно" ДК играет.....
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Анонс матча Динамо - Люцерн 07.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Люцерн (Люцерн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.07.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Люцерн (Люцерн):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Люцерн в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Люцерн можно посмотреть 07.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Люцерн, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Люцерн - 07.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Люцерн (Люцерн)
Страна: Швейцария

Предыдущий матч команды Люцерн был сыгран против Динамо - 07.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Люцерн онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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