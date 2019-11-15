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Аргентина - Бразилия онлайн трансляция матча

Копа Америка - 11 июля 2021, 03:00 - Маракана . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Ostojich, Esteban
Рейтинг матча:
Аргентина
До начала
00 : 00 : 00
Бразилия
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Аргентина
40%
Ничья
32%
Бразилия
28%
П1: 1.97 Х: 3.03 П2: 4.34
П1: 2.88 Х: 1.91 П2: 4.75
П1: 1.97 Х: 3.03 П2: 4.34
П1: 2.23 Х: 3.09 П2: 3.80
П1: 2.55 Х: 2.28 П2: 4.10
Личные встречи
Аргентина
1
Побед
5
Игр
3
Побед
Бразилия
Международные товарищеские матчи 2019
15.11.2019 - 19:00 Бразилия 0 - 0 Завершен Аргентина
Международные товарищеские матчи 2019
15.11.2019 - 18:45 Бразилия 0 - 1 Завершен Аргентина
Копа Америка 2019
03.07.2019 - 03:15 Бразилия 2 - 0 Завершен Аргентина
Международные товарищеские матчи 2018
16.10.2018 - 20:45 Бразилия 1 - 0 Завершен Аргентина
Последние матчи - Аргентина
Копа Америка 2021
07.07.2021 - 04:00 Аргентина 1 - 1 Завершен Колумбия Н
Копа Америка 2021
04.07.2021 - 04:00 Аргентина 3 - 0 Завершен Эквадор В
Копа Америка 2021
22.06.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершен Парагвай В
Копа Америка 2022
19.06.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершен Уругвай В
Копа Америка 2022
15.06.2021 - 00:00 Аргентина 1 - 1 Завершен Чили Н
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Последние матчи - Бразилия
Копа Америка 2021
06.07.2021 - 02:00 Бразилия 1 - 0 Завершен Перу В
Копа Америка 2021
03.07.2021 - 03:00 Бразилия 1 - 0 Завершен Чили В
Копа Америка 2021
28.06.2021 - 00:00 Бразилия 1 - 1 Завершен Эквадор Н
Копа Америка 2021
25.06.2021 - 04:00 Бразилия 0 - 0 Завершен Колумбия Н
Копа Америка 2022
18.06.2021 - 03:00 Бразилия 4 - 0 Завершен Перу В
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Новости команд
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Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Аргентина
40%
Ничья
32%
Бразилия
28%
П1: 1.97 Х: 3.03 П2: 4.34
П1: 2.88 Х: 1.91 П2: 4.75
П1: 1.97 Х: 3.03 П2: 4.34
П1: 2.23 Х: 3.09 П2: 3.80
П1: 2.55 Х: 2.28 П2: 4.10
Трансляция
Инфо
Что касается общего количества побед на Копе, то тут преимущество за Аргентиной. У них 14 побед, у бразильцев - девять. Отметим, что лидер по числу трофеев - Уругвай. Они брали награду 15 раз
Инфо
Наступающий финал - один из последних шансов для Лео Месси выиграть международный титул. У капитана аргентинцев огромное количество титулов в "Барселоне", но со сборной всего четыре финала. Все они были проиграны. Уже сегодня Лео может избавиться от этого проклятия
Добрый вечер, любители спорта номер 1! Уже этой ночью будет разыгран кубок Америки. В финале турнира между собой сыграют сборные Аргентины и Бразилии. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра начнется 11-го июля в 03:00 по Киеву.
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Последние матчи
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Анонс матча Аргентина - Бразилия 11.07.2021, Копа Америка

Противостояние между командой Аргентина и командой Бразилия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Копа Америка 2021, матч пройдет на стадионе Маракана.

Дата проведения матча: 11.07.2021
Время начала матча: 03:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Аргентина и командой Бразилия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Бразилия и Аргентина в предыдущем футбольном матче 15.11.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аргентина - Бразилия можно посмотреть 11.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Копа Америка. Текстовую трансляцию матча Аргентина - Бразилия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аргентина
Страна: Аргентина
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команды Аргентина был сыгран против Колумбия - 07.07.2021, в рамках турнира Копа Америка 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Бразилия
Страна: Бразилия
Тренер: Тите

Прошедший матч команды Бразилия был сыгран против Перу - 06.07.2021, в рамках турнира Копа Америка 2021 и закончился победой команды Бразилия.

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