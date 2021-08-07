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Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 августа 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
Обновить
20'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
6' Максим Третьяков
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
23%
ФК Александрия
27%
П1: 1.35 Х: 5.07 П2: 8.62
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.50
П1: 1.35 Х: 5.07 П2: 8.62
П1: 1.40 Х: 4.62 П2: 8.21
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 9.70
Интересные факты
  • Шахтер Донецк забивает 1.92 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.
  • Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 38% матчей, Александрия выигрывает в 32% матчей.
  • Шахтер Донецк забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Тете получил больше всего желтых карточек (2) в Шахтер Донецк. Владислав Бабогло получил 2 в Александрия.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Александрия 2-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Александрия - 0.8.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Александрия - 2.6.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Александрия выиграла 1, 3 ничьи.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Александрия в последних 5 встречах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Александрия выигрывает в 32%.
  • Во время последних 24 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 17 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 42-21 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Игры прошлого года: 1-1 (Шахтер Донецк дома) и 2-0 (Александрия дома).
  • За последние 11 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Александрия. Разница голов 18-7 в пользу команды Шахтер Донецк.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
16
Побед
23
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
09.07.2021 - 19:15 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия П
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Главные события
6'
Максим Третьяков ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
23%
ФК Александрия
27%
П1: 1.35 Х: 5.07 П2: 8.62
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.50
П1: 1.35 Х: 5.07 П2: 8.62
П1: 1.40 Х: 4.62 П2: 8.21
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 9.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
    6
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 1
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Gura, Yury
Статистика матча
Удары мимо
1
Угловые
1
62%
Владение мячом
38%
1
Удары в створ
1
2
Штрафные
1
1
Фолы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
16'
Гоооол!!!
А вот и 1:1! Додо прострелил на пустые ворота для Корниенко.
15'
Шахтер пытается в позиционной атаке взломать «автобус» Александрии. Пока Билык в игру не вступал.
11'
Цуриков не попал по мячу после прострела Мирошниченко! А был шанс у Александрии уйти в отрыв.
Инфо
Шахтер впервые уступает в счете под руководством Роберто Де Дзерби в чемпионате Украины. С Генком «горняки» отыгрались и вырвали победу, но что произойдет сегодня?
7'
Гоооол!!!
Вот это сюрприз – Александрия повела в счете! Третьяков в касание отправил мяч в дальний угол после прострела Цурикова.
5'
Угловой у ворот Шахтера завершился ударом Ковальца куда-то на верхние ряды НСК Олимпийский.
2'
Мирошниченко в последний момент выбил мяч из вратарской. Мудрик уже был готов забивать в пустые ворота!
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Степаненко, Майкон, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Матвиенко, Корниенко
Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Одарюк, Демченко, Цуриков, Копына, Дубра
Инфо
У Шахтера 6 очков в двух стартовых матчах сезона. Александрия после неожиданной победы над Зарей во втором туре проиграла Минаю и идет 10-й в турнирной таблице УПЛ.
Инфо
Шахтер с октября 2019 года одержал всего одну победу над Александрией в пяти матчах, а последняя дуэль команд в концовке прошлого сезона и вовсе завершилась победой сегодняшних гостей (2:0).
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча третьего тура УПЛ между Шахтером и Александрией. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
07.08.2021 в 19:26
Де ще дивитися цей футбол крім Ф2?
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Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 07.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия можно посмотреть 07.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Генк - 03.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 31.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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