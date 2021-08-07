Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Шахтер Донецк забивает 1.92 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.

Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 38% матчей, Александрия выигрывает в 32% матчей.

Шахтер Донецк забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Тете получил больше всего желтых карточек (2) в Шахтер Донецк. Владислав Бабогло получил 2 в Александрия.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Александрия 2-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Александрия - 0.8.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Александрия - 2.6.

Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Александрия выиграла 1, 3 ничьи.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Александрия в последних 5 встречах.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Александрия выигрывает в 32%.

Во время последних 24 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 17 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 42-21 в пользу команды Шахтер Донецк

Игры прошлого года: 1-1 (Шахтер Донецк дома) и 2-0 (Александрия дома).