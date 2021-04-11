Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава забивает 1.4 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

В домашних матчах Ворскла Полтава не проигрывает FC Lviv в последних 5 встречах.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Lviv - 0.6.

FC Lviv без побед в последних 4 играх.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 37% случаев, FC Lviv выигрывает в 27%.

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Lviv - 2.4.

Александр Склярп получил больше всего желтых карточек (2) в Ворскла Полтава. Ernest получил 2 в FC Lviv.

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда FC Lviv выиграла 1, 2 ничьи.

Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 37% матчей, FC Lviv выигрывает в 27% матчей.

Ворскла Полтава забивает 1.89 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

FC Lviv пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Игры прошлого года: 2-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-0 (FC Lviv дома).

Во время последних 11 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-9 в пользу команды Ворскла Полтава