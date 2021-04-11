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Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 августа 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
ФК Львов
Львов
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
18%
ФК Львов
36%
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 2.02 Х: 2.65 П2: 4.70
Интересные факты
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава забивает 1.4 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • В домашних матчах Ворскла Полтава не проигрывает FC Lviv в последних 5 встречах.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Lviv - 0.6.
  • FC Lviv без побед в последних 4 играх.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 37% случаев, FC Lviv выигрывает в 27%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Lviv - 2.4.
  • Александр Склярп получил больше всего желтых карточек (2) в Ворскла Полтава. Ernest получил 2 в FC Lviv.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда FC Lviv выиграла 1, 2 ничьи.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 37% матчей, FC Lviv выигрывает в 27% матчей.
  • Ворскла Полтава забивает 1.89 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-0 (FC Lviv дома).
  • Во время последних 11 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-9 в пользу команды Ворскла Полтава
  • За последние 5 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды FC Lviv. Разница голов 8-4 в пользу команды Ворскла Полтава.
Личные встречи
Ворскла
5
Побед
9
Игр
2
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Ворскла 2 - 3 Завершен КуПС П
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
18%
ФК Львов
36%
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 1.80 Х: 3.39 П2: 4.95
П1: 2.02 Х: 2.65 П2: 4.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 30
    Seka Ernest
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Бессмертный, Анатолий
Трансляция
Львов, стартовый состав - Костик - Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько - Тавареш, Брикнер, Эрнест, Чиряк - Ныч, Шина.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура УПЛ: Ворскла - Львов. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Ворскла - ФК Львов 08.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 08.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Львов можно посмотреть 08.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Рух - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 30.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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