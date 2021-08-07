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Рух - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 августа 2021, 17:00 - Skif Stadium . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
Рух
Львов
2 - 1
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перерыв
Верес
Ровно
Ход матча
6' Андрей Борячук 10' Юрий Климчук 36' Геннадий Пасич 40' Михаил Шестаков 45' Дмитрий Махнев
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Рух
37%
Ничья
26%
Верес
37%
П1: 1.33 Х: 4.99 П2: 9.98
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.60
П1: 1.33 Х: 4.99 П2: 9.98
П1: 1.27 Х: 5.42 П2: 11.90
П1: 2.50 Х: 2.45 П2: 4.00
Интересные факты
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 12% случаев, Верес Ровно выигрывает в 41%.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 12% матчей, Верес Ровно выигрывает в 41% матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Ярослав Мартынюк получил больше всего желтых карточек (2) в FC Rukh Lviv. Дмитрий Немчанинов получил 2 в Верес Ровно.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.44 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес
Кубок Украины 2019/2020
27.08.2019 - 17:00 Верес 1 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Рух 3 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес П
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Новости команд
Главные события
45'
Дмитрий Махнев
40'
Михаил Шестаков ГООЛ!
36'
Геннадий Пасич
ГООЛ! Юрий Климчук
10'
ГООЛ! Андрей Борячук
6'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Рух
37%
Ничья
26%
Верес
37%
П1: 1.33 Х: 4.99 П2: 9.98
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.60
П1: 1.33 Х: 4.99 П2: 9.98
П1: 1.27 Х: 5.42 П2: 11.90
П1: 2.50 Х: 2.45 П2: 4.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    6
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    10
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
    40
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
    36
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
    45
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
Запасные игроки
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
9
Штрафные
8
7
Фолы
9
53%
Владение мячом
47%
2
Удары в створ
1
1
Удары мимо
3
Блокировано ударов
1
Угловые
2
ЖК
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
В первом тайме данного поединка нам удалось увидеть мега-успешный стартовый отрезок от Руха, когда хозяева поля сумели забить два быстрых мяча, однако при этом не стали поддерживать темп собственных атак в дальнейшем, в результате чего пропустили закономерный, но чертовски красивый, мяч в свои ворота. Матч разделился на примерно равные отрезки по владению инициативой, поэтому совершенно непонятно, кому будет принадлежать контроль над ситуацией после перерыва. Или Кучук скажет еще "пару ласковых" в раздевалке?
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Махнев в центральном круге сбил выход Климчука в контратаку подкатом.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
43'
Офсайд
Офсайд у Борячука, после передачи на левый фланг штрафной.
42'
Борячук отдавал обратный пас при стенке с Бойчуком в левом полуфланге атаки, но Махнев перехватил.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кучеров из левого фланга атаки выкатил в оттяжку на Шестакова в штрафную, а тот заложил феноменальной точности удар в дальнюю девятку!
37'
Львовяне начали больше держать мяч у себя в ногах в данные минуты.
35'
Желтая карточка
Подкат Пасича против Гагуна на левом фланге атаки увенчался предупреждением.
33'
Верес контролирует мяч в данные минуты.
31'
Блокирована попытка Шестакова завершить ударом головой подачу с правого фланга от Солдата в район дальней штанги!
29'
Опасный момент
Мяч выскочил из группы защитников в центре штрафной прямиком на ногу Гончаренко, но тот в касание запустил его над воротами.
28'
Клец стрелял с левого фланга штрафной, но защитники перевели на угловой.
27'
Мысык был сбит фолом Дахновского на правом фланге атаки во время рывка.
25'
Борячук перед чужой штрафной не смог зацепиться за длинный пас.
23'
Опасный момент
Гегедош ударом с носка завершал рывок в левый фланг штрафной под передачу на ход, но с носка пробил в сетку ворот у ближней штанги.
22'
Дахновский исполнил неудачную подачу с правого фланга штрафной во второй темп.
20'
Федорчук совершил фол в атаке при попытке отобрать мяч у чужой штрафной.
18'
Борячук набирал с правого фланга в центральную зону перед штрафной, однако Немчанинов удачно пошел в подкат.
17'
Кучеров не сумел удержать мяч в своих ногах под прессингом соперников у центральной линии.
15'
Верес пытается подойти к чужой штрафной, но соперники сдерживают.
13'
Ориховский со стандарта на левом фланге неточно подал на дальнюю.
13'
Мысык ускорился в центральную зону со своего фланга, но был сбит фолом Махнева.
12'
Львовяне продолжают удерживать мяч у себя.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Федорчук протолкнул мяч от центральной линии в левый полуфланг атаки, где его подхватил Климчук, дотащил до штрафной, и пробил в ближний угол. Голкипер потерял ворота.
9'
Пасич исполнил неуверенный и неточный дальний удар, получив пас со штрафного на правом фланге.
8'
Дахновский был остановлен на правом фланге атаки фолом Мысыка.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартынюк из центрального круга отдал диагональ на левый фланг, откуда Климчук затем в темп подал на голову Борячуку, а Андрей пробил в дальний угол!
4'
Накладка в центре поля против Бойчука со стороны Немчанинова.
2'
Ничего неожиданного не происходит. Команда Вирта сидит глубоко за линией мяча.
1'
Хозяева поля спокойно разыгрывают мяч у центральной линии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кичак, Мирошник, Полюлях, Петько, Е. Пасич, Тимофеенко, Гечев, Сергийчук, Панасенко.
Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Дахновский, Клец, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Шестаков.
Запасные: Бандура, Альваренга, Кондраков, Кухарук, Сыч, Кузык, Притула, Карасюк, Лях.
Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Мартынюк — Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук — Борячук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и ровенский Верес.
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Анонс матча Рух - Верес 07.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Рух и Верес в предыдущем футбольном матче 11.07.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Верес можно посмотреть 07.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Ворскла - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Динамо - 01.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Рух - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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