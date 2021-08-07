Рух - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Верес 07.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 07.08.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Рух и Верес в предыдущем футбольном матче 11.07.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Ворскла - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Динамо - 01.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

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