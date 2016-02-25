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Шахтер - Шальке онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 09 июля 2021, 19:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Шальке
Гельзенкирхен
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
20%
Шальке
20%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Шальке
Лига Европы 2015/2016
25.02.2016 - 20:00 Шальке 0 - 3 Завершен Шахтер
Лига Европы 2015/2016
18.02.2016 - 22:05 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.07.2021 - 18:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ракув П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
30.06.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Санкт-Иоганн В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Шальке
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Кёльн 1 - 0 Завершен Шальке П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Шальке 4 - 3 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2020/2021
12.05.2021 - 19:00 Шальке 1 - 2 Завершен Герта П
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Хоффенхайм 4 - 2 Завершен Шальке П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Арминия 1 - 0 Завершен Шальке П
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
20%
Шальке
20%
Трансляция
Шальке: Ферманн — Камински, Флик, Тиав — Айдын, Пальссон, Ауэян — Латца, Идриси — Бужеллаб, Тероде.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Мампасси, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Судаков, Сиприано, Коноплянка, Бондаренко, Мудрик, Сикан.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Педриньо, Алан Патрик, Соломон — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Шахтер задерживается на 15 минут, поэтому игра начнется позже, согласно информации от Шальке.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона "Коасасштадион" (Санкт-Йоганн-ин-Тироль, Австрия) сыграют донецкий Шахтер и гельзенкирхенский Шальке.
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Последние матчи
Завершен 17:30 - Вчера Заря Заря 2 Пролетер Пролетер 1 Завершен 22:00 - 07.07.2021 Англия Англия 2 Дания Дания 1 Завершен 20:00 - 07.07.2021 Динамо Динамо 3 Валюр Валюр 2 Завершен 20:00 - 07.07.2021 Лудогорец Лудогорец 1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0 Завершен 20:00 - 07.07.2021 Маккаби Маккаби 1 Кайрат Кайрат 1

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Анонс матча Шахтер - Шальке 09.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 09.07.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Шальке (Гельзенкирхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение Шальке и Шахтер в предыдущем футбольном матче 25.02.2016 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Шальке можно посмотреть 09.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Шальке, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Тюркгюджю - 05.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Мануэль Баум

Прошедший поединок команды Шальке был сыгран против Кёльн - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Кёльн.

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