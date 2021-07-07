Динамо - Серветт онлайн трансляция матча

В первой половине матча команда Луческу будто бы не спустилась с трапа самолета, поэтому особо не была вовлечена в происходящее на поле. Именно поэтому соперникам удалось провести быстрый гол, после которого киевляне были крайне пассивны в атаке, и практически не нагружали чужую оборону. А вот Бойко на ленточке поработать пришлось порядком, и лишь чудом голкипер не пропустил дополнительных мячей. Если начавшийся перед перерывом ливень не прекратится, Динамо будет очень тяжело во второй половине матча.