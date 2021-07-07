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Динамо - Серветт онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 10 июля 2021, 21:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
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81'
Серветт
Женева
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
26%
Серветт
26%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель Н
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря В
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Последние матчи - Серветт
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:45 Серветт 0 - 0 Завершен Реймс Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:30 Серветт 0 - 1 Завершен Реймс П
Лига Европы 2019/2020
27.08.2020 - 21:00 Серветт 3 - 0 Завершен Ружомберок В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.08.2020 - 19:30 Эвиан (Фра)(Stat) 0 - 0 Завершен Серветт Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.06.2020 - 13:00 Лозанна Уши 6 - 0 Завершен Серветт П
Показать больше
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
26%
Серветт
26%
Трансляция
74'
Замена
Шабанов заменил Сироту.
74'
Замена
Шкурин дебютировал заменой Буяльскому.
71'
Свисток
Замены у Серветта. Северин, Вайлюс и Мендеш вышли на поле.
69'
Бойко решил поиграть ногами на отскоке от Сироты, после чего неудачным выносом подарил мяч сопернику на левом фланге, но тот ударом в темп не смог наказать голкипера.
67'
Опасный момент
Штанга! Подача с левого фланга от Дубинчака срезалась прямиком в ворота, после чего мяч предательски ударился в ближний каркас!
66'
Замена
Кулач вышел вместо Супряги.
65'
Кейи ушел на корпусе от Кендзеры в левый фланг штрафной, после чего его прострел на пустые ворота недалеко выбили защитники, а Коньят старался добить, но попал на блок.
63'
Антюх не успел к мячу, который Буяльский запускал ему на ход по правому флангу.
61'
Подачу со стандарта вынесли защитники.
60'
Динамо заработала штрафной на левом фланге атаки.
57'
Супрягу поймали в офсайд при передаче из глубины на ход от Де Пены.
56'
Удар низом с правого фланга атаки от Имери прошел в сторону от дальней штанги.
55'
Имери был сбит усилиями Тымчика на фланге.
53'
Не пустили соперника под передачу в правый фланг атаки игроки Динамо.
51'
Динамо контролирует мяч у центральной линии.
49'
Замена
Де Пена, Тымчик, Гармаш и Дубинчак вышли на второй тайм. Вместо Родригеса, Бражко, Шепелева и Сидклея соответственно.
49'
Антюх получил заброс с левого фланга в зону перед штрафной за спины защитникам, но так и не набрал ход, поэтому был сбит. Тымчик на подборе пробил рядом с правой штангой.
47'
Серветт поджимает уже со стартовых минут.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча команда Луческу будто бы не спустилась с трапа самолета, поэтому особо не была вовлечена в происходящее на поле. Именно поэтому соперникам удалось провести быстрый гол, после которого киевляне были крайне пассивны в атаке, и практически не нагружали чужую оборону. А вот Бойко на ленточке поработать пришлось порядком, и лишь чудом голкипер не пропустил дополнительных мячей. Если начавшийся перед перерывом ливень не прекратится, Динамо будет очень тяжело во второй половине матча.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Клейтон пешком уходил в контратаку через центральную зону, но так и не смог развить ее точной передачей.
44'
Адеми не смог протолкнуть мяч внутрь штрафной ото входа в ее левый фланг.
42'
Шепелев обыграл соперника у лицевой на правом фланге атаки, покатил на Буяльского, но тот затем пробил точно в стоящего перед ним соперника.
42'
Подачу со штрафного от динамовцев вынесли защитники.
41'
Фол против Антюха у лицевой на правом фланге атаки Динамо совершил Клиши.
40'
Инфо
Начался ливень.
39'
Опасный момент
Бойко на среднем выходе из ворот успел выскочить на блокировку удара из центра штрафной от Коне, и спас ворота, после передачи на ход от Имери в контратаке.
37'
Проблемы с ребрами в правой части грудной клетки у Виталия.
35'
Буяльского в центральном круге жестким фолом отправили на газон.
33'
Фол против Супряги на половине поля Динамо от Коньята.
31'
Сидклей в подкате не пропустил на правый фланг атаки Диалло.
29'
Соперники заставляют киевлян выходить в атаки через длинный пас, и получается у команды Луческу это не очень.
27'
Подача Сидклея с левого фланга перелетела над всеми игроками в штрафной.
25'
Сирота теперь уже проиграл верх Коне, после подачи с левого фланга, но соперник головой пробил над воротами.
23'
Опасный момент
Бойко неуверенно сыграл на скачущем по штрафной мячу, который завалился затем сверху на сетку ворот, а арбитр дал угловой.
23'
Сирота в левом фланге проиграл борьбу Кейи, но прострел соперника на дальнюю был неточным.
22'
Запрессинговали голкипера в чужой штрафной, но подобравший, после неудачного выноса, мяч Антюх просто отдал его соперникам.
20'
Коне в левом фланге атаки на силу проталкивал мяч мимо Бражко, после чего просто влетел в корпус сопернику, имитирую блокировку против себя. Арбитр не поверил.
19'
Буяльский отыгрывал столбом перед чужой штрафной, после передачи с правого фланга, но рывок Супряги под пас в свободную зону был блокирован.
17'
Антюха корпусом оттеснил соперник на левом фланге атаки около углового флажка.
15'
Опасный момент
Кейи головой замыкал подачу с левого фланга в центре штрафной, но Бойко парировал удар под перекладину!
14'
Антюх пробросил себе мяч на ход в левом фланге атаки, но сразу же сфолил против Сотье.
13'
Гоооол!!!
Гол! Имери спокойно сместился с левого фланга в штрафную, после чего пробил ближний, а Бойко проспал.
12'
Заброс на правый фланг в надежде на рывок Жерсона был слишком сильным.
10'
Динамо катает мяч по своей половине.
8'
Сбитый темп матча у нас. Команды грешат браком, поэтому темпа практически нет.
6'
Динамо в данные минуты старается вывести мяч на чужую половину.
4'
Чистый отбор мяча от Сироты перед штрафной против Киэй.
2'
Отскок от подачи с углового на правом фланге у штрафной забрал Коньят, но мощным ударом лишь выбил Буяльского из игры.
2'
Супряга на угловой вынес подачу штрафного от соперников с правого фланга.
2'
Имери сбили у правого угла штрафной.
2'
Прострел с правого фланга был перехвачен в центре штрафной Динамо.
1'
Соперники сразу стараются установить контроль над мячом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные Динамо Киев: Моргун, Тымчик, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак, Де Пена, Бенито, Гармаш, Леднев, Коробенко, Ванат, Кулач.
Серветт: Фрик — Сотье, Рулье, Сассо, Клиши — Диалло, Коньят, Валльс, Имери — Кейи, Коне.
Динамо Киев: Бойко — Бражко, Кендзера, Сирота, Сидклей — Андриевский, Шепелев — Родригес, Буяльский, Антюх — Супряга.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Стад Копе" (Веве, Швейцария) сыграют Динамо Киев и швейцарский Серветт.
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Комментарии(3)
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miha (Нежин)
10.07.2021 в 22:31
Сюдя по голам на сборах этим импотентам ничего не светит даже в чемпионате, про еврокубки разве что заплатят условным албанцам дабы потом вспоминать полгода.
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0
0
miha (Нежин)
10.07.2021 в 21:53
Нападающие будут в команде или как всегда прирожденных защитников вперед отправляют?
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.07.2021 в 21:26
Як би після усіх цих спарингів Дженоа не передумала брати Супрягу
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+1
0


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Анонс матча Динамо - Серветт 10.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Серветт (Женева) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 10.07.2021
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Серветт можно посмотреть 10.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Серветт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Люцерн - 07.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Серветт (Женева)
Страна: Швейцария

Прошедший матч команды Серветт был сыгран против Реймс - 17.09.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Серветт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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