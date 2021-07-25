Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - ФК Александрия 25.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 25.07.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 23.06.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 18.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Кривбасс - 17.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

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