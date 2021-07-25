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Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 июля 2021, 19:30 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
Обновить
59'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
40' Иван Калюжный
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Заря
43%
Ничья
19%
ФК Александрия
38%
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 2.10 Х: 2.25 П2: 5.00
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 1.96 Х: 2.70 П2: 5.10
Интересные факты
  • Александрия без побед над ФК Заря Луганск в последних 3 играх.
  • Александрия не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Александрия проиграл 6 выездных матчей подряд.
  • Александрия проиграл 4 матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между ФК Заря Луганск и Александрия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • ФК Заря Луганск выигрывает первый тайм в 27% матчей, Александрия выигрывает в 30% матчей.
  • ФК Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Александрия выигрывает в 30%.
  • ФК Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Недавнее выступление команды ФК Заря Луганск в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Команда ФК Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда ФК Заря Луганск выиграла 3, команда Александрия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда ФК Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • ФК Заря Луганск забивает 1.4 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1 гола против команды ФК Заря Луганск (в среднем).
  • ФК Заря Луганск забивает 1.63 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Заря Луганск и Александрия - 2.4.
  • Когда ФК Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда ФК Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Заря Луганск и Александрия - 0.8.
  • В прошлом сезоне ФК Заря Луганск выиграл обе игры против Александрия (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • За последние 10 встреч когда команда ФК Заря Луганск играла дома, команда ФК Заря Луганск выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Александрия. Разница голов 15-11 в пользу команды ФК Заря Луганск.
  • Во время последних 26 встреч, команда ФК Заря Луганск выиграла 9 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-23 в пользу команды ФК Заря Луганск
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
10
Побед
27
Игр
7
Побед
ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 14:00 Заря 3 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Аланияспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
08.07.2021 - 17:30 Заря 2 - 1 Завершен Пролетер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 17:00 Заря 22 - 0 Завершен Макуспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 14:00 Заря 3 - 3 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
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Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО 07.03.2021 в 14:44 Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО Ее поддержка была очень важна.
Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ 24.07.2021 в 14:10 Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ Заря - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
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Главные события
40'
Иван Калюжный ГООЛ!
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Заря
43%
Ничья
19%
ФК Александрия
38%
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 2.10 Х: 2.25 П2: 5.00
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 1.62 Х: 4.10 П2: 5.35
П1: 1.96 Х: 2.70 П2: 5.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
    40
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Gura, Yury
Статистика матча
11
Штрафные
18
15
Фолы
11
68%
Владение мячом
32%
4
Удары в створ
2
Сейвы
4
6
Угловые
1
Удары мимо
2
3
Офсайды
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
55'
Навес Булецы со штрафного на левом фланге был вынесен из штрафной защитниками.
53'
Заблокирована попытка Третьякова прострелить на ближнюю со штрафного в левом фланге атаки.
51'
Опасный момент
Кочергин пробивал с отскока в левом фланге штрафной, но отправил мяч в центр ворот, где и стоял Билык!
49'
Опасный момент
Безобразная передача назад от центральной линии в исполнении Жуниньо была перехвачена Третьяковым, который ушел в правый фланг от вышедшего далеко из ворот Шевченко, но не смог качественно прострелить на пустые для Одарюка!
46'
Жуниньо пострадал от фола Одарюка в правом фланге атаки.
Свисток
Второй тайм начался!
Не ищите логики в футболе, и в первом тайме данного поединка ее тоже не пытайтесь найти. Заря полностью владела инициативой, создавая, пусть и не так уж усердно, но регулярно, голевые моменты, вот только стоило ей допустить одну случайную ошибку имени Назарины, как она тут же получила гол в свои ворота. В первой половине матча не было ничего того, что можно было ожидать от битвы между этими командами, да и на "центральный матч тура" эта встреча, на данный момент, совершенно не похожа. Однако, у коллектива Скрипника наметились проблемы, и любопытно будет взглянуть, как он их собирается решать.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Шахаб сыграл ногой в корпус Бабогло в центре чужой штрафной.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
44'
Жуниньо давал в атаку по своему флангу, но соперники перехватили.
42'
Заря побежала отыгрывать пропущенный, но нарвалась на блок.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Назарина подарил мяч сопернику в центре поля, после чего Калюжный пробежался к чужой штрафной, завершив свой рейд ударом в правый нижний угол!
38'
Подача углового с левого фланга от Зари была перехвачена.
36'
Устименко неудачно оказался под Имерековым в момент, когда соперник играл на верховом мяче, после чего тот упал на руку шипами игроку гостей.
35'
Ковальца зажали на его половине поля у боковой, но Кирилл свой фол таки нашел.
33'
С розыгрыша штрафного от Зари ничего путевого не получилось, после чего Третьяков заработал стандарт в левом фланге контратаки.
31'
Шахаб был сбит толчком в спину от Демченко перед своей штрафной.
30'
Опасная игра на верховом мяче на чужой половине от Ковальца.
28'
Офсайд
Кочергин поймал Громова в офсайде своей передачей в центр штрафной на ход.
26'
Заброс на правый фланг атаки для Одарюка завершился его фолом против Жуниньо.
24'
Офсайд
Булеца стоял в офсайде на левом фланге штрафной, но Жуниньо все равно решил использовать его как столба, после чего пробил над воротами.
22'
Опасный момент
Успел накрыть в подкатке Вернидуб удар Устименко с правого фланга штрафной.
21'
Опасный момент
Билык забрал в руки мяч, после попытки удара низом от Булецы со входа в правый фланг штрафной!
20'
Заря сейчас спокойно катает мяч по чужой половине.
18'
Опасный момент
Кочергин вывел Булецу в правый фланг штрафной передачей на ход, но Билыка Сергей так и не перебросил!
17'
Бабогло улетел на газон в результате фола Шахаба на левом фланге атаки.
15'
Булеца подавал со штрафного, защитники вынесли в центр своих владений, где Фаворов слету попал в защитника.
13'
Демченко сбил Цвека на левом фланге обороны.
11'
Одарюк с правого фланга простреливал во вратарскую при контратаке, но там уже был Имереков.
9'
А вот сейчас уже Сергей из пределов чужой штрафной исполнил подачу неудачно.
8'
Булеца подавал с правого фланга, но попал в защитника.
6'
Опасный момент
Билык над перекладиной перевел удар головой от Шахаба в завершении подачи с правого фланга!
5'
Булеца сбил Калюжного в центре поля.
3'
Вынос ногами от Шевченко при передаче на Устименко в центр штрафной.
2'
Передача верхом от Кочергина на левый фланг штрафной был перехвачен.
1'
Офсайд
Шахаб в офсайде при забросе на правый фланг атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ермаков, Мельник, Стецьков, Спинелли, Дрышлюк, Кожушко, Мустафаев, Копина, Новиков.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко, Ковалец — Одарюк, Устименко, Третьяков.
Запасные: Мацапура, Руфати, Хомченовский, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Аллахьяр, Гладкий.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Кочергин, Цвек, Назарина, Булеца — Шахаб, Громов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Владимир Новохатний (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и Александрия.
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Анонс матча Заря - ФК Александрия 25.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 25.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 23.06.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Александрия можно посмотреть 25.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 18.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Кривбасс - 17.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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