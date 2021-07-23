ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

FC Lviv не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Наиболее популярный счет между FC Lviv и ФК Мариуполь 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 29% матчей, ФК Мариуполь выигрывает в 15% матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 29% случаев, ФК Мариуполь выигрывает в 15%.

FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than ФК Мариуполь's.

Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды ФК Мариуполь.

Команда ФК Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды FC Lviv.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Мариуполь.

Команда ФК Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда ФК Мариуполь выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда FC Lviv.

В их последнюю встречу команда FC Lviv победила в 1 гол(а).

FC Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды ФК Мариуполь, а ФК Мариуполь забивает 1.8 гола против команды FC Lviv (в среднем).

FC Lviv забивает 1.15 гола, играя дома, а ФК Мариуполь забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и ФК Мариуполь - 2.4.

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда ФК Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда ФК Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и ФК Мариуполь - 1.4.

Последняя домашняя победа FC Lviv над ФК Мариуполь была в 2008

За последние 7 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды ФК Мариуполь. Разница голов 14-8 в пользу команды ФК Мариуполь.

Игры прошлого года: 1-3 (FC Lviv дома) и 1-2 (ФК Мариуполь дома).