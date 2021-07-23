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ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 июля 2021, 19:30 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
Обновить
80'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
9' Кулаков, Андрей 14' Мышньов, Дмитрий 32' Remenyak, Artur
55' Melichenko, Kyrylo Вышел: Кашчук, Олексий 58' Фране Циряк 60' Никита Петерман Вышел: Ocheretko, Oleh 73' Mykytsey, Stanislav
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
34%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
45%
П1: 6.60 Х: 4.57 П2: 1.47
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 6.60 Х: 4.57 П2: 1.47
П1: 6.31 Х: 4.20 П2: 1.58
П1: 3.05 Х: 2.50 П2: 3.05
Интересные факты
  • FC Lviv не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Наиболее популярный счет между FC Lviv и ФК Мариуполь 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 29% матчей, ФК Мариуполь выигрывает в 15% матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 29% случаев, ФК Мариуполь выигрывает в 15%.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than ФК Мариуполь's.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды ФК Мариуполь.
  • Команда ФК Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды FC Lviv.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Мариуполь.
  • Команда ФК Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда ФК Мариуполь выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Lviv победила в 1 гол(а).
  • FC Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды ФК Мариуполь, а ФК Мариуполь забивает 1.8 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • FC Lviv забивает 1.15 гола, играя дома, а ФК Мариуполь забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и ФК Мариуполь - 2.4.
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда ФК Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда ФК Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Мариуполь% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и ФК Мариуполь - 1.4.
  • Последняя домашняя победа FC Lviv над ФК Мариуполь была в 2008
  • За последние 7 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды ФК Мариуполь. Разница голов 14-8 в пользу команды ФК Мариуполь.
  • Игры прошлого года: 1-3 (FC Lviv дома) и 1-2 (ФК Мариуполь дома).
  • Во время последних 13 встреч, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Мариуполь выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-12 в пользу команды ФК Мариуполь
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
11
Игр
6
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Бурсаспор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов П
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Новости команд
Главные события
73'
Mykytsey, Stanislav
60'
Никита Петерман
Вышел: Ocheretko, Oleh
Фране Циряк
58'
55'
Melichenko, Kyrylo
Вышел: Кашчук, Олексий
ГООЛ! Remenyak, Artur
32'
14'
Мышньов, Дмитрий
9'
Кулаков, Андрей ГООЛ!
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
34%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
45%
П1: 6.60 Х: 4.57 П2: 1.47
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 6.60 Х: 4.57 П2: 1.47
П1: 6.31 Х: 4.20 П2: 1.58
П1: 3.05 Х: 2.50 П2: 3.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
    32
  • 30
    Seka Ernest
  • 13
    Назарий Нич
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 25
    Фране Циряк
    58
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Максим Чех
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
    60
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
    14
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
    73
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
    55
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    9
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 34
    Виталий Ольховский
    Нападающий
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 22
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
6
Угловые
3
3
Удары в створ
1
1
ЖК
2
7
Штрафные
9
9
Фолы
6
5
Удары мимо
1
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
75'
Немного упал темп поединка. Львов с мячом.
73'
Желтая карточка
Микицей получил желтую за фол против Ныча.
72'
Горбунов быстро обезмячил соперника на своем фланге. Атака Львова провалилась.
68'
Очеретько получил локтем в челюсть. Медики приводят игрока в чувство.
65'
Брикнер приходит в себя. Пауза в игре.
63'
Инфо
Статистика ударов - 8:2 в пользу Львова.
60'
Замена
Очеретько сменил Петермана.
58'
Желтая карточка
Чиряк получил желтую за фол против Мишнева.
55'
Замена
Кащук сменил Меличенко.
54'
Опасный момент
Кулаков пытался пробить после прострела Топалова, но не смог попасть по мячу.
52'
Опасный момент
Эрнест! Очередной прорыв и прострел! И удар партнера вдоль линии ворот! Как бесполезен сейчас Меличенко.
49'
Опасный момент
Как так можно было запороть атаку?! Эрнест просто не заметил Меличенко. Прострел! Шина и Ныч завозились с мячом и упустили момент!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Очень бодрый первый тайм. Мариуполь забил быстрый мяч, но далее Львов завладел инициативой. Хозяева раз за разом проводили атаки и смогли сравнять счет. Огромную роль в развитии этих атак сыграл Эрнест. Игрок оставил за собой левый фланг атаки. 1:1. Ждем вторую половину.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
43'
Медики снова заняты повреждением Ныча. Пауза в игре.
39'
Очень активен Львов в эти минуты. Особенно большая интенсивность атак на флангах. Эрнест лучший в составе хозяев.
35'
Опасный момент
Удар Топалова из полукруга штрафной! Над перекладиной.
32'
Гоооол!!!
Эрнест прорвался левым флангом и навесил в центр. Ременяк головой послал мяч в дальний угол! Логичный гол от хозяев. 1:1!
30'
Инфо
По владению впереди Львов - 55%/45%.
27'
Ныч получил повреждение. Пауза в игре.
24'
Опасный момент
Мяч отскочил от Меличенко и Шина мог забивать, но мяч летит мимо дальнего угла.
22'
Опасный момент
И еще момент у Львова! Топалов зарядил с острого угла! Костик внимателен в эпизоде.
20'
Опасный момент
Ударище от Бусько с фланга штрафной! Мимо створа!
19'
Опасный момент
Ныч не смог замкнуть подачу Эрнеста с фланга. Повезло гостям.
17'
Опасный момент
Неплохая позиционная атака от хозяев через центр! Прострел Эрнеста завершился плотным ударом Шины. Кудрик зафиксировал мяч в руках.
14'
Желтая карточка
Мишнев получил желтую за фол против Эрнеста.
11'
Навес с правого фланга от хозяев - Кудрик забрал сферу в руки.
9'
Гоооол!!!
Есть первый забитый мяч! Изящная передача Мишнева на Топалова. Дмитрий продлил на Кулакова - удар в пустые! 0:1!
6'
Фол против Топалова. Свободный для Мариуполя.
5'
Мариуполь завладел мячом. Гости пытаются развить атаку. Львов в прессинге.
3'
Первые минуты поединка проходят в борьбе за мяч. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
Львов, стартовый состав: Костик — Бусько, Романчук, Крушинский, Якимец — Брикнер — Ременяк, Чиряк, Шина, Эрнест — Ныч. Запасные: Ольховый, Михоби, Махмутович, Политыло, Семенив, Зозуля.
Мариуполь, стартовый состав: Кудрик — Меличенко, Чоботенко, Микицей, Стасюк — Чех — Горбунов, Мишнев, Петерман, Топалов — Кулаков. Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Хромей, Плакса, Микитишн, Кащук, Очеретько, Вьюнник.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура УПЛ: Львов - Мариуполь. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча ФК Львов - ФК Мариуполь 23.07.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 23.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь можно посмотреть 23.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Верес - 02.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Бурсаспор - 15.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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