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Брентфорд - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 августа 2021, 22:00 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
До начала
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
29%
Ничья
14%
Арсенал
57%
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 3.90 Х: 2.35 П2: 2.55
Интересные факты
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • Brentford FC wins 1st half in 35% of their matches, Arsenal FC in 27% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • Both teams lost their last match.
  • Brentford FC scores 1.69 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC wins 35% of halftimes, Arsenal FC wins 27%.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
Прогноз на матч
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионшип 2022
29.05.2021 - 17:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Суонси В
Чемпионшип 2020/2021
22.05.2021 - 14:30 Брентфорд 3 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионшип 2022
17.05.2021 - 20:00 Борнмут 1 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионшип 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Бристоль Сити 1 - 3 Завершен Брентфорд В
Чемпионшип 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 21:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
29%
Ничья
14%
Арсенал
57%
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 4.19 Х: 3.34 П2: 2.03
П1: 3.90 Х: 2.35 П2: 2.55
Составы команд
1
Рая Мартин, Дэвид
5
Пиннок, Этан
18
Понтус Янссон
20
Айер, Кристофер
3
Генри, Рико
27
Янельт, Витали
15
Норгаард, Кристиан
15
Onyeka, Frank
7
Серджи Канос
17
Айван Тони
19
Брайан Мбеумо
12
Бернд Лено
21
Калум Чэмберс
22
Бен Уайт
22
Пабло Мари
6
Киран Тирни
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
34
Гранит Джака
19
Николя Пепе
18
Смит-Роу, Эмил
35
Мартинелли, Габриэль
26
Balogun, Folarin
Стартовый состав
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Полузащитник
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 1
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
  • 26
    Balogun, Folarin
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 22
    Бен Уайт
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 26
    Ибрахим Халил Дервисоглу
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 4
    Гуд, Чарли
    Защитник
  • 26
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 13
    Gunnarsson, Patrick Sigurdur
    Вратарь
  • 28
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 25
    Букайо Сака
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 49
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
Тренеры
  • Томас Франк
  • Arteta, Mikel
Трансляция
Стартовые составы команд:
Брентфорд: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Оньека, Тоуни, Мбемо.
Арсенал: Лено, Локонга, Балгун, Джака, Мари, Мартинелли, Пепе, Смит-Роу, Тирни, Уайт, Чемберс.
Добрый вечер! Вот и дождались! Новый сезон в АПЛ стартует через каких-то 30 минут! Разогревать публику выпало Брентфорду и Арсеналу. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча Брентфорд - Арсенал 13.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 13.08.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - Арсенал можно посмотреть 13.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Суонси - 29.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

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