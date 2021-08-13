Брентфорд - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Брентфорд - Арсенал 13.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 13.08.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Суонси - 29.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

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