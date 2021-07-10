Динамо - Сьон онлайн трансляция матча

Динамо в первом тайме нашего поединка выглядело более уверенно в атаке, нежели соперники, поэтому не удивительно, что именно Киев выигрывает после свистка на перерыв. У Сьона был лишь один серьезный удар в створ ворот Бойко, в то время как команда Луческу в прагматичном стиле довела две из своих немногочисленных атак до логического завершения. Шкурин вновь отличился голом. В остальном — команды играют в неспешный футбол.