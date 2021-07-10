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Динамо - Сьон онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 14 июля 2021, 19:30 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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перерыв
Сьон
Сьон
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
25%
Сьон
18%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Серветт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель Н
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Последние матчи - Сьон
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.06.2020 - 15:30 Сьон 0 - 0 Завершен Кьяссо Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.01.2020 - 17:15 Ивердон 1 - 1 Завершен Сьон Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.01.2020 - 18:15 Фехервар 1 - 1 Завершен Сьон Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.01.2020 - 18:15 Хераклес 1 - 1 Завершен Сьон Н
Клубные товарищеские матчи 2019
23.07.2019 - 19:45 Сьон 0 - 3 Завершен Валенсия П
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Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
25%
Сьон
18%
Трансляция
Динамо в первом тайме нашего поединка выглядело более уверенно в атаке, нежели соперники, поэтому не удивительно, что именно Киев выигрывает после свистка на перерыв. У Сьона был лишь один серьезный удар в створ ворот Бойко, в то время как команда Луческу в прагматичном стиле довела две из своих немногочисленных атак до логического завершения. Шкурин вновь отличился голом. В остальном — команды играют в неспешный футбол.
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Антюх на силу подавал с правого фланга, но голкипер сыграл кулаками на выходе.
44'
Подача с левого фланга от Мауро так и не дошла до Оаро через голову Кендзеры.
42'
Тымчик сфолил против Мауро на правом фланге обороны.
39'
Андерссон в борьбе против Буяльского у лицевой на правом фланге обороны, но улетел за границу поля.
37'
Шкурин был сбит на приеме мяча у центральной линии.
35'
Передача верхом от Антюха с правого фланга пришлась в руку сопернику. Штрафной.
33'
Прострел Дубинчака на Шкурина с левого фланга был выбит на угловой.
31'
Подача с правого фланга на дальнюю сторону штрафной от Телера была неточной.
29'
Подача со стандарта пошла на ближнюю, но попытку сыграть головой от Кендзеры забрал голкипер.
29'
Шепелев заработал угловой на левом фланге.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шепелев разогнал контратаку через центр поля передачей на Шкурина, который убрал на замахе защитника, после чего пробил под правую штангу!
26'
Опасный момент
Бойко у правой штанги забрал намертво удар с левого угла штрафной от Мауро.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Но форвард Динамо тут же сыграл на добивании с мощным ударом!
24'
Незабитый пенальти
ФАЮЛА ПОТАЩИЛ УДАР ЖЕРСОНА В ПРАВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ!
22'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Черпак от Жерсона с левого фланга штрафной принял в дальней стороне Тымчик, после чего его просто срубил Мауро Родригес.
20'
Жерсона оставили отмашкой во время дриблинга на входе в левый фланг штрафной.
18'
Прострел с правого фланга от Антюха в центре штрафной не смог завершить Буяльский — Зок сыграл на перехвате.
16'
Подача с левого фланга от Дубинчака упала прямиком на голову Жерсона перед воротами, но Родригес пробил мимо дальней штанги.
15'
Андриевский верхом переводил мяч в левый фланг штрафной, но Тосетти снял его в аут.
13'
Динамо постепенно перевело мяч на чужую половину.
11'
На подачу с правого угла штрафной в зону перед вратарской вылетал Телер. По мячу не попал, но в Бойко не врезался.
9'
Кендзера перехватил передачу ко штрафной от Мауро.
7'
Офсайд
Оаро запустил в центр штрафной передачей на ход Карлен, но Гийом был в явном офсайде.
5'
Шепелев передачей со своей половины отправил мяч в корпус арбитра. Пауза в атаке.
4'
Офсайд
Оаро попал в офсайд в центре штрафной Динамо.
3'
Перехвачена попытка Дубинчака подключить Жерсона к атаке на фланге.
1'
Постепенно раскачиваются команды. Динамо больше играет с мячом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лакруа, Дзуффи, Балтазар, Улдрикис, Сафарикас, Кабаши, Стоилкович, Бердайес, Халабаку, Нсакала, Руиз.
Сьон: Фаюлу — Андерссон, Ндойе, Саинтини — Телер, Зок, Гргич, М.Родригес — Тосетти, Карлен, Оаро.
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Шабанов, Де Пена, Бенито, Гармаш, Леднев, Коробенко, Ванат, Супряга, Кулач.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Ж. Родригес, Буяльский, Антюх — Шкурин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Турбийон" (Сьон, Швейцария) сыграют Динамо Киев и швейцарский Сьон.
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Анонс матча Динамо - Сьон 14.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Сьон (Сьон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.07.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Сьон можно посмотреть 14.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Сьон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Серветт - 10.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Сьон (Сьон)
Год основания Сьон (Сьон): 1909
Страна: Швейцария
Тренер: Дидье Толо

Предыдущий поединок команды Сьон был сыгран против Кьяссо - 12.06.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Сьон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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