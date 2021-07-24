Верес - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 24.07.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 18.03.2017 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Десна - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Подолье - 16.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Подолье.
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