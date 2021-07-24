Верес - Колос онлайн трансляция матча

Верес Ровно не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Верес Ровно имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 44% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 37% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 37%.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).

Верес Ровно забивает 1.67 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 2 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Верес Ровно забивает 2.33 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 3.67.

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 1.67.