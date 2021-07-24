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Верес - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 июля 2021, 17:00 - Авангард . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
24'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
20%
Колос
48%
П1: 3.34 Х: 3.60 П2: 2.13
П1: 3.40 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.34 Х: 3.60 П2: 2.13
П1: 3.28 Х: 3.40 П2: 2.19
П1: 3.60 Х: 2.55 П2: 2.41
Интересные факты
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Верес Ровно имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 44% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 37% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 37%.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).
  • Верес Ровно забивает 1.67 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 2 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Верес Ровно забивает 2.33 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 3.67.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 1.67.
  • Верес Ровно забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Колос
Первая лига 2016/2017
18.03.2017 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершен Колос
Первая лига 2016/2017
14.08.2016 - 18:00 Колос 2 - 1 Завершен Верес
Кубок Украины 2016/2017
10.08.2016 - 18:00 Колос 1 - 2 Завершен Верес
Вторая лига 2015/2016
21.05.2016 - 16:00 Колос 3 - 2 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 17:00 Верес 2 - 1 Завершен Карпаты В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершен Агробизнес П
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Последние матчи - Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 3 Завершен Подолье П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
20%
Колос
48%
П1: 3.34 Х: 3.60 П2: 2.13
П1: 3.40 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.34 Х: 3.60 П2: 2.13
П1: 3.28 Х: 3.40 П2: 2.19
П1: 3.60 Х: 2.55 П2: 2.41
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 86
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 49
    Ника Сичинава
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 30
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 99
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Lisitskiy, Vitaliy
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
3
Штрафные
5
5
Фолы
2
1
Удары в створ
Удары мимо
2
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
15'
Много борьбы на поле и мелких фолов. Верес держит мяч в центральной зоне.
12'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу Вереса.
9'
Опасный момент
Сергийчук выстрелил с дальней дистанции - Новак внимателен в эпизоде.
7'
Милько и Полюлях приходят в себя после единоборства. Пауза в игре.
5'
Опасный момент
Сичинава пробил с левого полуфланга в ближний после скидки партнера из центра. Рядом со штангой!
3'
Опасный момент
Богданов нанес удар со средней дистанции по центру! Над перекладиной!
1'
Свисток
Матч начался!
Верес, стартовый состав: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Сергийчук. Запасные: Кичак, Махнев, Петько, Клец, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гайдучик, Шестаков.
Колос, стартовый состав: Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Костышин, Чурко — Сичинава. Запасные: Маханьков, Гавриш, Петров, Ром, Задоя, Нуриев, Силва, Сорокин, Салабай.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура УПЛ: Верес - Колос. Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Верес - Колос 24.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 24.07.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 18.03.2017 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Колос можно посмотреть 24.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Десна - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Подолье - 16.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Подолье.

Следите за результатами матча Верес - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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