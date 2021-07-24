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Шахтер - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 июля 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Ингулец
Петрово
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
13%
Ингулец
22%
П1: 1.15 Х: 7.40 П2: 21.00
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 9.50
П1: 1.15 Х: 7.40 П2: 21.00
П1: 1.13 Х: 8.10 П2: 19.00
П1: 1.35 Х: 3.90 П2: 11.50
Интересные факты
  • ФК Ингулец без побед над ФК Шахтер в последних 3 играх.
  • ФК Шахтер выигрывает первый тайм в 38% матчей, ФК Ингулец выигрывает в 25% матчей.
  • ФК Шахтер выигрывает первую половину матча в 38% случаев, ФК Ингулец выигрывает в 25%.
  • ФК Шахтер's performance of the last 5 matches is better than ФК Ингулец's.
  • Недавнее выступление команды ФК Шахтер в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды ФК Ингулец.
  • Команда ФК Шахтер проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды ФК Ингулец (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда ФК Шахтер выиграла 3, команда ФК Ингулец выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Шахтер.
  • В их последнюю встречу команда ФК Шахтер победила в 1 гол(а).
  • ФК Шахтер забивает 2.67 гола за матч против команды ФК Ингулец, а ФК Ингулец забивает 0 гола против команды ФК Шахтер (в среднем).
  • ФК Шахтер забивает 1.96 гола, играя дома, а ФК Ингулец забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Шахтер и ФК Ингулец - 2.67.
  • Когда ФК Шахтер лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • Когда ФК Ингулец лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Ингулец% своих матчей.
  • Когда ФК Шахтер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • Когда ФК Ингулец проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Ингулец% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • В прошлом сезоне ФК Шахтер выиграл обе игры против ФК Ингулец (1-0 дома и 3-0 на выезде)
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2020
15.05.2019 - 21:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
09.07.2021 - 19:15 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.07.2021 - 18:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ракув П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
30.06.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Санкт-Иоганн В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
13%
Ингулец
22%
П1: 1.15 Х: 7.40 П2: 21.00
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 9.50
П1: 1.15 Х: 7.40 П2: 21.00
П1: 1.13 Х: 8.10 П2: 19.00
П1: 1.35 Х: 3.90 П2: 11.50
Трансляция
Стартовый состав Ингульца: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шишко, Павлов, Опанасенко, Ковалев, Поспелов.
Стартовый состав Шахтера: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Судить игру будет Дмитрий Кривушкин.
Поединок начнется в 19:30.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. УПЛ началась, и мы предлагаем вашему вниманию текстовый онлайн матча 1-го тура Шатёр – Ингулец.
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Последние матчи
Завершен 17:15 - Сегодня Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Завершен 17:00 - Сегодня Мункач Мункач 1 ФК Чернигов ФК Чернигов 0 Завершен 17:00 - Сегодня Кремень Кремень 2 ВПК-Агро ВПК-Агро 0 Завершен 17:00 - Сегодня Верес Верес 0 Колос Колос 0 Завершен 17:00 - Сегодня Горняк-Спорт Горняк-Спорт 0 ФК Краматорск ФК Краматорск 2

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Анонс матча Шахтер - Ингулец 24.07.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 24.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Ингулец в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Ингулец можно посмотреть 24.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Оболонь - 20.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 09.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шахтер - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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