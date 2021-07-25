Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 34% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 31% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 34% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 31%.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-Лига" против команды Ворскла Полтава.

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-Лига" против команды СК Днепр-1.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда СК Днепр-1 выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).

Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Ворскла Полтава забивает 1.87 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и СК Днепр-1 - 2.2.

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и СК Днепр-1 - 1.2.

Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Игры прошлого года: 0-1 (Ворскла Полтава дома) и 2-2 (СК Днепр-1 дома).