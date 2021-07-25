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Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 июля 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 0
Обновить
34'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
7' Руслан Степанюк
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
52%
Ничья
18%
СК Днепр-1
30%
П1: 2.70 Х: 3.40 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 2.70 Х: 3.40 П2: 2.60
П1: 3.05 Х: 3.00 П2: 2.57
П1: 3.35 Х: 2.31 П2: 2.90
Интересные факты
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 34% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 31% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 34% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 31%.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-Лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-Лига" против команды СК Днепр-1.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда СК Днепр-1 выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Ворскла Полтава забивает 1.87 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и СК Днепр-1 - 2.2.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и СК Днепр-1 - 1.2.
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Ворскла Полтава дома) и 2-2 (СК Днепр-1 дома).
  • Во время последних 7 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-5 в пользу команды СК Днепр-1
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
9
Игр
5
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Ворскла
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:30 ФК Ужгород 3 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Альянс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 18:00 СК Днепр-1 7 - 2 Завершен ФК Никополь В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух Н
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Новости команд
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Ворскла – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги 26.07.2021 в 18:21 Ворскла – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Главные события
ГООЛ! Руслан Степанюк
7'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
52%
Ничья
18%
СК Днепр-1
30%
П1: 2.70 Х: 3.40 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 2.70 Х: 3.40 П2: 2.60
П1: 3.05 Х: 3.00 П2: 2.57
П1: 3.35 Х: 2.31 П2: 2.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    7
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
Запасные игроки
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 9
    Иван Пешич
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Угловые
2
3
Штрафные
6
6
Фолы
3
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
32'
Опасный момент
Ризнык тащит удар Довбика в упор! Какой шанс для Днепра-1 вернуться в игру!
28'
Ворскла чуть не наказала Днепр-1 в контратаке! Сваток в последний момент перехватил пас Кане на Степанюка.
24'
Адамюк головой пробивал после подачи от углового – повезло Ворскле, что защитник Днепра-1 в борьбе с Чеснаковым не смог акцентированно попасть по мячу.
18'
Растерянно пока выглядят футболисты Днепра-1 – ничего не клеится у них в атаке, а у своих ворот все никак не удается сдержать напор Ворсклы.
14'
Опасный момент
Паст в игре! Вратарь Днепра-1 вытащил мяч из-под перекладины после коварного удара Пуцлина.
12'
Ризнык без проблем забрал мяч в руки после удара Русина – Назарию в этом моменте помешал защитник Ворсклы.
10'
Кане на индивидуальном мастерстве ворвался в штрафную Днепра-1, но гости коллективными усилиями остановили прорыв одного из лидеров полтавчан.
Инфо
Это 14-й гол для Руслана Степанюка в элите украинского футбола. 12 в футболке Ворскле и еще 2 за Верес в сезоне 2016-2017.
6'
Гоооол!!!
Степанюк! Какой гол от Руслана! В стиле Малиновского форвард Ворсклы выстрелил из-за штрафной – мяч по непредсказуемой траектории оказался за спиной Паста.
3'
Неслабо досталось Степанюку после углового у ворот Ворсклы. Но Руслан боец, он готов вернуться в игру.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ворскла: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Тамм, Пердута, Якубу, Пуцлин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.
Днепр-1: Паст, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Логинов, Кравченко, Когут, Джурасек, Чуже, Русин, Довбик.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на матч первого тура УПЛ между Ворсклой и Днепром-1. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.
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Анонс матча Ворскла - СК Днепр-1 26.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 26.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1 можно посмотреть 26.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против КуПС - 22.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 18.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Ворскла - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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