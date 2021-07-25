Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 26.07.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1 можно посмотреть 26.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против КуПС - 22.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 18.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Следите за результатами матча Ворскла - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.