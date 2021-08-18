Ингулец - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 18.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Динамо и Ингулец в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Десна - 09.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Интер" - 14.08.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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