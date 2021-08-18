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Ингулец - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 августа 2021, 19:30 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
Обновить
42'
Динамо
Киев
Ход матча
34' Sharaj, Vladislav 34' Младен Бартулович
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
24%
Ничья
18%
Динамо
59%
П1: 1.23 Х: 5.86 П2: 13.70
П1: 9.50 Х: 4.00 П2: 1.29
П1: 1.23 Х: 5.86 П2: 13.70
П1: 1.26 Х: 5.28 П2: 13.60
П1: 13.00 Х: 4.40 П2: 1.33
Интересные факты
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • FC Ingulets Petrove проиграл 4 матчей подряд.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.86 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 5 гол(а).
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Динамо Киев выигрывает в 41%.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Год назад, FC Ingulets Petrove была на 11 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 15 месте с 0 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 23% матчей, Динамо Киев выигрывает в 41% матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против FC Ingulets Petrove (5-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • FC Ingulets Petrove проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Динамо
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер П
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес В
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Новости команд
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Главные события
Sharaj, Vladislav
34'
Младен Бартулович
34'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
24%
Ничья
18%
Динамо
59%
П1: 1.23 Х: 5.86 П2: 13.70
П1: 9.50 Х: 4.00 П2: 1.29
П1: 1.23 Х: 5.86 П2: 13.70
П1: 1.26 Х: 5.28 П2: 13.60
П1: 13.00 Х: 4.40 П2: 1.33
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
    34
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    34
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 22
    Elijah, Turcan
  • 90
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
36%
Владение мячом
64%
1
Удары мимо
5
2
Угловые
9
1
Удары в створ
2
4
Штрафные
3
2
Сейвы
1
3
Фолы
4
Блокировано ударов
5
2
ЖК
Live Zone
Трансляция
38'
Футболисты Ингульца просили пенальти после падения Ситало, но Монзуль криминала в действиях защитников Динамо в этом моменте не увидела.
34'
Желтая карточка
Монзуль наградила желтыми карточками Бартуловича и Шарая. Да, футболисты Ингульца в одной атаке Динамо умудрились наработать на два «горчичника».
29'
Шуст намертво забрал мяч после неудачной попытки Шапаренко распечатать ворота Ингульца обводящим ударом.
26'
Цыганков в стиле Ярмоленко резко сместился в центр и пробил в ближний угол – мимо ворот.
23'
8-й угловой у ворот Ингульца. И снова никакой опасности для владений Шуста.
18'
Шуст спокойно сыграл на выходе после шестого углового от Динамо. А ведь не прошло еще и половины первого тайма.
14'
Буяльский пытался перебросить Шуста – с опытным экс-вратарем сборной Украины этот трюк не прошел.
10'
Опасный момент
Запорожец отличным пасом вышел на ударную позицию Шарая, но тот проблем для Бущана не создал.
6'
Ингулец отбился после серии угловых в исполнении Цыганкова.
3'
Гармаш неточно пробил головой после навеса с правого фланга.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ингулец: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай, Полегенько, Козак, Бартулович, Ситало, Шишка, Опанасенко, Ковалев.
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота.
Инфо
В сезоне 2020-2021 Динамо без проблем дважды обыграло Ингулец в чемпионате Украины – 2:0 в Петрово и 5:0 в Киеве.
UA-Футбол приглашает всех почитателей украинского футбола на текстовую трансляцию матча 4-го тура УПЛ между Ингульцом и киевским Динамо. Начало матча в 19:30 по местному времени.
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Анонс матча Ингулец - Динамо 18.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 18.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Динамо и Ингулец в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Динамо можно посмотреть 18.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Десна - 09.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Интер" - 14.08.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Ингулец - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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