Ингулец - Динамо онлайн трансляция матча

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

FC Ingulets Petrove проиграл 4 матчей подряд.

FC Ingulets Petrove забивает 0.86 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 5 гол(а).

FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Динамо Киев выигрывает в 41%.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Год назад, FC Ingulets Petrove была на 11 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 15 месте с 0 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 23% матчей, Динамо Киев выигрывает в 41% матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против FC Ingulets Petrove (5-0 дома и 2-0 на выезде)

Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.