Шахтер - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Металлист 1925 13.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 13.08.2021

Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Генк - 10.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Черноморец - 06.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

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