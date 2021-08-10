  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Металлист 1925 Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 августа 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
44'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
16' Артур Западня 31' Марлон 32' Андрей Ременюк 33' Сергей Кривцов
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
33%
Металлист 1925
19%
П1: 1.37 Х: 4.47 П2: 10.30
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.37 Х: 4.47 П2: 10.30
П1: 1.37 Х: 4.25 П2: 11.70
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 14.00
Интересные факты
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Премьер-лига, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 38% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 30%.
  • Лассина Франк Траоре is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 2 goals. Юрий Батушин has scored 2 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 38% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 30% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Генк В
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец В
Показать больше
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен ФК Краматорск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Альянс П
Показать больше
Главные события
Сергей Кривцов
33'
32'
Андрей Ременюк
Марлон
31'
16'
Артур Западня
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
33%
Металлист 1925
19%
П1: 1.37 Х: 4.47 П2: 10.30
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.37 Х: 4.47 П2: 10.30
П1: 1.37 Х: 4.25 П2: 11.70
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 14.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
    31
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
    33
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
    16
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
    32
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
Запасные игроки
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
5
Штрафные
6
1
Угловые
6
Фолы
4
2
ЖК
2
3
Блокировано ударов
Офсайды
1
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
41'
Тете сместился в центр и пробил в стиле Роббена – мяч ушел в метре от штанги.
36'
Ткачук заблокировал удар Судакова метров с 17-ти. Это самое опасное, что сегодня Шахтер создал у ворот новичка УПЛ.
34'
Желтая карточка
Кривцов умудрился на ровном месте потерять мяч. Фол в центре поля на Батюшине – вот уже и второй центральный защитник Шахтера посадил себя на карточку.
33'
Желтая карточка
Ременюк руками задержал Додо – желтая за срыв потенциальной контратаки.
31'
Желтая карточка
Марлон заблокировал прорыв Ермакова. Чистая желтая для новичка Шахтера.
28'
Никак не удается Шахтеру вскрыть этот хорошо припаркованный харьковский «автобус». А дальние удары подопечные Роберто Де Дзерби почему-то сегодня полностью игнорируют.
24'
Кажется, лайнсмен ошибся с офсайдом Фабиньо и сорвал выход один на один с Трубиным. Повезло Шахтеру, что на матче не работает VAR.
20'
Шахтер сегодня может побить все рекорды УПЛ по количеству передач. Только таким темпом матч закончится со счетом 0:0.
16'
Желтая карточка
Западня на фланге рукой ткнул в лицо Тете и получил желтую. Можно было на первый раз и устно предупредить…
15'
Додо бил в касание после высокой подачи Исмаили – мяч попал в кого-то из защитников Металлиста-1925.
11'
Пока справляется Металлист-1925 с академичными атаками Шахтера. «Горняки» все еще без ударов по воротам Сидоренко.
7'
Сидоренко неуверенно сыграл на выходе после прострела Додо. Угловой для Шахтера.
4'
Вот уже три минуты Шахтер катает мяч на половине поля Металлиста-1925. Пока без остроты у ворот гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили – Степаненко, Майкон, Судаков, Тете, Соломон – Траоре.
Металлист-1925: Сидоренко – Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков – Ременюк, Голодюк, Габелок, Батюшин, Протасов – Фабиньо
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 4-го тура УПЛ между донецким Шахтером и Металлистом-1925. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dimasventura (Одесса)
13.08.2021 в 17:33
По бюджету Шахта обязана одерживать победу с закрытыми глазами, а вот по анализу игры команды при итальянце все может быть. Кто его знает будут ли ментально готовы мажоры или нет покажет игра)
Ответить
+1
-1
_Вячеслав_ (Киев)
12.08.2021 в 10:11
Искренне болею за металлист, но шахта на голову выше. Если не расслабятся - выиграют в три мяча...
Ответить
0
-1


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Полесье Полесье 1 Агробизнес Агробизнес 0 Завершен 17:00 - Сегодня Скорук Скорук 1 Металлург Металлург 1 Завершен 16:30 - Сегодня ФК Краматорск ФК Краматорск 2 Подолье Подолье 1 Завершен 03:30 - Сегодня Флуминенсе РЖ Флуминенсе РЖ 2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2 Завершен 22:15 - Вчера Осиек Осиек 1 ЦСКА ЦСКА 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Металлист 1925 13.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 13.08.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Металлист 1925 можно посмотреть 13.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Генк - 10.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Черноморец - 06.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Шахтер - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен