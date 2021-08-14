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Десна - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 августа 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 0
Обновить
42'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
13' Евгений Селин Вышел: Voloshyn, Vikentii 19' Никита Кравченко Вышел: Сергей Логинов 30' Денис Безбородько 33' Владимир Адамюк
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Десна
27%
Ничья
27%
СК Днепр-1
45%
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.56 Х: 3.82 П2: 6.62
П1: 3.80 Х: 2.60 П2: 2.45
Интересные факты
  • A year ago, SC Dnipro-1 were number 12 in the table with 1 points. Now they are number 4 with 7 points.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 Премьер-лига games against FC Desna Chernihiv.
  • When FC Desna Chernihiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Desna Chernihiv and SC Dnipro-1 is 0.75.
  • A year ago, FC Desna Chernihiv were number 7 in the table with 5 points. Now they are number 2 with 9 points.
  • In Премьер-лига, FC Desna Chernihiv has better performance than SC Dnipro-1.
  • Average number of goals in meetings between FC Desna Chernihiv and SC Dnipro-1 is 1.75.
  • FC Desna Chernihiv have a winning streak of 3 matches.
  • In the last 4 meetings FC Desna Chernihiv won 1, SC Dnipro-1 won 2, 1 draws.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Денис Безбородько is FC Desna Chernihiv's top scorer with 3 goals. Артём Довбик has scored 3 times for SC Dnipro-1.
  • FC Desna Chernihiv's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Desna Chernihiv scores 1.82 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • FC Desna Chernihiv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 games against FC Desna Chernihiv (in all competitions).
  • When FC Desna Chernihiv is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • FC Desna Chernihiv wins 25% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 34%.
  • FC Desna Chernihiv scores 0.5 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.25 goals against FC Desna Chernihiv (on average).
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 4 games.
  • FC Desna Chernihiv have won just 1 of their last 4 Премьер-лига games against SC Dnipro-1.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • FC Desna Chernihiv wins 1st half in 25% of their matches, SC Dnipro-1 in 34% of their matches.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • FC Desna Chernihiv have a winning streak of 3 matches in Премьер-лига.
  • FC Desna Chernihiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Last season SC Dnipro-1 won both games against FC Desna Chernihiv (2-0 at home and 2-0 away).
  • When playing at home, FC Desna Chernihiv have not conceded a goal so far this season.
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
1
Побед
5
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 14:00 Десна 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Альянс В
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Новости команд
Главные события
33'
Владимир Адамюк
ГООЛ! Денис Безбородько
30'
19'
Никита Кравченко
Вышел: Сергей Логинов
Евгений Селин
Вышел: Voloshyn, Vikentii
13'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Десна
27%
Ничья
27%
СК Днепр-1
45%
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.56 Х: 3.82 П2: 6.62
П1: 3.80 Х: 2.60 П2: 2.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
    13
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
    30
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
    33
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
    19
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Benyo, Yuriy
Статистика матча
4
Удары мимо
1
1
Угловые
3
9
Штрафные
3
3
Фолы
7
2
Удары в створ
Сейвы
1
Офсайды
2
45%
Владение мячом
55%
ЖК
2
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
40'
Желтая карточка
Ди Франко за срыв атаки получает предупреждение.
39'
Ещё один шанс для Безбородько! Форвард "северян", похоже, опередил Паста на подаче с левого края, однако переправить снаряд в рамку не получилось!
38'
Волошин в контратаке получил пас на левом крае штрафной, однако его удар заблокировали. Уверенно в эти минуты выглядит Десна. Днепряне же наоборот, пока не понимают, что делать.
37'
Уголовой
Теперь угловой у противоположных ворот, Литовка хотел сыграть на выходе, но в него врезался Логинов. Мяч переходит к Десне.
35'
Уголовой
Подача с углового в штрафную Днепра-1 прилетела точно в руки Пасту.
34'
Калитвинцев подавал, Довбик головой выбил, Картушов с подбора хотел пробить, но в очень жёсткий подкат под него пошёл Пихалёнок. Штрафного не будет, но есть угловой для Десны.
33'
Желтая карточка
Адамюк выставил спину перед Волошиным и получил а блокировку жёлтую карточку. А у Десны будет штрафной от левой боковой линии недалеко от штрафной площади соперника.
32'
Ещё одна атака Десны, теперь имени Домбровского. Хавбек в подкате сохранил мяч у себя в ногах, подошёл чуть поближе к воротам и пробил метров с 25 выше.
30'
Гоооол!!!
Безбородько! Четвёртый гол в сезоне! Денис оправдал доверие тренера, выйдя на этот раз в старте, и замкнул подачу с правого фланга от Калитвинцева! 1:0 в пользу "северян"!
27'
В дебюте встречи футбол был поинтересней и острее. Но после двух замен темп просел. Надеемся, что команды ещё разбегаются.
24'
Хороший момент у Десны! Заброс Арвеладзе с правого края на дальнюю стойку, Волошин головой скидывал на Безбородько к противоположной штанге, однако Денис не смог обработать мяч, чтобы замкнуть передачу от молодого партнёра.
23'
Днепряне в последние минуты держит мяч, активничал правый фланг, но загрузить мяч в штрафную Десны игроки хозяев не дали.
19'
Замена
Сергей Логинов вышел вместо Кравченко. Здесь уже замена более-менее по позиции: защитник поменял защитника.
17'
Кравченко в единоборстве с Волошиным пришлось сесть на шпагат. Это привело к растяжению задней мышцы левого бедра. Похоже, у нас будет ещё одна замена.
16'
Офсайд
Отличный заброс на левый фланг на Чуже, но хорват оказался в офсайде.
13'
И первым же касанием Волошин пробивает! Пошла подача к левой стойке, Викентий в касание бил головой, но это не проблема для Паста.
13'
Замена
Викентий Волошин выходит на поле вместо травмированного Селина. У Десны на поле остался всего один номинальный защитник. Основная позиция Волошина - атакующий хавбек.
11'
Уголовой
Пока Десна играет вдесятером, а днепряне подают угловой. Однако хозяева отбились после подачи.
11'
И в этом подкате Селин получил повреждение. Похоже, защитнику нужна будет замена.
10'
Селин в подкате выбил мяч из-под ног Довбика! Была высокой вероятность, что форвард Днепра-1 выйдет один на один.
9'
Оу! Десна заработала штрафной на левой лицевой линии, Арвеладзе подошёл к мячу и закручивал снаряд с нулевого угла под перекладину - снаряд всё же прошёл над воротами. Паст вроде контролировал мяч, однако выглядел удар-навес опасно.
7'
Адамюк положил руку на плечо Безбородько в своей штрафной, Монзуль подождала решения ВАР, который сегодня работает, и пенальти не дала.
6'
Назаренко сместился к полукругу штрафной пробивал с левой, но очень неточно.
4'
Голкипер Десны тут же ввёл мяч в игру ударом на чужую половину поля, Калитвинцев выиграл единоборство и из непростой ситуации из-за пределов штрафной решил бить - выше.
4'
Уголовой
Пихалёнок от левого углового флажка подавал, но точно в руки Литовке.
3'
Тотовицкий здорово обострял по левой лицевой линии, однако, раскачивая оппонента, выпустил мяч за пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Команды уже на поле, гимн Украины а капелла прозвучал, через несколько секунд начнётся игра.
Инфо
Днепр-1 (старт): Паст - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко - Джурасек - Чуже, ди Франко, Пихалёнок, Назаренко - Довбик.
Инфо
Десна (старт): Литовка - Картушов, Селин, Цымбалюк, Сафронов - Домбровский - Калитвинцев, Арвеладзе, Тотовицкий, Завийский - Безбородько
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию от UA-Футбол! Сегодня мы будем следить за одним из главных матчей четвёртого тура УПЛ, в котором сойдутся Десна и Днепр-1.
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Анонс матча Десна - СК Днепр-1 14.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - СК Днепр-1 можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ингулец - 09.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Десна - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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