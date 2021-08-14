Десна - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ингулец - 09.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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