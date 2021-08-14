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ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 августа 2021, 19:30 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Derevinsky, Alexey
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Матч завершен
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
29%
Ничья
36%
ФК Александрия
36%
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.35 Х: 2.50 П2: 2.60
Интересные факты
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 10 in the table with 3 points. Now they are number 5 with 6 points.
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 2, FC Oleksandriya won 2, 1 draws.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Lviv scores 1.07 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.78 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Lviv were number 8 in the table with 3 points. Now they are number 13 with 1 points.
  • In Премьер-лига, FC Oleksandriya has better performance than FC Lviv.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • FC Lviv scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1 goals against FC Lviv (on average).
  • Ernest has more yellow cards (2) than any other player at FC Lviv. Владислав Бабогло has collected 2 for FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • On their last meeting FC Lviv won by 2 goals.
  • FC Lviv wins 26% of halftimes, FC Oleksandriya wins 34%.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • FC Lviv have played 4 home matches in a row without winning.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Oleksandriya is 1.
  • FC Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Oleksandriya in 34% of their matches.
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Oleksandriya is 2.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • During the last 12 meetings, FC Lviv have won 3 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 6 times. The goal difference is 16-11 in favour of FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 3 away matches in Премьер-лига this season.
  • Last season's matches: 3-1 (FC Lviv at home) and 1-0 (FC Oleksandriya at home).
  • During the last 6 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 11-8 in favour of FC Oleksandriya.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
3
Побед
10
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
29%
Ничья
36%
ФК Александрия
36%
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.30 Х: 3.61 П2: 2.12
П1: 3.35 Х: 2.50 П2: 2.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 4
    Komarets, Maxim
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 13
    Назарий Нич
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 19
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Gura, Yury
Трансляция
Во второй половине матча Колос сумел дожать своих соперников с колоссальными усилиями.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:1! Колос в меньшинстве играл лучше, чем в полном составе.
90+4'
Замена
Ориховского заменил Кухарук.
90'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 4 мин.
87'
Красная карточка
Кто-то на скамейке Колоса был удален.
85'
Желтая карточка
Желтую получил Кондраков за эмоции после незафиксированного фола против него.
83'
Замена
Бойчука заменил Кузык.
80'
Желтая карточка
Дидык сбил Ситчинаву на левом фланге обороны.
79'
Подкат Золотова на правом фланге обороны остановил перед штрафной смещавшегося с левого фланга Климчука.
77'
Желтая карточка
Нгамба толкнул в спину на центральной линии смещавшегося на правый фланг Карасюка.
76'
Замена
Борячука заменил Кондраков.
75'
Опасный момент
Штанга! Из левого фланга штрафной Ситчинава нанес удар в дальний угол, но попал в каркас ворот!
74'
Опасный момент
Ситчинава завершал подачу углового с левого фланга на дальний угол вратарской, но Панькви на линии парировал мяч!
73'
Пока Рух готовит замены, у соперников штрафной на правом фланге.
71'
Бойчук расшатал оппонента на правом фланге штрафной, после чего завалился на газон, но свистка мы так и не услышали.
68'
Чурко подавал с левого фланга, но защитник успешно сыграли на перехвате.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нгамба перед чужой штрафной поймал отскок от перехваченной подачи со штрафного, пробил, случилась серия рикошетов, а Новак изловчился пробить в пустые ворота!
64'
Ситчинава был сбит фолом Гагуна у левого угла чужой штрафной.
63'
Желтая карточка
Ситчинава получил желтую за накладку против Дидыка у центральной линии.
60'
Замена
Кариока заменен на Золотова.
58'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Ром получил вторую желтую за опасную игру против Федорчука у чужой штрафной.
56'
Замена
Задоя заменен на Нгамба.
55'
Желтая карточка
Ром получил желтую за удержание рукой соперника при выходе в контратаку.
53'
Кариока не попал в створ ворот ударом с острого угла на левом фланге штрафной.
51'
Ориховский обокрал Милько у центральной линии, после чего нашел в левом фланге чужой штрафной Борячука, но Андрей мог еще дольше готовить свой удар, чтобы и форварды соперников успели вернуться.
49'
Панькив выносом мяча на правый фланг атаки просто отдал контроль соперникам.
47'
Над воротами запустил мяч Климчук, поймав отскок перед чужими владениями.
46'
Замена
Лысенко заменен на Ситчинаву.
46'
Замена
Ильин заменил Костышина.
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина матча футболистами Колоса была провалена полностью. Коллектив Руслана Костышина вышел в расслабленном состоянии, поэтому соперники размялись в паре быстрых атаках, после чего забили свой гол со стандарта. Опять-таки, никто и не собирался держать ближнюю штангу. В ответ ничего команда из Ковалевки не создала, поэтому сейчас ее ждет пара ласковых от наставника.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Милько головой завершил подачу штрафного с правого фланга от Кариоки, но направил мяч над перекладиной.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Колос готовит штрафной на правом фланге.
43'
Гагун подавал с правого фланга, но Волынец на выходе спокойно забрал.
41'
Рух мельчит в центре поля, пока соперники не особо хотят прессинговать.
38'
Климчук ускорился на левый фланг штрафной, после чего простреливал по вратарской уже от лицевой, но Борячук не успевал.
36'
Опасный момент
Костышин в касание замыкал подачу с левого фланга у "точки", но отправил мяч прямиком в Панькива!
34'
Ром дальним ударом с правого фланга попал в соперника, после чего мяч ушел на угловой.
32'
Неудачная подача с левого фланга от Сакива.
30'
Колос контролирует мяч у центральной линии.
27'
И уже успел повредиться в борьбе Милько.
26'
Замена
Вместо Нуриева на поле вышел Милько. Травма?
25'
Решающее касание перед ударом было на счету Карасюка из борьбы.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ориховский со штрафного на левом фланге подал на ближнюю штангу, после чего Борячук оказался совершенно один перед воротами, и пробил в ближний угол!
22'
Мысык убежал с мячом по левому флангу, после удачного приема диагонали, после чего подал на ногу сопернику.
20'
Под плотный удар с отскока из центральной зоны перед штрафной от Нуриева неудачно подставился Лысенко.
18'
Лысенко упал перед чужой штрафной, после толчка в спину от Дидыка.
16'
Удар Задои с правого фланга с дальней дистанции послал мяч высоко над перекладиной.
15'
Подачу Чурко со штрафного на правом фланге у вратарской так никто и не смог затолкать в ворота.
13'
Климчук не предугадал скрытый пас Федорчука на ход в левый фланг чужой штрафной.
10'
Бойчук пострадал при столкновении с Сакивым у центральной линии.
8'
Опасный момент
Борячука длинной передачей на правый фланг контратаки отправили в забег, который затем был завершен хлестким ударом с острого угла над перекладиной!
7'
Кариока затащил мяч в левый фланг штрафной, но ограничился лишь заработанным угловым.
5'
Опасный момент
Диагональю на левый фланг штрафной Федорчук нашел Мысыка, однако удар Марьяна в дальнюю девятку вторым касание был неточен!
3'
Рух успокаивает игру в контроле у центральной линии.
2'
Панькив выступил на перехвате подачи с левого фланга от Костышина.
1'
Колос старается играть на чужой половине с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бандура, Альваренга, Рунич, Кухарук, Кузык, Притула, Лях, Кондраков, Мартынюк.
Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук — Борячук.
Запасные: Маханьков, Черноморец, Золотов, Милько, Нгамба, Ильин, Сорокин, Ситчинава.
Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Кариока — Нуриев, Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и львовский Рух.
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Комментарии(1)
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dok2018 (DNEPR)
15.08.2021 в 19:56
АУ,ДЕБИЛЫ! ВЫ ЧТО ТАМ КУРИТЕ??????
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Анонс матча ФК Львов - ФК Александрия 15.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия можно посмотреть 15.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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