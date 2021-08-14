ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - ФК Александрия 15.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 15.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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